La terrible statistique du FC Barcelone

Battu une nouvelle fois ce dimanche soir par Leganés (1-0), le FC Barcelone est toujours leader de Liga mais n’a plus qu’un point d’avance sur le Real Madrid tandis que l’Atlético de Madrid est revenu à sa hauteur. Avec une seule victoire sur ses six derniers matches de championnat, le club catalan traverse une crise et cela se traduit par des statistiques négatives.

D’ailleurs, le manque de réaction des Catalans se fait sérieusement ressentir. En effet, cela fait depuis le 27 août dernier que le FC Barcelone n’a pas gagné un match où il avait concédé le premier but. Les Blaugranas restent sur 7 matches de rang sans arriver à renverser la situation.