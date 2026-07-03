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1 - 1
66'
Coupe du Monde 2026 Canada/Mexico/USA 16èmes de finale
Argentine
1 - 1
MT : 1-0
66'
Cap-Vert
Diffusé sur beIN SPORTS 1
Temps forts
59'
1 - 1
(PD Ryan Mendes) Deroy Duarte
mi-temps
1 - 0
29'
1 - 0
L. Messi (PD Lisandro Martínez)
Voir le live commenté
Côtes en live 1 1.54 N 2.45 2 21.0 winamax bonus 100€
Possession 63% Argentine Cap-Vert
Tirs 5 1 3 4 2 5
Grosses occasions créées 100% Argentine 2 Cap-Vert 0
Compositions Argentine 4-3-3 Cap-Vert 4-1-4-1
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Prono

Qui va gagner ?
ARG
NUL
CPV
1 1.14 N 8.75 2 20
1128 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Flag Argentine Lautaro Martínez 1 #2 Flag Argentine Lisandro Martínez 1
Tirs (%)
#1 Flag Cap-Vert Deroy Duarte 2/2 100% #2 Flag Argentine Lionel Messi 3/4 75%
Dribbles réussis
#1 Flag Cap-Vert Jovane Cabral 2 #2 Flag Argentine Thiago Almada 2 #3 Flag Cap-Vert Kevin Lenini 2
Fautes subies
#1 Flag Cap-Vert Sidny Cabral 2 #2 Flag Argentine Lionel Messi 2 #3 Flag Cap-Vert Jovane Cabral 2
Tirs (%)
#1 Flag Cap-Vert Ryan Mendes 0/2 0%
Dépossédé du ballon
#1 Flag Cap-Vert Jovane Cabral 3 #2 Flag Argentine Lionel Messi 3
Duels gagnés (%)
#1 Flag Cap-Vert Kevin Lenini 5/5 100% #2 Flag Cap-Vert Roberto Lopes 4/5 80% #3 Flag Argentine Facundo Medina 4/5 80%
Interceptions
#1 Flag Argentine Cristian Romero 3
Duels gagnés (%)
#1 Flag Argentine Lautaro Martínez 0/9 0% #2 Flag Cap-Vert Laros Duarte 0/4 0% #3 Flag Cap-Vert Ryan Mendes 0/4 0%
Dribbles subis
#1 Flag Argentine Lautaro Martínez 4
Passes (%)
#1 Flag Argentine Lisandro Martínez 70/71 99% #2 Flag Argentine Cristian Romero 80/82 98% #3 Flag Argentine Rodrigo De Paul 57/59 97%

Analyse avant-match

Voir tout
Probabilité de victoire
67% 29% 4%
Série en cours
V
V
V
V
V
N
N
N
V
V
Rencontres précédentes
0% 0 Victoire 0% 0 Nul 0% 0 Victoire

Blessures & suspensions

Cristian Romero Cristian Romero Blessure au genou Cristian Romero Cristian Romero Blessure à l'orteil Gonzalo Montiel Gonzalo Montiel Ischio-jambiers Nahuel Molina Nahuel Molina Ischio-jambiers Lisandro Martínez Lisandro Martínez Coup Lautaro Martínez Lautaro Martínez Blessure à la cheville Giovani Lo Celso Giovani Lo Celso Blessure au genou Enzo Barrenechea Enzo Barrenechea Inconnu
Telmo Arcanjo Telmo Arcanjo Ischio-jambiers Hélio Varela Hélio Varela Blessure à la main

Top commentaires

Aubin 00:41 Le cap vert, 1ere qualification pour la CDM, arrive à sortir de son groupe invaincu, groupe avec l'Espagne. l'attitude imbus de certains dans les commentaires ne changent rien au parcours héroïque de ce pays 14 Répondre
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Match Argentine - Cap-Vert en direct commenté

16èmes de finale de Coupe du Monde - samedi 4 juillet 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Argentine et Cap-Vert (Coupe du Monde, 16èmes de finale)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 16èmes de finale de Coupe du Monde entre Argentine et Cap-Vert. Ce match aura lieu le samedi 4 juillet 2026 à 00:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Argentine et Cap-Vert.

On en parle

Arbitres

Drew Thomas Fischer arbitre principal
0
1
Moyenne de cartons par match sur 3 matchs arbitrés
Micheal Andrew Barwegen arbitre assistant
Lyes Arfa arbitre assistant
Katia Itzel García Mendoza quatrième arbitre
Ivan Bebek arbitre VAR
Armando Villarreal arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Miami Stadium Miami Gardens, Florida
Miami Stadium
  • Année de construction : 1987
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 64478
  • Affluence moyenne : 57349
  • Affluence maximum : 62764
  • Affluence minimum : 45065
  • % de remplissage : 86

Match en direct

Date 04 juillet 2026 00:00
Compétition Coupe du Monde
Saison 2026 Canada/Mexico/USA
Phase 16èmes de finale
Diffusion beIN SPORTS 1
Code ARG-CPV
Zone International
Équipe à domicile Argentine
Équipe à l'extérieur Cap-Vert
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Argentine et Cap-Vert en France ?

Le match est à suivre en direct le 04 juillet 2026 à 00:00 sur beIN SPORTS 1.

Où voir le match Argentine Cap-Vert en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Argentine et Cap-Vert ?

Argentine : le coach L. Scaloni a choisi une formation en 4-3-3 : E. Martínez, F. Medina, Lisandro Martínez, C. Romero, N. Molina, E. Fernández, A. Mac Allister, R. De Paul, T. Almada, L. Martínez, L. Messi.

Cap-Vert : de son côté, l'équipe dirigée par Bubista évolue dans un système de jeu en 4-1-4-1 : Vozinha, Sidny Cabral, Roberto Lopes, Diney Borges, Steven Moreira, Kevin Lenini, Jovane Cabral, Deroy Duarte, Laros Duarte, Ryan Mendes, Nuno da Costa.

Qui arbitre le match Argentine Cap-Vert ?

Drew Thomas Fischer est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Argentine Cap-Vert ?

Miami Gardens, Florida accueille le match au Miami Stadium.

Quelle est la date et l'heure du match Argentine Cap-Vert ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 04 juillet 2026, coup d'envoi 00:00.

Qui a marqué le but pour Argentine ?

Un seul but a été inscrit pour Argentine par L. Messi 29'.

Qui a marqué le but pour Cap-Vert ?

Un seul but a été inscrit pour Cap-Vert par Deroy Duarte 59'.

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Aubin 00:41 Le cap vert, 1ere qualification pour la CDM, arrive à sortir de son groupe invaincu, groupe avec l'Espagne. l'attitude imbus de certains dans les commentaires ne changent rien au parcours héroïque de ce pays 14 Répondre
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