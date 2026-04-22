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0 - 0
31'
Coupe de France 2025/2026 Demi-finales
Strasbourg
0 - 0
31'
Nice
Diffusé sur beIN SPORTS 1
Temps forts
Pas d'événements majeurs
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Possession 64% Strasbourg Nice
Tirs 4 3 1 1 0 1
Compositions Strasbourg 4-2-3-1 Nice 3-4-2-1
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Prono

Qui va gagner ?
1 RCSA N NUL 2 OGCN
560 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Dribbles réussis
#1 Logo Strasbourg Julio Enciso 2
Tirs (%)
#1 Logo Strasbourg Martial Godo 0/2 0%
Dépossédé du ballon
#1 Logo Strasbourg Julio Enciso 4
Duels gagnés (%)
#1 Logo OGC Nice Melvin Bard 5/5 100%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Strasbourg Julio Enciso 0/6 0% #2 Logo Strasbourg Diego Moreira 0/4 0%
Passes (%)
#1 Logo Strasbourg Andrew Omobamidele 37/37 100% #2 Logo Strasbourg Maxi Oyedele 28/31 90%

Analyse avant-match

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Série en cours
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V
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N
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V
Rencontres précédentes
30% 8 Victoires 37% 10 Nuls 33% 9 Victoires

Blessures & suspensions

Ben Chilwell Ben Chilwell Maladie Guela Doué Guela Doué Maladie Mathis Amougou Mathis Amougou Blessure à la cheville Emanuel Emegha Emanuel Emegha Blessure au mollet Joaquín Panichelli Joaquín Panichelli Lésion du ligament croisé antérieur du genou Aaron Anselmino Aaron Anselmino Ischio-jambiers Valentín Barco Valentín Barco Blessure à la cheville
Moïse Bombito Moïse Bombito Fracture de la jambe Morgan Sanson Morgan Sanson Blessure à la cuisse Mohamed Abdelmonem Mohamed Abdelmonem Inconnu Jonathan Clauss Jonathan Clauss Blessure à la cuisse Everton Pereira da Silva Everton Pereira da Silva Blessure à la cheville Salis Abdul Samed Salis Abdul Samed Blessure à l'aine Youssouf Ndayishimiye Youssouf Ndayishimiye Inconnu Juma Bah Juma Bah Blessure au mollet Dante Dante Blessure au genou Dante Dante Blessure au mollet Melvin Bard Melvin Bard Maladie Sofiane Diop Sofiane Diop Maladie Charles Vanhoutte Charles Vanhoutte Inconnu Charles Vanhoutte Charles Vanhoutte Blessure à l'aine

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Gérard Abascule 20:20 Allez Strasbourg ! Mettez moi une volée à cette équipe de peintres ! 1 Répondre
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Match Strasbourg - Nice en direct commenté

Demi-finales de Coupe de France - mercredi 22 avril 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Strasbourg et Nice (Coupe de France, Demi-finales)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Demi-finales de Coupe de France entre Strasbourg et Nice. Ce match aura lieu le mercredi 22 avril 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Strasbourg et Nice.

Arbitres

François Letexier arbitre principal
0
0
Nombre de cartons lors de son unique match arbitré
Mehdi Rahmouni arbitre assistant
Cyril Mugnier arbitre assistant
Jeremy Stinat quatrième arbitre
Hamid Guenaoui arbitre VAR
Jérémie Pignard arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Stade de la Meinau Strasbourg
Stade de la Meinau
  • Année de construction : 1906
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 32047
  • Affluence moyenne : 18476
  • Affluence maximum : 31324
  • % de remplissage : 68

Match en direct

Date 22 avril 2026 21:00
Compétition Coupe de France
Saison 2025/2026
Phase Demi-finales
Diffusion beIN SPORTS 1
Code RCSA-OGCN
Zone France
Équipe à domicile Strasbourg
Équipe à l'extérieur OGC Nice
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Strasbourg et Nice en France ?

Le match est à suivre en direct le 22 avril 2026 à 21:00 sur beIN SPORTS 1.

Où voir le match Strasbourg Nice en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Strasbourg et Nice ?

Strasbourg : le coach G. O'Neil a choisi une formation en 4-2-3-1 : M. Penders, B. Chilwell, I. Doukouré, A. Omobamidele, A. Ouattara, M. Oyedele, S. El Mourabet, M. Godo, J. Enciso, D. Moreira, E. Emegha.

OGC Nice : de son côté, l'équipe dirigée par C. Puel évolue dans un système de jeu en 3-4-2-1 : M. Dupé, J. Bah, K. Peprah Oppong, A. Mendy, M. Bard, S. Abdul Samed, H. Boudaoui, J. Clauss, T. Louchet, M. Sanson, E. Wahi.

Qui arbitre le match Strasbourg Nice ?

François Letexier est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Strasbourg Nice ?

Strasbourg accueille le match au Stade de la Meinau.

Quelle est la date et l'heure du match Strasbourg Nice ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 22 avril 2026, coup d'envoi 21:00.

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Gérard Abascule 20:20 Allez Strasbourg ! Mettez moi une volée à cette équipe de peintres ! 1 Répondre
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