Match Belgique - Égypte en direct commenté

1re journée de Coupe du Monde - lundi 15 juin 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Belgique et Égypte (Coupe du Monde, 1re journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 1re journée de Coupe du Monde entre Belgique et Égypte. Ce match aura lieu le lundi 15 juin 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Belgique et Égypte.