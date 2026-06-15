Belgique - Égypte : les notes du match

La première journée de la Coupe du Monde 2026 s’est poursuivie à Seattle avec une affiche du groupe G entre la Belgique et l’Égypte. Les Diables Rouges de Rudi Garcia s’étaient présentés dans un système offensif articulé autour de Kevin De Bruyne, Jeremy Doku et Charles De Ketelaere, avec Thibaut Courtois dans les buts. En face, les Pharaons de Hossam Hassan avaient misé sur leur trio offensif composé de Mohamed Salah, Omar Marmoush et Mostafa Ziko. Dans une ambiance animée au Lumen Field, les Belges avaient rapidement pris le contrôle du ballon, mais les Égyptiens s’étaient montrés les plus incisifs dans les transitions. De Bruyne avait signé la première occasion de la rencontre d’une frappe passée de peu à côté (7e), tandis que Doku avait multiplié les accélérations pour tenter de déstabiliser la défense adverse. Malgré une possession favorable à la Belgique, l’Égypte affichait davantage de tranchant dans ses offensives.

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La première période avait progressivement tourné à l’avantage des Pharaons. Après plusieurs alertes et un match engagé marqué par les avertissements de Marwan Attia (13e) et Timothy Castagne (14e), l’Égypte avait trouvé l’ouverture. À la suite d’une récupération haute et d’un excellent travail de Salah, Emam Ashour avait décoché une puissante frappe du droit à l’entrée de la surface pour tromper Courtois (20e). Les Belges avaient alors tenté de réagir en monopolisant le ballon, mais ils s’étaient heurtés à un bloc égyptien très discipliné. Courtois avait même dû s’employer devant Ziko (33e) pour éviter le break. Dans les dernières minutes avant la pause, la Belgique avait poussé avec insistance. Doku avait toutefois manqué une énorme opportunité face au but (45e+1), tandis que Marmoush avait failli profiter d’une erreur de Ngoy avant de buter sur Courtois (45e+4). À la mi-temps, l’Égypte menait logiquement 1-0 grâce à sa solidité défensive et son efficacité en contre.

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Quelques secondes suffisent à Lukaku

Au retour des vestiaires, la rencontre s’était emballée. Les Égyptiens avaient immédiatement créé le danger avec plusieurs tentatives repoussées dans la surface belge (48e), puis Ashour avait laissé filer une occasion en or de faire le break après un service de Salah (55e). La Belgique avait répondu par l’intermédiaire de De Bruyne, dont le superbe coup franc avait terminé sur le poteau droit de Shobeir (53e). Le match était alors devenu très ouvert. Marmoush avait manqué son duel après une percée plein axe (60e), tandis que Tielemans avait vu sa reprise de volée passer de peu à côté (62e). De Bruyne s’était ensuite heurté à Shobeir (63e). Rudi Garcia avait alors tenté de relancer son équipe avec plusieurs changements, notamment l’entrée de Romelu Lukaku (66e), un choix qui allait rapidement porter ses fruits. La Belgique avait finalement trouvé la faille quelques secondes après l’entrée de Lukaku. Lancé sur le côté droit, Thomas Meunier avait délivré un excellent centre et, sous la pression belge, Mohamed Hany avait marqué contre son camp en voulant intervenir devant son but (66e).

Revigorés par cette égalisation, les Diables Rouges avaient continué à pousser, mais Shobeir avait encore réalisé un arrêt important devant Meunier (73e). L’Égypte, de son côté, pouvait nourrir des regrets après les nombreuses occasions manquées en seconde période. Malgré plusieurs changements, dont les sorties de Salah et Ziko (76e), les Pharaons n’étaient pas parvenus à reprendre l’avantage. En fin de rencontre, la Belgique a continué à pousser pour arracher la victoire. Shobeir s’est illustré avec une superbe parade sur une tête décroisée de Mechele après un coup franc de De Bruyne (83e). Courtois lui a répondu en détournant difficilement un centre-tir dangereux en corner (84e). Après les sorties de Doku et De Bruyne (86e), Lukaku a eu la balle du succès mais sa tête, pourtant en excellente position, n’a pas trouvé le cadre (87e). Les deux équipes se sont finalement quittées sur un match nul (1-1), un résultat qui leur permet de prendre un premier point dans ce groupe G. Lors de la prochaine journée, la Belgique tentera de décrocher son premier succès dans la compétition faxe à l’Iran, tandis que l’Égypte cherchera à confirmer les bonnes choses montrées, face à la Nouvelle-Zélande.

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L’Homme du match

- Ashour (7) : titularisé en tant que meneur de jeu derrière Omar Marmoush, le milieu de terrain d’Al-Ahly a beaucoup repiqué sur les côtés et a été l’un des grands artisans de la première mi-temps réussie de l’Égypte. Très actif entre les lignes, il a constamment cherché à casser le bloc belge par ses déplacements. Il est surtout l’auteur de l’ouverture du score à la 27e minute : trouvé devant la surface par Lasheen, il s’est mis sur son pied droit et a déclenché une frappe puissante qui a terminé dans le petit filet de Courtois. Dans la foulée, il a aussi réalisé une intervention importante en coupant une transmission de De Bruyne devant sa surface. Ensuite, sur une grosse occasion égyptienne, il a hérité du ballon dans la surface après un centre de Fatouh et une tête de Salah repoussée par Courtois. Sa volée a ensuite fuit le cadre. Il a livré un match impressionnant. Remplacé par Rabia à la 71e. Il n’aura pas pu faire mieux que son prédécesseur.

Belgique

- Courtois (6) : s’il ne peut rien sur la belle frappe d’Ashour, le portier du Real Madrid a limité la casse. Avec deux arrêts décisifs à signaler, il a évité le pire, notamment devant Zico (33e) et a sauvé Ngoy d’une grosse bévue (45e). Courtois a également privé Ashour du doublé pour maintenir son équipe en vie (65e).

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- Meunier (4) : titularisé pour ce premier match de la Belgique, le latéral du LOSC a vécu une soirée compliquée. Bougé tout au long du match par les Pharaons, Meunier a particulièrement fait preuve d’un mauvais placement sur le but inscrit. On l’a également vu manquer de sérénité sur les relances, à l’image de cette déviation compliquée (45e) et d’un duel perdu (48e). Mais offensivement, il a néanmoins été décisif puisqu’il offre le centre parfait à Lukaku pour l’égalisation.

- Ngoy (4) : aligné dans la défense centrale, l’autre défenseur lillois de cette équipe belge a été important dans les temps forts égyptiens de la première période. Mais il a réalisé une énorme erreur de relance juste avant la pause, qui a offert une belle occasion à Marmoush (45e). En seconde période, il a eu des difficultés dans les duels et s’est fait facilement passer par Marmoush, qui a loupé sa frappe (59e), avant d’être encore en retard (82e).

- Mechele (5,5) : le défenseur central du Club Bruges est celui qui s’en est le mieux sorti défensivement côté Diables Rouges. Plus solide dans les duels que ses partenaires, il a réussi à prendre le dessus sur l’attaque égyptienne. En fin de match, il aurait même pu offrir la victoire à la Belgique, mais sa tête a manqué de puissance (83e).

- Castagne (4,5) : aligné sur le flanc droit, Castagne a eu beaucoup de mal face à Salah et Zico, qui ont été intenables tout au long de la rencontre, à l’image de cette tête égyptienne qu’il n’a pas réussi à maîtriser (49e). Il a parfois été en difficulté, mais a remporté cinq duels et réussis quatre tacles avant de céder sa place à De Cuyper (56e), qui n’a pas vraiment gagné des points et a même été averti.

- Onana (3,5) : le joueur d’Aston Villa a été grandement en difficulté et n’a pas empêché les Pharaons de progresser au milieu de terrain, notamment durant la première mi-temps où il a vraiment semblé à côté de son match. Les relances n’ont pas toujours été maîtrisées, mais cela était un peu mieux après la pause, où il a pu davantage se montrer. Remplacé par Raskin (57e), dont l’entrée a changé les choses et a apporté du dynamisme pour la Belgique.

- Tielemans (5) : bien que le milieu de terrain ait été en difficulté ce soir, Youri Tielemans a livré une prestation correcte. Titulaire dans le double pivot avec Onana, il a apporté du volume, de la stabilité et quelques frappes, dont une tête du gauche dangereuse (62e), mais sans décisif. Une prestation propre, sans être transcendante, bien qu’il ait apporté un plus durant la fin de match.

- Doku (5,5) : toujours aussi virevoltant qu’à Manchester City sur son côté gauche, Doku a fait parler sa vitesse et ses dribbles déroutants en début de match, mais n’a pas réussi à faire la différence, même si chaque ballon touché a fait lever les spectateurs du Lumen Field. Avant la pause, il loupe l’opportunité d’égaliser en dévissant sa frappe (45e+1) et a manqué de lucidité après la pause, où il a parfois oublié ses partenaires. Remplacé par Fernandez-Pardo (87e).

- De Bruyne (6,5) : le capitaine des Diables Rouges a encore montré qu’il n’avait rien perdu de son talent. Avec une première occasion franche d’entrée (7e), il a été l’un des seuls, avec Doku, à tenter de garder le contrôle du ballon et se projeter vers l’avant. Il aura été la plaque tournante, mais ses partenaires n’ont pas été décisifs. En fin de match, il a trouvé le poteau sur un bon coup-franc (53e). Remplacé par Vanaken (86e).

- Trossard (4) : le Champion d’Angleterre n’a pas vraiment été en vue ce lundi soir. Sur son côté, il a réussi à armer trois frappes, qui n’ont pas mis en danger la défense des Pharaons, et n’a clairement pas eu l’impact qu’il a pu avoir cette saison avec les Gunners. De plus, il a fait preuve d’imprécision et n’a pas toujours fait les bons choix.

- De Ketelaere (3) : voilà un match bien compliqué pour l’attaquant de l’Atalanta. Sur ses 66 minutes jouées, il aura touché 44 ballons, mais sans pouvoir se procurer d’occasions, sans le moindre tir tenté. On l’a vu réaliser une belle déviation pour Doku, qui a manqué sa reprise. Remplacé par Lukaku (66e), qui a directement été impliqué sur le but égalisateur.

Égypte

- Shobeir (6) : portier d’Al-Ahly, il était titulaire dans les cages égyptiennes pour ce choc face aux Belges. Le portier de 26 ans n’a quasiment rien eu à faire en première période, ses coéquipiers ayant largement dominé la possession et contrôlé le tempo du match. Il n’a effectué aucun arrêt lors de ce premier acte, ce qui traduit autant la maîtrise de son équipe que le manque de situations dangereuses concédées. Les Belges n’ont pas cadré un seul tir. Il aura fallu attendre la 62e pour voir le portier s’illustrer. En effet, servi par Thomas Meunier dans la surface, Kevin De Bruyne a déclenché une frappe trop écrasée et trop axiale, facilement captée par Mostafa Shobeir. Idem à la 73e, où il a aisément stoppé un tir de Meunier. Ensuite Shobeir a bien boxé un centre dangereux de De Bruyne (82e).

- Fattouh (6) : aligné sur le flanc gauche de la défense, il a été mis en difficulté lors des rares accélérations belges, notamment face à très remuant Jérémy Doku, actif lorsqu’il a été trouvé dans sa zone. À la 34e minute, il a dû intervenir de manière irrégulière pour stopper une percée dangereuse de l’ailier belge, ce qui lui a logiquement valu un carton jaune. En seconde période, il est resté solide : à la 58e minute, Thomas Meunier a bien trouvé Charles De Ketelaere sur la droite, mais Ahmed Fatouh est intervenu proprement et a contré le ballon en touche. Il a très bien servi Zizo en profondeur à la 84e, ce dernier ne parvenant pas à aller au bout. Il a été remplacé par Adel à la 88e.

- Fathy (6,5) : positionné à gauche de la charnière centrale, le joueur polyvalent, capable d’évoluer également au milieu de terrain, a réalisé une première période solide et appliquée. Il a multiplié les interventions importantes dans sa surface et a souvent compensé les déplacements de ses partenaires. Présent surtout dans le jeu aérien, Ahmed Fathy a régulièrement permis à son équipe de rester sereine dans ses temps faibles. Un match de patron de sa part. Il a été remplacé par Karim Hafez à la 88e

- Ibrahim (5) : défenseur central expérimenté de 33 ans, aligné à droite de la charnière, il a livré une première période très sérieuse. Il a remporté plusieurs duels face à Charles De Ketelaere, en imposant sa puissance physique et son agressivité. Il a globalement bien géré les déplacements de l’attaquant belge et n’a que très rarement été mis en difficulté. Toutefois, il est en retard sur le but de l’égalisation, ne parvenant pas à stopper le centre fort de Thomas Meunier (1-1, 66e).

- Hany (4) : sur le flanc droit de la défense, Mohamed Hany a réalisé une première période appliquée et disciplinée face aux offensives belges. Il a notamment contenu les tentatives de Jérémy Doku, en multipliant les interventions propres. À la 26e minute, il a contré un centre dangereux de Castagne, confirmant sa solidité dans son couloir. Malheureux, il a relancé la Belgique avec un but contre son camp : à la 66e minute, Thomas Meunier a débordé sur le côté droit et a centré devant le but. Sous la pression de Romelu Lukaku, Mohamed Hany a dévié le ballon dans ses propres filets (1-1).

- Lasheen (5) : titulaire indiscutable dans l’entrejeu, il a été l’un des éléments clés de la maîtrise égyptienne. Très propre dans l’utilisation du ballon, il a assuré la première relance et permis à son équipe de conserver la possession dans de bonnes conditions. Il a également participé à orienter le jeu et à casser le rythme adverse. Lasheen a ensuite perdu le fil de la rencontre, à l’image de son équipe après l’égalisation des Belges…

- Attia (5,5) : dans un double pivot aux côtés de Lasheen, le milieu d’Al-Ahly a réalisé une première période très intéressante. Présent à la récupération, Attia a récupéré de nombreux ballons et a contribué à la densité du milieu égyptien. Il a toutefois été averti dès la 13e minute pour une faute dans le rond central sur Nathan Ngoy, dans un duel bien trop engagé. Beaucoup plus discret lors du second acte, tant la Belgiquer a dominé, il a eu moins d’impact sur le jeu. Globalement, il aura réalisé un match sérieux.

- Ashour (7) : titularisé en tant que meneur de jeu derrière Omar Marmoush, le milieu de terrain d’Al-Ahly a beaucoup repiqué sur les côtés et a été l’un des grands artisans de la première mi-temps réussie de l’Égypte. Très actif entre les lignes, il a constamment cherché à casser le bloc belge par ses déplacements. Il est surtout l’auteur de l’ouverture du score à la 27e minute : trouvé devant la surface par Lasheen, il s’est mis sur son pied droit et a déclenché une frappe puissante qui a terminé dans le petit filet de Courtois. Dans la foulée, il a aussi réalisé une intervention importante en coupant une transmission de De Bruyne devant sa surface. Ensuite, sur une grosse occasion égyptienne, il a hérité du ballon dans la surface après un centre de Fatouh et une tête de Salah repoussée par Courtois. Sa volée a ensuite fuit le cadre. Il a livré un match impressionnant. Remplacé par Rabia à la 71e. Il n’aura pas pu faire mieux que son prédécesseur.

- Zico (4,5) : sur le couloir droit de l’attaque des Pharaons, il a évolué très haut sur le terrain, multipliant les appels dans le dos de la défense belge. Très actif dans la largeur, il a souvent pris le dessus sur Timothy Castagne et a constamment cherché à étirer le bloc adverse. Il s’est montré disponible et percutant dans ses prises de balle en première mi-temps. Il a complètement disparu en seconde période, perdant la plupart de ses duels face à Mechele et ne parvenant quasiment jamais à dépasser la ligne médiane. Il a logiquement été remplacé par Zizo à la 76e. L’entrant n’aura rien apporté, outre un tir absolument raté à la 78e.

- Salah (5) : capitaine de l’Égypte, il a évolué dans un rôle légèrement différent que d’habitude, positionné en tant que numéro 10 même s’il a conservé plusieurs percussions sur le couloir droit. Globalement discret dans le jeu en première période, à l’image de saison à Liverpool, il a toutefois été décisif puisqu’il est à l’origine de l’action du but avec une passe bien sentie vers Ashour. Même sans être dans un grand soir, il a confirmé son importance, capable de faire la différence en première période. La légende des Reds a ensuite monté d’un cran, tentant de distribuer le jeu vers l’avant, comme à la 60e, où il a magnifiquement lancé Omar Marmoush. Remplacé par Abdelkarim à la 76e. Le jeune du Barça a été très discret.

- Marmoush (5,5) : l’attaquant de Manchester City était titulaire en pointe de l’attaque. Il a été évolué assez haut dès l’entame, mais a longtemps été peu servi malgré la domination égyptienne. Légèrement isolé dans le jeu, il a eu du mal à exister dans la surface. Frustré par le manque de ballons, il a beaucoup décroché pour participer à la construction, notamment à la 35e minute où il est venu très bas pour apporter du soutien au milieu et participer aux phases de possession. Il est tout proche du but du break à la 60e minute : lancé dans la profondeur par Mohamed Salah, Omar Marmoush a contourné parfaitement Nathan Ngoy sur la droite, entré dans la surface et déclenché une frappe forte. Toutefois, bien gêné au dernier moment par le défenseur belge, son tir a largement fuit le cadre.