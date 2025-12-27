Menu Rechercher
0 - 0
37'
Coupe d'Afrique des Nations 2025 Morocco 2e journée
Sénégal
0 - 0
37'
Rép. Dém. Congo
Temps forts
Pas d'événements majeurs
Classement live 1 Sénégal 4 2 Rép. Dém. Congo 4
Possession 69% Sénégal Rép. Dém. Congo
Compositions Sénégal 4-2-3-1 Rép. Dém. Congo 4-1-4-1
Qui va gagner ?
1 SEN N NUL 2 COD
419 participants Terminé
Plus de statistiques
Dribbles réussis
#1 Flag Sénégal Nicolas Jackson 2
Fautes subies
#1 Flag République Démocrate du Congo Théo Bongonda 3
Tirs (%)
#1 Flag Sénégal Nicolas Jackson 0/3 0% #2 Flag Sénégal Ismaïla Sarr 0/3 0%
Duels gagnés (%)
#1 Flag République Démocrate du Congo Théo Bongonda 4/5 80%
Interceptions
#1 Flag République Démocrate du Congo Aaron Wan-Bissaka 2
Duels gagnés (%)
#1 Flag République Démocrate du Congo Cédric Bakambu 0/5 0% #2 Flag République Démocrate du Congo Noah Sadiki 0/5 0%
Passes (%)
#1 Flag Sénégal Idrissa Gana Gueye 31/31 100% #2 Flag Sénégal Moussa Niakhaté 34/38 89%

Série en cours
V
V
D
V
V
V
V
V
V
V
Rencontres précédentes
67% 2 Victoires 33% 1 Nul 0% 0 Victoire

Match Sénégal - Rép. Dém. Congo en direct commenté

2e journée de Coupe d'Afrique des Nations - samedi 27 décembre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Sénégal et Rép. Dém. Congo (Coupe d'Afrique des Nations, 2e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 2e journée de Coupe d'Afrique des Nations entre Sénégal et Rép. Dém. Congo. Ce match aura lieu le samedi 27 décembre 2025 à 16:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Sénégal et Rép. Dém. Congo.

Arbitres

Lahlou Benbraham arbitre principal
0
0
Nombre de cartons lors de son unique match arbitré
Adel Abane arbitre assistant
Abbes Zerhouni arbitre assistant
Mustapha Ghorbal quatrième arbitre
Mahmoud Mohamed Ashour arbitre VAR
Abdulrazg Ahmed arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Grand Stade de Tanger Tanger
Grand Stade de Tanger
  • Année de construction : 2011
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 75000

Match en direct

Date 27 décembre 2025 16:00
Compétition Coupe d'Afrique des Nations
Saison 2025 Morocco
Phase Phase de poules - Groupe D - journée 2
Diffusion beIN SPORTS 1
Code SEN-COD
Zone Afrique
Équipe à domicile Sénégal
Équipe à l'extérieur République Démocrate du Congo
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Sénégal et Rép. Dém. Congo en France ?

Le match est à suivre en direct le 27 décembre 2025 à 16:00 sur beIN SPORTS 1.

Où voir le match Sénégal Rép. Dém. Congo en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Sénégal et Rép. Dém. Congo ?

Sénégal : le coach P. Thiaw a choisi une formation en 4-2-3-1 : É. Mendy, I. Jakobs, M. Niakhaté, K. Koulibaly, K. Diatta, P. Gueye, I. Gueye, S. Mané, I. Ndiaye, I. Sarr, N. Jackson.

République Démocrate du Congo : de son côté, l'équipe dirigée par S. Desabre évolue dans un système de jeu en 4-1-4-1 : L. Mpasi, A. Masuaku, A. Tuanzebe, C. Mbemba, A. Wan-Bissaka, S. Moutoussamy, M. Elia, N. Sadiki, N. Mukau, T. Bongonda, C. Bakambu.

Qui arbitre le match Sénégal Rép. Dém. Congo ?

Lahlou Benbraham est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Sénégal Rép. Dém. Congo ?

Tanger accueille le match au Grand Stade de Tanger.

Quelle est la date et l'heure du match Sénégal Rép. Dém. Congo ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 27 décembre 2025, coup d'envoi 16:00.

Top commentaires
Comparer les stats du match
