Match Barcelone - Majorque en direct commenté
23e journée de Liga - samedi 7 février 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Barcelone et Majorque (Liga, 23e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 23e journée de Liga entre Barcelone et Majorque. Ce match aura lieu le samedi 7 février 2026 à 16:15. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Barcelone et Majorque.
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Barcelone et Majorque en France ?
Le match est à suivre en direct le 07 février 2026 à 16:15 sur beIN SPORTS 2.
- Où voir le match Barcelone Majorque en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Barcelone et Majorque ?
FC Barcelone : le coach H. Flick a choisi une formation en 4-2-3-1 : Joan García, Baldé, Eric García, Pau Cubarsí, J. Koundé, Fermín López, Marc Casadó, M. Rashford, Dani Olmo, Lamine Yamal, R. Lewandowski.
Majorque : de son côté, l'équipe dirigée par Jagoba Arrasate évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : Leo Román, J. Mojica, M. Valjent, David López, Pablo Maffeo, Samú Costa, Omar Mascarell, Jan Virgili, Pablo Torre, Mateu Morey, V. Muriqi.
- Qui arbitre le match Barcelone Majorque ?
Alejandro Quintero González est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Barcelone Majorque ?
Barcelona accueille le match au Spotify Camp Nou.
- Quelle est la date et l'heure du match Barcelone Majorque ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 07 février 2026, coup d'envoi 16:15.