Match Sénégal - Rép. Dém. Congo en direct commenté
2e journée de Coupe d'Afrique des Nations - samedi 27 décembre 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Sénégal et Rép. Dém. Congo (Coupe d'Afrique des Nations, 2e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 2e journée de Coupe d'Afrique des Nations entre Sénégal et Rép. Dém. Congo. Ce match aura lieu le samedi 27 décembre 2025 à 16:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Sénégal et Rép. Dém. Congo.
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Sénégal et Rép. Dém. Congo en France ?
Le match est à suivre en direct le 27 décembre 2025 à 16:00 sur beIN SPORTS 1.
- Où voir le match Sénégal Rép. Dém. Congo en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Sénégal et Rép. Dém. Congo ?
Sénégal : le coach P. Thiaw a choisi une formation en 4-2-3-1 : É. Mendy, I. Jakobs, M. Niakhaté, K. Koulibaly, K. Diatta, P. Gueye, I. Gueye, S. Mané, I. Ndiaye, I. Sarr, N. Jackson.
République Démocrate du Congo : de son côté, l'équipe dirigée par S. Desabre évolue dans un système de jeu en 4-1-4-1 : L. Mpasi, A. Masuaku, A. Tuanzebe, C. Mbemba, A. Wan-Bissaka, S. Moutoussamy, M. Elia, N. Sadiki, N. Mukau, T. Bongonda, C. Bakambu.
- Qui arbitre le match Sénégal Rép. Dém. Congo ?
Lahlou Benbraham est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Sénégal Rép. Dém. Congo ?
Tanger accueille le match au Grand Stade de Tanger.
- Quelle est la date et l'heure du match Sénégal Rép. Dém. Congo ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 27 décembre 2025, coup d'envoi 16:00.