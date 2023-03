Leicester : Jannik Vestergaard écarté du groupe après avoir critiqué Brendan Rodgers

La suite après cette publicité

Jannik Vestergaard n’a plus débuté une rencontre de Premier League avec Leicester depuis janvier 2022. Et cette titularisation face à Tottenham était peut-être sa dernière sous les couleurs des Foxes. Le défenseur de 30 ans dont la situation en club est délicate depuis plusieurs mois, avait accordé une interview il y a 10 jours au journal EkstraBladet dans laquelle il remettait en question les choix de son entraîneur Brendan Rodgers.

J’étais déjà sur le point de quitter Southampton pour Leicester, un an et demi avant que cela ne se réalise (il a rejoint les Foxes en août 2021, NDLR). Ainsi, Brendan Rodgers et le club savaient exactement quel joueur ils achetaient, avait indiqué le Danois, avant d’exprimer son incompréhension. Donc il est difficile de comprendre que du jour au lendemain, je sois soudainement devenu inutilisable. C’est étrange je dois l’admettre. Un entretien qui n’est finalement passé auprès de l’entraîneur nord-irlandais. En effet, le Daily Mail rapporte ce vendredi que le joueur s’entraînerait désormais en marge du groupe, avec un préparateur physique. Sous contrat avec Leicester jusqu’en 2024, il ne serait pas inconcevable de l’imaginer quitter le club avant la fin de son bail.

