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Match ASSE - Nice en direct commenté
Finales de Barrages Ligue 1 McDonald's - mardi 26 mai 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre ASSE et Nice (Barrages Ligue 1 McDonald's, Finales)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Finales de Barrages Ligue 1 McDonald's entre ASSE et Nice. Ce match aura lieu le mardi 26 mai 2026 à 20:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : ASSE et Nice.
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Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre ASSE et Nice en France ?
Le match est à suivre en direct le 26 mai 2026 à 20:45 sur beIN SPORTS 1.
- Où voir le match ASSE Nice en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre ASSE et Nice ?
Saint-Étienne : le coach P. Montanier a choisi une formation en 4-2-3-1 : G. Larsonneur, D. Appiah, M. Bernauer, J. Le Cardinal, K. Pedro, A. Kanté, L. Gadegbeku, Z. Davitashvili, A. Boakye, I. Cardona, L. Stassin.
OGC Nice : de son côté, l'équipe dirigée par C. Puel évolue dans un système de jeu en 3-4-3 : Y. Diouf, K. Peprah Oppong, J. Bah, A. Mendy, M. Bard, M. Sanson, H. Boudaoui, J. Clauss, S. Diop, M. Cho, Tiago Gouveia.
- Qui arbitre le match ASSE Nice ?
Benoît Bastien est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match ASSE Nice ?
Saint-Ètienne accueille le match au Stade Geoffroy-Guichard.
- Quelle est la date et l'heure du match ASSE Nice ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 26 mai 2026, coup d'envoi 20:45.