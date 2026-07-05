Menu Rechercher
03h00
06/07
Coupe du Monde 2026 Canada/Mexico/USA 8èmes de finale
Mexique
03h00
Angleterre
Diffusé sur beIN SPORTS 1
Côtes du match 1 3.00 N 3.10 2 2.45 winamax bonus 100€
Compositions Mexique 4-3-3 Angleterre 4-2-3-1

Prono

Qui va gagner ?
MEX
NUL
ANG
1 3 N 3.1 2 2.45
631 participants Fin dans 24min
Génération de l'image en cours
La suite après cette publicité

Analyse avant-match

Voir tout
Probabilité de victoire
29% 36% 35%
Série en cours
V
V
V
V
V
V
V
N
V
V
Rencontres précédentes
0% 0 Victoire 0% 0 Nul 0% 0 Victoire

Blessures & suspensions

Santiago Giménez Santiago Giménez Inconnu Edson Álvarez Edson Álvarez Blessure à la cheville Guillermo Ochoa Guillermo Ochoa Inconnu
Marc Guéhi Marc Guéhi Inconnu Tino Livramento Tino Livramento Blessure à la cheville Tino Livramento Tino Livramento Blessure au mollet Kobbie Mainoo Kobbie Mainoo Blessure au mollet Reece James Reece James Ischio-jambiers Marcus Rashford Marcus Rashford Ischio-jambiers Adam Wharton Adam Wharton Blessure à l'aine Jarell Quansah Jarell Quansah Blessure à la cheville Trent Alexander-Arnold Trent Alexander-Arnold Inconnu Declan Rice Declan Rice Blessure au mollet Bukayo Saka Bukayo Saka Entorse du tendon d'Achille

Top commentaires

Pykee 02:33 J'espère qu'ils vont vraiment commencer à 3h ... J'aimerai vraiment me coucher avant le lever du soleil ! 🙄 Répondre
Voir tous les commentaires (9)

Match Mexique - Angleterre en direct commenté

8èmes de finale de Coupe du Monde - lundi 6 juillet 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Mexique et Angleterre (Coupe du Monde, 8èmes de finale)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 8èmes de finale de Coupe du Monde entre Mexique et Angleterre. Ce match aura lieu le lundi 6 juillet 2026 à 03:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Mexique et Angleterre.

On en parle

Arbitres

Alireza Faghani arbitre principal
0
0.3
Moyenne de cartons par match sur 3 matchs arbitrés
George Lakrindis arbitre assistant
Andrew Lindsay arbitre assistant
Jalal Jayed quatrième arbitre
Juan Ignacio Lara Luco arbitre VAR
Nicolás Gallo Barragán arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Mexico City Stadium Ciudad de México
Mexico City Stadium
  • Année de construction : 1966
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 80824
  • Affluence moyenne : 31531
  • Affluence maximum : 80824
  • % de remplissage : 35

Match en direct

Date 06 juillet 2026 03:00
Compétition Coupe du Monde
Saison 2026 Canada/Mexico/USA
Phase 8èmes de finale
Diffusion beIN SPORTS 1
Code MEX-ANG
Zone International
Équipe à domicile Mexique
Équipe à l'extérieur Angleterre
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Mexique et Angleterre en France ?

Le match est à suivre en direct le 06 juillet 2026 à 03:00 sur beIN SPORTS 1.

Où voir le match Mexique Angleterre en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Mexique et Angleterre ?

Mexique : le coach J. Aguirre a choisi une formation en 4-3-3 : R. Rangel, J. Gallardo, J. Vásquez, C. Montes, J. Sánchez, L. Romo, É. Lira, G. Mora, J. Quiñones, R. Jiménez, R. Alvarado.

Angleterre : de son côté, l'équipe dirigée par T. Tuchel évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : J. Pickford, N. O'Reilly, M. Guéhi, E. Konsa, J. Quansah, D. Rice, E. Anderson, A. Gordon, J. Bellingham, B. Saka, H. Kane.

Qui arbitre le match Mexique Angleterre ?

Alireza Faghani est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Mexique Angleterre ?

Ciudad de México accueille le match au Mexico City Stadium.

Quelle est la date et l'heure du match Mexique Angleterre ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 06 juillet 2026, coup d'envoi 03:00.

Top commentaires

Pykee 02:33 J'espère qu'ils vont vraiment commencer à 3h ... J'aimerai vraiment me coucher avant le lever du soleil ! 🙄 Répondre
Voir tous les commentaires (9)
La suite après cette publicité
Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier