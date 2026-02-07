Barça-Majorque : les compos officielles

La 23e journée se poursuit en Liga avec le FC Barcelone qui accueille Majorque au Camp Nou (coup d’envoi 16h15, un match à suivre sur FM). Le Barça est leader du championnat d’Espagne avec 55 points mais a vu le Real Madrid revenir sur ses talons, une petite longueur derrière. Victoire obligatoire donc pour les Catalans face à Majorque qui, comme souvent, lutte pour sa survie dans l’élite. Le club des Baléares est 14e avec 24 unités, seulement deux d’avance sur le Rayo premier relégable.

Pour cette rencontre, Hansi Flick est privé de plusieurs cadres comme Gavi, Pedri et Raphinha. Le Français Jules Koundé est bien titulaire à droite de la défense où Eric Garcia accompagne Cubarsi en charnière. Olmo est aligné dans l’entrejeu avec Casado puisque De Jong débute sur le banc. Enfin devant, Lewandowski débute avec Fermin, Rashford et Yamal en soutien. En face, Jagoba Arrasate Elustondo, le coach majorquin, est privé de Prats et Asano. Il opte pour un 4-2-3-1 avec deux anciens de la maison catalane Pablo Torre et Virgili en soutien du danger numéro un Muriqi, déjà auteur de 15 buts cette saison.

Les compositions officielles

FC Barcelone : Joan Garcia – Koundé, Cubarsi, Eric Garcia, Baldé – Casado, Olmo – Lamine Yamal, Fermin, Rashford – Lewandowski.

Majorque : Roman – Maffeo, Lopez, Valjent, Mojica – Mascarell, Samu – Morey, Torre, Virgili – Muriqi.