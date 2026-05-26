Match ASSE - Nice en direct commenté

Finales de Barrages Ligue 1 McDonald's - mardi 26 mai 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre ASSE et Nice (Barrages Ligue 1 McDonald's, Finales)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Finales de Barrages Ligue 1 McDonald's entre ASSE et Nice. Ce match aura lieu le mardi 26 mai 2026 à 20:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : ASSE et Nice.