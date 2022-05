Troyes - Lille : les compositions officielles

Pour le compte de la 35e journée de Ligue 1, Troyes accueille Lille ce dimanche (un match à suivre sur notre site à partir de 13h00). 16e avec 33 points, l'Estac joue sa survie dans l'élite. Les hommes de Bruno Irles, au cœur d'une série de quatre matches sans victoire, possèdent deux unités d'avance sur l'ASSE, actuellement barragiste, et ont cruellement besoin de points sur cette rencontre. Mais le Losc aussi. Après la victoire du week-end dernier contre Strasbourg (1-0), les Lillois, dixièmes avec 51 points, peuvent toujours rêver d'Europe à condition de gagner au stade de l'Aube.

Comme à Nice, Bruno Irles doit composer avec plusieurs absences (Rami, Salmier, Conté, Baldé, Gallon) et opte pour Chavelerin en tant que piston gauche et Ugbo en attaque. A noter aussi la titularisation de Dingomé sur le côté gauche du milieu à Troyes. Côté Jocelyn Gouvennec, seul Xeka manque à l'appel. Le technicien nordiste récupère Djalo et Bamba pour cette rencontre mais les deux hommes débutent sur le banc. C'est Weah qui débutera à gauche du milieu pour Lille.

Les compositions officielles

Troyes : Moulin - Kaboré, Biancone, Palmer-Brown, Koné, Chavelerin - Ripart, Kouamé, Tardieu, Dingomé - Ugbo.

Lille : Jardim - Celik, Fonte, Botman, Gudmundsson - Zhegrova, André, Sanches, Weah - David, Yilmaz.

