PSG-Real : déjeuner froid et cordial entre Nasser Al-Khelaïfi et Florentino Pérez

Ce soir, le Paris Saint-Germain affronte le Real Madrid au Parc des Princes, pour le compte du huitième de finale aller de Ligue des Champions. À cette occasion, comme le veut la tradition, les dirigeants des deux clubs se rencontrent avant la rencontre pour partager un diner ou un déjeuner.

Les Parisiens ont finalement choisi de rencontrer leurs homologues merengue pour un déjeuner au restaurant étoilé le Pavyllon. La rencontre entre Nasser Al-Khelaïfi et Florentino Pérez était logiquement très attendue en raison des dossiers Mbappé et de la Superligue, mais Marca annonce que le patron du Real Madrid est arrivé avec 26 minutes de retard ! Pérez se serait assis alors que le repas avait déjà commencé. Le Parisien indique que l’ambiance était tantôt froide, tantôt cordiale pour ce déjeuner qui a duré 1 heure et 20 minutes.

