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Match Mexique - Angleterre en direct commenté
8èmes de finale de Coupe du Monde - lundi 6 juillet 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Mexique et Angleterre (Coupe du Monde, 8èmes de finale)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 8èmes de finale de Coupe du Monde entre Mexique et Angleterre. Ce match aura lieu le lundi 6 juillet 2026 à 03:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Mexique et Angleterre.
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Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Mexique et Angleterre en France ?
Le match est à suivre en direct le 06 juillet 2026 à 03:00 sur beIN SPORTS 1.
- Où voir le match Mexique Angleterre en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Mexique et Angleterre ?
Mexique : le coach J. Aguirre a choisi une formation en 4-3-3 : R. Rangel, J. Gallardo, J. Vásquez, C. Montes, J. Sánchez, L. Romo, É. Lira, G. Mora, J. Quiñones, R. Jiménez, R. Alvarado.
Angleterre : de son côté, l'équipe dirigée par T. Tuchel évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : J. Pickford, N. O'Reilly, M. Guéhi, E. Konsa, J. Quansah, D. Rice, E. Anderson, A. Gordon, J. Bellingham, B. Saka, H. Kane.
- Qui arbitre le match Mexique Angleterre ?
Alireza Faghani est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Mexique Angleterre ?
Ciudad de México accueille le match au Mexico City Stadium.
- Quelle est la date et l'heure du match Mexique Angleterre ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 06 juillet 2026, coup d'envoi 03:00.