Wayne Rooney quitte Derby County

C'est déjà la fin pour Wayne Rooney. Comme vient de le publier le club anglais sur son site officiel, Wayne Rooney a informé ce vendredi le Derby County Football Club qu'il souhaitait être démis de ses fonctions de manager de l'équipe première avec effet immédiat. Une décision prise par l'ex-légende de Manchester United après la relégation du club en League One (3ème division) et un an et demi après son arrivée sur le banc des Rams.

La suite après cette publicité

«Aujourd'hui, j'ai rencontré les administrateurs pour les informer de ma décision de quitter le club. Pour être juste envers eux, ils ont essayé de me faire changer d'avis, mais ma décision était prise. Mon séjour au club a été une montagne russe d'émotions, des hauts et des bas, mais je dois dire que j'ai apprécié le défi», a-t-il expliqué sur le site officiel du club.

Wayne Rooney has today informed Derby County Football Club that he wishes to be relieved of his duties as first team manager with immediate effect.#DCFC