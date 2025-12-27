Menu Rechercher
Sénégal - République Démocratique du Congo : les compositions officielles

Par Emeline Odi
1 min.
Sadio Mané @Maxppp
Gros choc dans le groupe D. Le Sénégal affronte la République Démocratique du Congo ce samedi à 16h, dans le cadre de la deuxième journée de la CAN. Les Lions de la Terenga s’articulent en 4-2-3-1 avec Mendy aux cages. Diatta, Koulibaly, Niakhaté et Jakobs sont en défense. L’entrejeu sénégalais est composé de Gana Gueye et de Pape Gueye. Sarr, Ndiaye et Mané vont animer l’attaque aux côtés de Jackson.

Les Léopards vont évoluer en 4-3-3 avec Mpasi aux cages. La défense est composée de Wan-Bissaka, Tuanzebe, Mbemba et Masuaku. On retrouve Moutoussamy au milieu de terrain. L’attaque sera menée par Bongonda, Sadiki, Elia, Mukau et Bakambu placé en pointe.

Les compositions :

Sénégal : Mendy - Diatta, Koulibaly, Niakhaté, Jakobs - Gana Gueye, Pape Gueye - Sarr, Ndiaye, Mané - Jackson

RDC : Mpasi - Wan-Bissaka, Tuanzebe, Mbemba, Masuaku - Moutoussamy - Bongonda, Sadiki, Elia, Mukau - Bakambu

Pub. le - MAJ le
