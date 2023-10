Angleterre - Italie : les compositions sont là

La huitième journée des éliminatoires pour l’Euro 2024 se poursuit ce mardi avec un joli duel entre l’Angleterre et l’Italie.. A domicile, les hommes de Gareth Southgate s’articulent dans un 4-3-3 avec Jordan Pickford dans les cages derrière Kyle Walker, John Stones, Harry Maguire et Kieran Trippier. Kalvin Phillips, Declan Rice et Jude Bellingham constituent le milieu de terrain. Seul en pointe, Harry Kane est épaulé par Phil Foden et Marcus Rashford sur les ailes.

La suite après cette publicité

De son côté, la Nazionale s’organise dans un 4-3-3 avec Gianluigi Donnarumma qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Giovanni Di Lorenzo, Giorgio Scalvini, Francesco Acerbi et Destiny Udogie en défense. Davide Frattesi, Bryan Cristante et Nicolo Barella se retrouvent dans l’entrejeu. Domenico Berardi et Stefan El Shaarawy soutiennent le buteur Gianluca Scamacca.

Les compositions

Angleterre : Pickford - Walker, Stones, Maguire, Trippier - Phillips, Rice - Foden, Bellingham, Rashford - Kane

La suite après cette publicité

Italie : Donnarumma - Di Lorenzo, Scalvini, Acerbi, Udogie - Frattesi, Cristante, Barella - Berardi, Scamacca, El Shaarawy