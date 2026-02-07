Menu Rechercher
0 - 0
9'
Liga 2025/2026 23e journée
Barcelone
0 - 0
9'
Majorque
Diffusé sur beIN SPORTS 2
Temps forts
Pas d'événements majeurs
Voir le live commenté
Classement live 1 Barcelone 56 10 Majorque 25
Possession 82% Barcelone Majorque
Compositions Barcelone 4-2-3-1 Majorque 4-2-3-1
La suite après cette publicité

Prono

Qui va gagner ?
1 BAR N NUL 2 MAJ
311 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Analyse avant-match

Voir tout
Série en cours
V
V
V
V
V
V
D
V
D
D
Rencontres précédentes
87% 27 Victoires 6% 2 Nuls 6% 2 Victoires

Blessures & suspensions

Pedri Pedri Ischio-jambiers Ronald Araújo Ronald Araújo Maladie Pau Cubarsí Pau Cubarsí Blessure au genou Andreas Christensen Andreas Christensen Lésion du ligament croisé antérieur du genou Raphinha Raphinha Blessure à l'aine Gavi Gavi Blessure au genou Alejandro Baldé Alejandro Baldé Ischio-jambiers Frenkie de Jong Frenkie de Jong Accumulation de cartons jaunes
Takuma Asano Takuma Asano Ischio-jambiers Pablo Torre Pablo Torre Coup Manu Morlanes Manu Morlanes Inconnu Mateu Morey Mateu Morey Maladie

Match Barcelone - Majorque en direct commenté

23e journée de Liga - samedi 7 février 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Barcelone et Majorque (Liga, 23e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 23e journée de Liga entre Barcelone et Majorque. Ce match aura lieu le samedi 7 février 2026 à 16:15. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Barcelone et Majorque.

Arbitres

Alejandro Quintero González arbitre principal
0.8
4.8
Moyenne de cartons par match sur 12 matchs arbitrés
Raúl Cabañero Martínez arbitre assistant
José Francisco García Lozano arbitre assistant
Francisco José Ortega Herrera quatrième arbitre
Pablo González Umbert arbitre VAR
Javier Iglesias Villanueva arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Spotify Camp Nou Barcelona
Spotify Camp Nou
  • Année de construction : 1957
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 99787
  • Affluence moyenne : 66163
  • Affluence maximum : 99252
  • % de remplissage : 66

Match en direct

Date 07 février 2026 16:15
Compétition Liga
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 23
Diffusion beIN SPORTS 2
Code BAR-MAJ
Zone Espagne
Équipe à domicile FC Barcelone
Équipe à l'extérieur Majorque
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Barcelone et Majorque en France ?

Le match est à suivre en direct le 07 février 2026 à 16:15 sur beIN SPORTS 2.

Où voir le match Barcelone Majorque en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Barcelone et Majorque ?

FC Barcelone : le coach H. Flick a choisi une formation en 4-2-3-1 : Joan García, Baldé, Eric García, Pau Cubarsí, J. Koundé, Fermín López, Marc Casadó, M. Rashford, Dani Olmo, Lamine Yamal, R. Lewandowski.

Majorque : de son côté, l'équipe dirigée par Jagoba Arrasate évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : Leo Román, J. Mojica, M. Valjent, David López, Pablo Maffeo, Samú Costa, Omar Mascarell, Jan Virgili, Pablo Torre, Mateu Morey, V. Muriqi.

Qui arbitre le match Barcelone Majorque ?

Alejandro Quintero González est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Barcelone Majorque ?

Barcelona accueille le match au Spotify Camp Nou.

Quelle est la date et l'heure du match Barcelone Majorque ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 07 février 2026, coup d'envoi 16:15.

Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité
Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier