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0 - 1
38'
Coupe du Monde 2026 Canada/Mexico/USA 1re journée
Belgique
0 - 1
38'
Égypte
Diffusé sur beIN SPORTS 1, M6
Temps forts
19'
0 - 1
(PD Mohanad Lasheen) Emam Ashour
Voir le live commenté
Classement live 1 Égypte 3 4 Belgique 0
Possession 56% Belgique Égypte
Tirs 3 3 0 0 2 2
Compositions Belgique 4-2-3-1 Égypte 4-3-3
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Prono

Qui va gagner ?
1 BEL N NUL 2 EGY
867 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Dribbles réussis
#1 Flag Belgique Leandro Trossard 2
Fautes subies
#1 Flag Égypte Mohamed Salah 3 #2 Flag Égypte Emam Ashour Metwally Abdelghany 2
Dépossédé du ballon
#1 Flag Belgique Jérémy Doku 3
Duels gagnés (%)
#1 Flag Égypte Hamdy Fathy 4/4 100% #2 Flag Égypte Mohamed Hany 5/6 83% #3 Flag Belgique Timothy Castagne 4/5 80%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Flag Belgique Kevin De Bruyne 2/2 100%
Duels gagnés (%)
#1 Flag Belgique Jérémy Doku 0/6 0% #2 Flag Égypte Marwan Ateya 0/4 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Flag Égypte Marwan Ateya 0/3 0%
Passes (%)
#1 Flag Belgique Nathan Ngoy 30/30 100%

Analyse avant-match

Voir tout
Série en cours
V
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N
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D
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V
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Rencontres précédentes
50% 1 Victoire 0% 0 Nul 50% 1 Victoire

Blessures & suspensions

Zeno Debast Zeno Debast Blessure à la cuisse Kevin De Bruyne Kevin De Bruyne Blessure à l'aine Thomas Meunier Thomas Meunier Ischio-jambiers Charles Vanhoutte Charles Vanhoutte Blessure à l'aine

Top commentaires

ANA Maghrabi🦁 21:23 Après 10 matchs, il n'y a que Hakimi qui t'a marqué. Ça ne m'étonne pas, tu ne vis que pour le Maroc Harkki 3 Répondre
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Match Belgique - Égypte en direct commenté

1re journée de Coupe du Monde - lundi 15 juin 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Belgique et Égypte (Coupe du Monde, 1re journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 1re journée de Coupe du Monde entre Belgique et Égypte. Ce match aura lieu le lundi 15 juin 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Belgique et Égypte.

On en parle

Arbitres

Ramon Abatti arbitre principal
0
0
Nombre de cartons lors de son unique match arbitré
Rafael da Silva Alves arbitre assistant
Danilo Ricardo Simon Manis arbitre assistant
Kevin Paolo Ortega Pimentel quatrième arbitre
Leodán Franklin González Cabrera arbitre VAR
Juan Soto Arévalo arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Seattle Stadium Seattle, Washington
Seattle Stadium
  • Année de construction : 2002
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 69000
  • Affluence moyenne : 31216
  • Affluence maximum : 51636
  • Affluence minimum : 7042
  • % de remplissage : 43

Match en direct

Date 15 juin 2026 21:00
Compétition Coupe du Monde
Saison 2026 Canada/Mexico/USA
Phase Phase de poules - Groupe G - journée 1
Diffusion beIN SPORTS 1, M6
Code BEL-EGY
Zone International
Équipe à domicile Belgique
Équipe à l'extérieur Égypte
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Belgique et Égypte en France ?

Le match est à suivre en direct le 15 juin 2026 à 21:00 sur beIN SPORTS 1 ou M6.

Où voir le match Belgique Égypte en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Belgique et Égypte ?

Belgique : le coach R. Garcia a choisi une formation en 4-2-3-1 : T. Courtois, T. Castagne, B. Mechele, N. Ngoy, T. Meunier, Y. Tielemans, A. Onana, J. Doku, K. De Bruyne, L. Trossard, C. De Ketelaere.

Égypte : de son côté, l'équipe dirigée par Hossam Hassan évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : Mostafa Shobeir, Ahmed Abou El Fatouh, Hamdi Fathy, Yasser Ibrahim, Mohamed Hany, Marwan Attia, Mohanad Lasheen, Emam Ashour, Mostafa Ziko, Omar Marmoush, Mohamed Salah.

Qui arbitre le match Belgique Égypte ?

Ramon Abatti est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Belgique Égypte ?

Seattle, Washington accueille le match au Seattle Stadium.

Quelle est la date et l'heure du match Belgique Égypte ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 15 juin 2026, coup d'envoi 21:00.

Qui a marqué le but pour Égypte ?

Un seul but a été inscrit pour Égypte par Emam Ashour 19'.

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ANA Maghrabi🦁 21:23 Après 10 matchs, il n'y a que Hakimi qui t'a marqué. Ça ne m'étonne pas, tu ne vis que pour le Maroc Harkki 3 Répondre
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