Liga : le Barça fait le spectacle contre Majorque et assure sa place de leader

Toujours en tête de la Liga, le FC Barcelone avait une belle occasion de mettre la pression sur le Real Madrid, toujours dans la course au titre. Privés de Pedri et Raphinha notamment, les Blaugranas défiaient Majorque, en danger et à seulement deux points de la zone rouge. Rashford, Dani Olmo et Casado devaient donc briller en l’absence des stars. Malgré la domination catalane, Majorque se procurait les meilleures occasions du début de partie. Jan Virgili était d’abord bien trouvé sur un corner, obligeant Joan Garcia à se déployer (12e), avant que Muriqi ne manque le cadre de peu (17e).

L’actuel deuxième meilleur buteur de Liga, derrière Mbappé, faisait beaucoup de mal au Barça, mais se frottait à un Garcia encore décisif (21e). Mais après un beau mouvement de Rashford sur son côté, Lewandowski profitait d’un renvoi hasardeux de la défense pour récupérer le ballon, humilier Valjent et ouvrir le score (1-0, 29e). Un but qui faisait beaucoup de bien au FC Barcelone, plus tranchant dans les dernières passes, à l’image d’une triple occasion de Rashford, Koundé puis Lamine Yamal (45e+2).

Le Barça assure sa première place

Après la pause, les Blaugranas poussaient pour plier le match. Le jeu allait beaucoup plus vite et Casado était tout proche de faire le break… mais trouvait la transversale de Léo Roman (58e). Les Catalans multipliaient les occasions et la formation baléare était au bord de la rupture. C’est finalement sur une frappe lointaine de Lamine Yamal que Majorque craquait complètement, sur une nouvelle passe décisive de Dani Olmo, qui a encore gagné des points en l’absence de Pedri (2-0, 61e).

En maîtrise, les hommes d’Hansi Flick validaient leur victoire grâce à un joli but de Bernal sur une contre-attaque éclair (3-0, 83e). De quoi offrir au Barça quatre points d’avance et le trône de leader assuré à l’issue de la 23e journée. Soit quatre points d’avance sur le Real Madrid, qui ira à Valence. De son côté, Majorque n’est qu’à deux points de la zone rouge avant de recevoir le Real Betis.