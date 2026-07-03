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Match Argentine - Cap-Vert en direct commenté
16èmes de finale de Coupe du Monde - samedi 4 juillet 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Argentine et Cap-Vert (Coupe du Monde, 16èmes de finale)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 16èmes de finale de Coupe du Monde entre Argentine et Cap-Vert. Ce match aura lieu le samedi 4 juillet 2026 à 00:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Argentine et Cap-Vert.
On en parle
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- 03/07
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Argentine et Cap-Vert en France ?
Le match est à suivre en direct le 04 juillet 2026 à 00:00 sur beIN SPORTS 1.
- Où voir le match Argentine Cap-Vert en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Argentine et Cap-Vert ?
Argentine : le coach L. Scaloni a choisi une formation en 4-3-3 : E. Martínez, F. Medina, Lisandro Martínez, C. Romero, N. Molina, E. Fernández, A. Mac Allister, R. De Paul, T. Almada, L. Martínez, L. Messi.
Cap-Vert : de son côté, l'équipe dirigée par Bubista évolue dans un système de jeu en 4-1-4-1 : Vozinha, Sidny Cabral, Roberto Lopes, Diney Borges, Steven Moreira, Kevin Lenini, Jovane Cabral, Deroy Duarte, Laros Duarte, Ryan Mendes, Nuno da Costa.
- Qui arbitre le match Argentine Cap-Vert ?
Drew Thomas Fischer est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Argentine Cap-Vert ?
Miami Gardens, Florida accueille le match au Miami Stadium.
- Quelle est la date et l'heure du match Argentine Cap-Vert ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 04 juillet 2026, coup d'envoi 00:00.
- Qui a marqué le but pour Argentine ?
Un seul but a été inscrit pour Argentine par L. Messi 29'.
- Qui a marqué le but pour Cap-Vert ?
Un seul but a été inscrit pour Cap-Vert par Deroy Duarte 59'.