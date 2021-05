Le FC Nantes réédite son maillot de la saison 2000-2001 !

Pour célébrer comme il se doit son titre de champion de France de la saison 2000-2001, le FC Nantes réédite son maillot devenu légendaire.

Le 12 mai 2001 à la Beaujoire, les Nantais remportaient leur huitième titre de champion de France devant l'Olympique Lyonnais qui battra tous les records sur son passage les saisons suivantes. Aujourd'hui, les Canaris vont moins bien et pourraient même descendre en Ligue 2, étant relégable à deux journées de la fin de la Ligue 1. En manque de repères sur le terrain, le FC Nantes peut s'appuyer sur son histoire, rendant hommage à ceux qui ont offert la 8ème étoile au club à travers la réédition d'une tunique iconique.

Avec son équipementier Macron, le club fondé en 1943 remet au goût du jour la tenue qu'avait conçu Le Coq Sportif à l'époque. Contrairement à beaucoup de rééditions, celle-ci ne déroge pas aux caractéristiques d'antan. On retrouve tout ce qui faisait le charme de ce maillot, trait pour trait. Ainsi, le col polo très répandu au début des années 2000 est de retour. On retrouve également l'authentique liseré noir qui traverse le maillot et surtout l'ancien blason du Club présent lors de cette victoire historique. Autre surprise, le flocage est lui aussi inédit puisqu'en plus des joueurs actuels, il reprend aussi l'ensemble des noms des joueurs ayant remporté le titre.

Le maillot de la 8ème étoile est disponible sur la boutique en ligne du FC Nantes dans une version classique à 65€ et une premium à 90€ emballée dans une boîte aux couleurs du club. La version premium est par ailleurs limitée à 300 exemplaires.