CAN

Sénégal - RDC : l’action dingue d’Ibrahim Mbaye sur le but de Mané

Par Allan Brevi
1 min.
@laloumance @laloumance
Sénégal 1-1 Rép. Dém. Congo

Le Sénégal et la République démocratique du Congo se retrouvaient ce samedi dans un duel décisif, avec en toile de fond une possible qualification pour les huitièmes de finale de la CAN. Historiquement, les Lions de la Teranga font figure de véritable bête noire des Léopards, avec 6 victoires et 2 matchs nuls en 8 confrontations. Un statut que les Champions d’Afrique tentaient de préserver face à une sélection congolaise déterminée à inverser la tendance.

beIN SPORTS
[🎞️VIDEO]🏆🌍 #CAN2025
🇸🇳🇨🇩 Sadio Mané profite d'un festival d'Ibrahim Mbaye et égalise pour le Sénégal !
⏱️La RDC n'aura mené au score que 8 minutes...
#SENRDC #beINCAN2025
Voir sur X

Mené au score, le Sénégal a pu compter sur son leader offensif pour revenir dans la partie. À la 69e minute, Sadio Mané a profité d’une action initiée par Ibrahim Mbaye sur son couloir. Après une intervention manquée et une blessure d’Arthur Masuaku, le Parisien a vu sa frappe repoussée par Lionel Mpasi. À l’affût, Mané a parfaitement suivi pour égaliser à bout portant dans le but vide, permettant aux siens de remettre les compteurs à zéro (1-1).

