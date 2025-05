Xavi dévoile une destination qui lui plaît pour la suite de sa carrière

Sans club depuis son départ de Barcelone en fin de saison dernière, Xavi Hernandez a reçu quelques propositions au Qatar notamment, mais il a refusé, souhaitant a priori poursuivre sa carrière en Europe. Lors d’un évènement organisé par EFE, l’ancien du Barça a dévoilé quelques pistes lorsqu’il a été interrogé sur son avenir…

La suite après cette publicité

« Je ne suis pas pressé, mais j’aimerais un bon projet. Un projet dans lequel on me dit : « Tu as quatre ans pour travailler et développer un projet ». J’adorerais travailler en Premier League, parce que j’aime la passion là-bas. En Espagne, tout est une question de résultats », a expliqué l’ancien milieu de terrain catalan. Avis aux intéressés…