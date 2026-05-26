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0 - 0
90+4'
Barrages Ligue 1 McDonald's 2025/2026 Finales
ASSE
0 - 0
MT : 0-0
90+4'
Nice
Diffusé sur beIN SPORTS 1
Temps forts
Pas d'événements majeurs
mi-temps
0 - 0
Pas d'événements majeurs
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Possession 54% Nice ASSE
Grosses occasions créées 100% Nice 1 ASSE 0
Compositions ASSE 4-2-3-1 Nice 3-4-3
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Prono

Qui va gagner ?
1 ASSE N NUL 2 OGCN
1067 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo OGC Nice Jonathan Clauss 1
Dribbles réussis
#1 Logo OGC Nice Ali Abdi 2 #2 Logo St Étienne Luan Gadegbeku 2
Fautes subies
#1 Logo St Étienne Augustine Boakye 3 #2 Logo OGC Nice Morgan Sanson 3
Tirs (%)
#1 Logo St Étienne Augustine Boakye 0/3 0% #2 Logo St Étienne Maxime Bernauer 0/2 0%
Duels gagnés (%)
#1 Logo OGC Nice Melvin Bard 5/5 100% #2 Logo St Étienne Julien Le Cardinal 5/6 83% #3 Logo OGC Nice Antoine Mendy 7/9 78%
Interceptions
#1 Logo OGC Nice Melvin Bard 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo St Étienne Kévin Pedro 3/3 100% #2 Logo OGC Nice Antoine Mendy 2/2 100% #3 Logo OGC Nice Melvin Bard 2/2 100%
Duels gagnés (%)
#1 Logo OGC Nice Sofiane Diop 0/5 0% #2 Logo St Étienne Zuriko Davitashvili 0/5 0% #3 Logo St Étienne João Ferreira 0/5 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo OGC Nice Ali Abdi 0/3 0% #2 Logo St Étienne Luan Gadegbeku 0/2 0% #3 Logo St Étienne Abdoulaye Kanté 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo OGC Nice Juma Bah 72/76 95% #2 Logo OGC Nice Kojo Peprah Oppong 70/76 92% #3 Logo St Étienne Maxime Bernauer 44/48 92%

Analyse avant-match

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Série en cours
V
V
D
D
D
D
N
D
N
N
Rencontres précédentes
33% 13 Victoires 15% 6 Nuls 53% 21 Victoires

Blessures & suspensions

Irvin Cardona Irvin Cardona Inconnu
Morgan Sanson Morgan Sanson Blessure à la cuisse Jonathan Clauss Jonathan Clauss Blessure à la cuisse Everton Pereira da Silva Everton Pereira da Silva Blessure à la cheville Salis Abdul Samed Salis Abdul Samed Blessure à l'aine Juma Bah Juma Bah Blessure au mollet Dante Dante Blessure au genou Melvin Bard Melvin Bard Maladie Sofiane Diop Sofiane Diop Maladie Charles Vanhoutte Charles Vanhoutte Blessure à l'aine

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BADgone 21:44 Aaaah...je n'aurai jamais cru dire ça. Mais, là, je suis clairement pour L'ASSE. Je veux juste le retour des Derby 3 Répondre
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Match ASSE - Nice en direct commenté

Finales de Barrages Ligue 1 McDonald's - mardi 26 mai 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre ASSE et Nice (Barrages Ligue 1 McDonald's, Finales)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Finales de Barrages Ligue 1 McDonald's entre ASSE et Nice. Ce match aura lieu le mardi 26 mai 2026 à 20:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : ASSE et Nice.

On en parle

Arbitres

Benoît Bastien arbitre principal
Hicham Zakrani arbitre assistant
Aurélien Berthomieu arbitre assistant
Jeremy Stinat quatrième arbitre
Julien Schmitt arbitre VAR
Bastien Dechepy arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Stade Geoffroy-Guichard Saint-Ètienne
Stade Geoffroy-Guichard
  • Année de construction : 1931
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 41965
  • Affluence moyenne : 22854
  • Affluence maximum : 41594
  • % de remplissage : 54

Match en direct

Date 26 mai 2026 20:45
Compétition Barrages Ligue 1 McDonald's
Saison 2025/2026
Phase Finales
Diffusion beIN SPORTS 1
Code ASSE-OGCN
Zone France
Équipe à domicile Saint-Étienne
Équipe à l'extérieur OGC Nice
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre ASSE et Nice en France ?

Le match est à suivre en direct le 26 mai 2026 à 20:45 sur beIN SPORTS 1.

Où voir le match ASSE Nice en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre ASSE et Nice ?

Saint-Étienne : le coach P. Montanier a choisi une formation en 4-2-3-1 : G. Larsonneur, D. Appiah, M. Bernauer, J. Le Cardinal, K. Pedro, A. Kanté, L. Gadegbeku, Z. Davitashvili, A. Boakye, I. Cardona, L. Stassin.

OGC Nice : de son côté, l'équipe dirigée par C. Puel évolue dans un système de jeu en 3-4-3 : Y. Diouf, K. Peprah Oppong, J. Bah, A. Mendy, M. Bard, M. Sanson, H. Boudaoui, J. Clauss, S. Diop, M. Cho, Tiago Gouveia.

Qui arbitre le match ASSE Nice ?

Benoît Bastien est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match ASSE Nice ?

Saint-Ètienne accueille le match au Stade Geoffroy-Guichard.

Quelle est la date et l'heure du match ASSE Nice ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 26 mai 2026, coup d'envoi 20:45.

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BADgone 21:44 Aaaah...je n'aurai jamais cru dire ça. Mais, là, je suis clairement pour L'ASSE. Je veux juste le retour des Derby 3 Répondre
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