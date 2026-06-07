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1 - 1
87'
Matchs Amicaux 2026 Friendlies 1
Maroc
1 - 1
MT : 1-0
87'
Norvège
Diffusé sur L’Equipe Live Foot
Temps forts
76'
1 - 1
(PD O. Bobb) M. Ødegaard
mi-temps
1 - 0
8'
1 - 0
Brahim Díaz (PD A. Ezzalzouli)
Voir le live commenté
Possession 52% Norvège Maroc
Tirs 12 7 7 5 2 9
Compositions Maroc 4-3-3 Norvège 4-4-2
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Prono

Qui va gagner ?
1 MAR N NUL 2 NOR
1433 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Tirs (%)
#1 Flag Maroc Brahim Díaz 2/3 67%
Fautes subies
#1 Flag Maroc Chadi Riad 3 #2 Flag Norvège Julian Ryerson 2
Tirs (%)
#1 Flag Norvège Alexander Sørloth 0/2 0% #2 Flag Maroc Abde Ezzalzouli 1/5 20%
Passes (%)
#1 Flag Norvège Sander Berge 57/58 98% #2 Flag Norvège Torbjørn Heggem 56/59 95% #3 Flag Norvège Kristoffer Ajer 46/49 94%

Analyse avant-match

Voir tout
Série en cours
V
V
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N
D
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V
Rencontres précédentes
0% 0 Victoire 0% 0 Nul 0% 0 Victoire

Blessures & suspensions

Yassir Zabiri Yassir Zabiri Blessure musculaire Rayane Bounida Rayane Bounida Maladie

Match Maroc - Norvège en direct commenté

Friendlies 1 de Matchs Amicaux - dimanche 7 juin 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Maroc et Norvège (Matchs Amicaux, Friendlies 1)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Friendlies 1 de Matchs Amicaux entre Maroc et Norvège. Ce match aura lieu le dimanche 7 juin 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Maroc et Norvège.

On en parle

Arbitres

Pierre-Luc Lauzière arbitre principal
Camille Raymond arbitre assistant
Gérard-Kader Lebuis arbitre assistant
Ricardo Montero quatrième arbitre
José Carlos Rivero arbitre VAR
Guido Gonzalez arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Sports Illustrated Stadium Harrison, New Jersey
Sports Illustrated Stadium
  • Année de construction : 2010
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 26765
  • Affluence moyenne : 16729
  • Affluence maximum : 26500
  • % de remplissage : 62

Match en direct

Date 07 juin 2026 21:00
Compétition Matchs Amicaux
Saison 2026
Phase Friendlies 1
Diffusion L’Equipe Live Foot
Code MAR-NOR
Zone International
Équipe à domicile Maroc
Équipe à l'extérieur Norvège
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Maroc et Norvège en France ?

Le match est à suivre en direct le 07 juin 2026 à 21:00 sur L’Equipe Live Foot.

Où voir le match Maroc Norvège en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de L'équipe.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Maroc et Norvège ?

Maroc : le coach M. Ouahbi a choisi une formation en 4-3-3 : Y. Bono, N. Mazraoui, C. Riad, I. Diop, A. Hakimi, A. Ounahi, N. El Aynaoui, A. Bouaddi, A. Ezzalzouli, I. Saibari, Brahim Díaz.

Norvège : de son côté, l'équipe dirigée par S. Solbakken évolue dans un système de jeu en 4-4-2 : Ø. Nyland, D. Møller Wolfe, T. Heggem, K. Ajer, J. Ryerson, A. Nusa, F. Aursnes, S. Berge, M. Ødegaard, A. Sørloth, E. Haaland.

Qui arbitre le match Maroc Norvège ?

Pierre-Luc Lauzière est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Maroc Norvège ?

Harrison, New Jersey accueille le match au Sports Illustrated Stadium.

Quelle est la date et l'heure du match Maroc Norvège ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 07 juin 2026, coup d'envoi 21:00.

Qui a marqué le but pour Maroc ?

Un seul but a été inscrit pour Maroc par Brahim Díaz 8'.

Qui a marqué le but pour Norvège ?

Un seul but a été inscrit pour Norvège par M. Ødegaard 76'.

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