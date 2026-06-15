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Match Belgique - Égypte en direct commenté
1re journée de Coupe du Monde - lundi 15 juin 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Belgique et Égypte (Coupe du Monde, 1re journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 1re journée de Coupe du Monde entre Belgique et Égypte. Ce match aura lieu le lundi 15 juin 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Belgique et Égypte.
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Arbitres
Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Belgique et Égypte en France ?
Le match est à suivre en direct le 15 juin 2026 à 21:00 sur beIN SPORTS 1 ou M6.
- Où voir le match Belgique Égypte en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Belgique et Égypte ?
Belgique : le coach R. Garcia a choisi une formation en 4-2-3-1 : T. Courtois, T. Castagne, B. Mechele, N. Ngoy, T. Meunier, Y. Tielemans, A. Onana, J. Doku, K. De Bruyne, L. Trossard, C. De Ketelaere.
Égypte : de son côté, l'équipe dirigée par Hossam Hassan évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : Mostafa Shobeir, Ahmed Abou El Fatouh, Hamdi Fathy, Yasser Ibrahim, Mohamed Hany, Marwan Attia, Mohanad Lasheen, Emam Ashour, Mostafa Ziko, Omar Marmoush, Mohamed Salah.
- Qui arbitre le match Belgique Égypte ?
Ramon Abatti est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Belgique Égypte ?
Seattle, Washington accueille le match au Seattle Stadium.
- Quelle est la date et l'heure du match Belgique Égypte ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 15 juin 2026, coup d'envoi 21:00.
- Qui a marqué le but pour Égypte ?
Un seul but a été inscrit pour Égypte par Emam Ashour 19'.