ASSE : l’aveu d’impuissance d’Eirik Horneland après la débâcle contre l’OM

Balayée (1-5) par l’Olympique de Marseille lors de la 22e journée de Ligue 1, l’AS Saint-Etienne n’a pas existé à l’Orange Vélodrome. Seizième du championnat et pire défense de l’élite du football français avec 50 buts encaissés, le club stéphanois s’enfonce un peu plus dans la crise. Après la rencontre, Eirik Horneland a logiquement fait part de son impuissance au micro de beIN SPORTS.

«Ce soir, c’est comme si on s’était mis une corde autour du cou et qu’ils serraient toujours un peu plus fort. Ils ont su trouver le bon joueur à chaque fois dans la relance, ils étaient efficaces dans le pressing, on a pas su s’en sortir, on est resté dans notre partie de terrain, c’était très difficile. On doit être meilleur aujourd’hui c’était très difficile, ils étaient très, très bons, on ne peut pas encaisser autant de buts, il faut régler ça». Une réaction est désormais attendue…