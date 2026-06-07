Match Maroc - Norvège en direct commenté

Friendlies 1 de Matchs Amicaux - dimanche 7 juin 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Maroc et Norvège (Matchs Amicaux, Friendlies 1)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Friendlies 1 de Matchs Amicaux entre Maroc et Norvège. Ce match aura lieu le dimanche 7 juin 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Maroc et Norvège.