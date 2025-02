Le mercato complètement hallucinant du Stade Rennais

Le mercato hivernal est généralement utilisé par les clubs pour faire quelques ajustements au niveau de l’effectif et renforcer certains postes. Mais quand le début de saison est chaotique, certaines directions n’hésitent pas à tout chambouler pour relancer la machine. Ce fut notamment le cas de l’Olympique Lyonnais la saison dernière qui n’avait pas hésité à dépenser de grosses sommes en janvier 2024 pour se sortir de la zone rouge du classement de la Ligue 1. Cette saison, bis repetita mais le club en question se nomme le Stade Rennais qui possède une puissance financière assez importante également.

Le club breton était censé se battre pour les places européennes dans cette Ligue 1 2024/2025 surtout après un mercato d’été XXL. Grønbaek (15 M€), Faye (10 M€), Kamara (10 M€), Gómez (10 M€), Jota (8 M€), Østigard (7 M€), Meister (7 M€), James 󠁧󠁢(5 M) ou encore Hateboer (3 M€) avaient débarqué à Rennes. De quoi se montrer compétitif. Mais quelques mois plus tard, le bilan est chaotique ou presque. Après des résultats décevants en Ligue 1, le club a d’abord limogé Julien Stéphan avant de nommer Jorge Sampaoli. Le coach argentin s’est cassé les dents et a fait chuter le club de la 13e place à la 16e place, synonyme de barragiste L2. Résultat, après seulement 2 mois, il a aussi été limogé et remplacé par Habib Beye qui va avoir du pain sur la planche sur la deuxième partie de saison.

Un effectif complètement remanié

L’ancien coach du Red Star va cependant pouvoir compter sur un effectif complètement remanié puisque Rennes a décidé de frapper très fort sur ce mois de janvier en étant, de loin, le club le plus actif sur le marché des transferts. Dans le sens des arrivées comme celui des départs. Comme un symbole de l’échec de cet été, plusieurs joueurs arrivés au mercato estival ont déjà quitté le club. Henrik Meister (4 matches) a été prêté à Pise, Jota (10 matches) est retourné au Celtic, Grønbaek (18 matches) a filé à Southampton et Glen Kamara (13 matches) a signé à Al-Shabab. Sans compter le départ direction l’OM d’Amine Gouiri et le prêt de Santamaria à Nice. Alors pour compenser, Rennes a décidé de sortir le chéquier et a enregistré plusieurs recrues.

En début de mercato, Sampaoli a souhaité ramener Seko Fofana (20 M€) et Brice Samba (14 M€) dans son effectif. Offensivement, le Japonais Kyogo Furuhashi (12 M€) est arrivé du Celtic alors que Musa Al-Taamari (8 M€) va arriver en provenance de Montpellier et l’ailier belge Kazeem Olaigbe va débarquer après son passage au Cercle Bruges. La direction rennaise a aussi décidé d’investir en défense avec les arrivées de l’ancien Marseillais Lilian Brassier et d’Anthony Rouault (15M€). Et si dans certains dossiers, l’officialisation est imminente, Rennes ne compte pas s’arrêter là. Au milieu de terrain, Lucas Gourna-Douath et Ismaël Koné sont encore ciblés. À un jour de la fin du mercato, le Stade Rennais qui a donc déjà dépensé plus de 65 millions veut continuer et veut mettre toutes les chances de son côté pour remonter en Ligue 1. Habib Beye va avoir du travail, car un effectif aussi chamboulé ne sera pas si simple à manager.