Daniel Sturridge épinglé par la justice à cause… de son chien !

Exit la mère Michel et son chat, c’est désormais Daniel Sturridge qui a perdu son chien. En juillet 2019, l’ex-international anglais (26 sélections, 8 buts) promettait une belle récompense à l’individu qui parviendrait à retrouver son animal de compagnie, volé à son domicile de Los Angeles. Quelques jours plus tard, son chien lui a été rapporté par Foster Washington, rappeur américain plus connu sous le pseudonyme de «Killa Fame». Mais depuis, The Telegraph nous rapporte ce vendredi que l’ancien joueur passé par Liverpool et Trabzonspor est dans le collimateur de la justice américaine.

La raison ? Le jeune homme n’a jamais reçu la somme promise, soit 30 000 $ (environ 28 000 €) après avoir retrouvé le chien de Daniel Sturridge et a donc porté plainte contre l’actuel consultant de Sky Sports. En décembre 2021, l’Anglais a été convoqué par le tribunal de Los Angeles mais ce dernier n’a pas répondu favorablement à sa convocation. Ainsi, le média britannique ajoute qu’un mandat d’arrêt aurait été émis contre l’ex-star du club de la Mersey qui devra répondre de ses actes à l’occasion d’une nouvelle audience programmée le 30 novembre prochain.