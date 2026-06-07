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Match Maroc - Norvège en direct commenté
Friendlies 1 de Matchs Amicaux - dimanche 7 juin 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Maroc et Norvège (Matchs Amicaux, Friendlies 1)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Friendlies 1 de Matchs Amicaux entre Maroc et Norvège. Ce match aura lieu le dimanche 7 juin 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Maroc et Norvège.
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Maroc et Norvège en France ?
Le match est à suivre en direct le 07 juin 2026 à 21:00 sur L’Equipe Live Foot.
- Où voir le match Maroc Norvège en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de L'équipe.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Maroc et Norvège ?
Maroc : le coach M. Ouahbi a choisi une formation en 4-3-3 : Y. Bono, N. Mazraoui, C. Riad, I. Diop, A. Hakimi, A. Ounahi, N. El Aynaoui, A. Bouaddi, A. Ezzalzouli, I. Saibari, Brahim Díaz.
Norvège : de son côté, l'équipe dirigée par S. Solbakken évolue dans un système de jeu en 4-4-2 : Ø. Nyland, D. Møller Wolfe, T. Heggem, K. Ajer, J. Ryerson, A. Nusa, F. Aursnes, S. Berge, M. Ødegaard, A. Sørloth, E. Haaland.
- Qui arbitre le match Maroc Norvège ?
Pierre-Luc Lauzière est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Maroc Norvège ?
Harrison, New Jersey accueille le match au Sports Illustrated Stadium.
- Quelle est la date et l'heure du match Maroc Norvège ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 07 juin 2026, coup d'envoi 21:00.
- Qui a marqué le but pour Maroc ?
Un seul but a été inscrit pour Maroc par Brahim Díaz 8'.
- Qui a marqué le but pour Norvège ?
Un seul but a été inscrit pour Norvège par M. Ødegaard 76'.