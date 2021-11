Les jeux d'argent règnent sur le marché européen des sponsors maillots

La valeur globale des transactions liées aux sponsors maillots au sein des 15 meilleurs championnats européens cette saison a chuté de 4,9% par rapport à la saison 2020-2021. Elle est désormais évaluée à 1,37 milliard de dollars, comme le révèle la dernière étude réalisée par GlobalData, contre 1,44 milliard l'an passé. Une baisse qui peut s'expliquer par l'impact de la pandémie de Covid-19 sur le marché.

Un marché impacté par le Covid-19

Les nouveaux contrat négociés par Manchester United et le FC Barcelone illustrent à merveille cette nouvelle difficulté à laquelle doivent faire face les différents clubs. Avec TeamViewer, les Red Devils ont perdu 17 millions de livres sterling (soit 22,44 M€) par saison, là où les Blaugranas ont perdu 25 M€ avec Rakuten pour la saison 2021-2022. Deux contrats optimisés pour s'adapter à l'ère post-Covid.

Les différentes analyses et prédictions laissent en revanche entrevoir des jours plus heureux dans les prochains mois. Cette déclinaison observée ces derniers temps ne devrait pas s'éterniser en raison du retour à la normale dans le football, allié à de nouveaux entrants sur le marché du sponsoring réalisant des investissements importants.

La Premier League règne (encore) dans ce secteur

La société d'analyse et de conseil anglaise nous apprend également, dans son rapport intitulé « Front of Shirt Sponsorship Report 2021-22 », que plus de 87% des revenus liés au sponsoring des maillots sont en fait concentrés parmi les cinq ligues européennes majeures, à savoir l'Allemagne, l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie et la France.

La Premier League reste le championnat qui génère le plus d'argent à ce niveau-là. Les 20 clubs de l'élite du Royaume de Sa Majesté réunis gagnent 450,54 millions d'euros. Un montant correspondant à près de 200 M€ de plus que tout autre championnat. Une nouvelle démonstration de force reflétant parfaitement la puissance du championnat anglais dans le monde du ballon rond.

Les jeux d'argent présents en masse

Les sponsors les plus présents sur les tuniques que portent les footballeurs en Europe demeurent les marques liées aux jeux d'argent, à l'instar de Winamax et du FC Girondins de Bordeaux, comme le démontre GlobalData. Les firmes de jeux d'argent représentent 51 contrats au sein du top 15 européen, soit 18 de plus que tout autre secteur. La tendance se confirme et elle n'est vraisemblablement pas prête de s'inverser.