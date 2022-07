Wayne Rooney va retrouver du travail en MLS

Selon l'agence de presse américaine AP, Wayne Rooney va devenir le futur entraîneur de DC United. En mauvaise passe cette saison, l'équipe de la capitale américaine peine en championnat. Actuellement avant dernier de la conférence Est, DC s'est lourdement incliné lors du dernier match face à Philadelphie (7-0).

La suite après cette publicité

Pour rappel, l'ancien attaquant anglais de 36 ans a évolué à Washington entre 2018 et fin 2019 pour 31 matchs et 13 buts avec les Men in black. Il avait fait une dernière pige à Derby County avant d'endosser le costume d'entraîneur pour les Rams. Il a dû quitter le club anglais un an et demi après, qui subissait de gros problèmes financiers. Il devrait être officialisé une fois son visa de travail obtenu d'après L’Équipe.