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Match Strasbourg - Nice en direct commenté
Demi-finales de Coupe de France - mercredi 22 avril 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Strasbourg et Nice (Coupe de France, Demi-finales)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Demi-finales de Coupe de France entre Strasbourg et Nice. Ce match aura lieu le mercredi 22 avril 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Strasbourg et Nice.
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Strasbourg et Nice en France ?
Le match est à suivre en direct le 22 avril 2026 à 21:00 sur beIN SPORTS 1.
- Où voir le match Strasbourg Nice en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Strasbourg et Nice ?
Strasbourg : le coach G. O'Neil a choisi une formation en 4-2-3-1 : M. Penders, B. Chilwell, I. Doukouré, A. Omobamidele, A. Ouattara, M. Oyedele, S. El Mourabet, M. Godo, J. Enciso, D. Moreira, E. Emegha.
OGC Nice : de son côté, l'équipe dirigée par C. Puel évolue dans un système de jeu en 3-4-2-1 : M. Dupé, J. Bah, K. Peprah Oppong, A. Mendy, M. Bard, S. Abdul Samed, H. Boudaoui, J. Clauss, T. Louchet, M. Sanson, E. Wahi.
- Qui arbitre le match Strasbourg Nice ?
François Letexier est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Strasbourg Nice ?
Strasbourg accueille le match au Stade de la Meinau.
- Quelle est la date et l'heure du match Strasbourg Nice ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 22 avril 2026, coup d'envoi 21:00.