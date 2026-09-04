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3 - 1
83'
Ligue 1 McDonald's 2026/2027 3e journée
Lyon
3 - 1
MT : 2-1
83'
Auxerre
Regarder en direct sur DAZN
Temps forts
53'
3 - 1
E. Nuamah (PD P. Šulc)
mi-temps
2 - 1
42'
2 - 1
(PD D. Loader) C. Archer
31'
2 - 0
Z. Athekame (PD L. Openda)
28'
1 - 0
F. Bacher (PD E. Nuamah)
Voir le live commenté
Classement live 1 Lyon 7 18 Auxerre 0
Possession 63% Lyon Auxerre
Tirs 16 10 3 6 4 7
Grosses occasions créées 50% Auxerre 1 Lyon 1
Compositions Lyon 4-2-3-1 Auxerre 4-3-3
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Prono

Qui va gagner ?
1 OL N NUL 2 AJA
361 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo AJ Auxerre Lamine Sy 1 #2 Logo Lyon Corentin Tolisso 1 #3 Logo Lyon Ernest Nuamah 1
Tirs (%)
#1 Logo AJ Auxerre Cameron Archer 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo AJ Auxerre Danny Namaso 4 #2 Logo Lyon Ernest Nuamah 3 #3 Logo AJ Auxerre Rémy Labeau-Lascary 2
Fautes subies
#1 Logo AJ Auxerre Kévin Danois 3 #2 Logo AJ Auxerre Clément Akpa 3 #3 Logo Lyon Abner 2
Tirs (%)
#1 Logo Lyon Mads Bidstrup 0/2 0% #2 Logo AJ Auxerre Rémy Labeau-Lascary 0/2 0% #3 Logo Lyon Ernest Nuamah 1/4 25%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Lyon Mads Bidstrup 8/10 80% #2 Logo AJ Auxerre Danny Namaso 8/11 73% #3 Logo Lyon Zachary Athekame 4/6 67%
Interceptions
#1 Logo AJ Auxerre Elikya Legros 2 #2 Logo Lyon Corentin Tolisso 2 #3 Logo Lyon Moussa Niakhaté 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo AJ Auxerre Danny Namaso 3/3 100% #2 Logo Lyon Felix Bacher 2/4 50%
Duels gagnés (%)
#1 Logo AJ Auxerre Cameron Archer 0/5 0% #2 Logo Lyon Abner 0/4 0% #3 Logo AJ Auxerre Rayan Edwards Kwedi Mandengue 0/4 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Lyon Corentin Tolisso 0/3 0% #2 Logo AJ Auxerre Arthur Piedfort 0/2 0% #3 Logo AJ Auxerre Elikya Legros 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Lyon Moussa Niakhaté 79/82 96% #2 Logo AJ Auxerre Kévin Danois 31/35 89% #3 Logo Lyon Felix Bacher 69/79 87%

Analyse avant-match

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Série en cours
N
D
V
N
V
D
D
V
N
N
Rencontres précédentes
63% 19 Victoires 27% 8 Nuls 10% 3 Victoires

Blessures & suspensions

Justin Bengui João Justin Bengui João Blessure au bras Ernest Nuamah Ernest Nuamah Blessure à la cuisse Ruben Kluivert Ruben Kluivert Pneumonie Julien Duranville Julien Duranville Blessure musculaire Tyler Morton Tyler Morton Lésion du bassin Tanner Tessmann Tanner Tessmann Blessure musculaire Clinton Mata Clinton Mata Blessure à la cheville
Clément Akpa Clément Akpa Blessure à l'aine Kévin Danois Kévin Danois Blessure à la cuisse Romain Faivre Romain Faivre Inconnu Romain Faivre Romain Faivre Inconnu Fredrik Oppegård Fredrik Oppegård Blessure à la cheville Fredrik Oppegård Fredrik Oppegård Inconnu Fredrik Oppegård Fredrik Oppegård Maladie Sékou Fofana Sékou Fofana Inconnu Sékou Fofana Sékou Fofana Blessure à l'aine

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Bad Gone69 20:36 Oui faut faire sortir openda le faire souffler un peu et mettre himbert et même sortir Morton pour nartey 4 Répondre
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Match Lyon - Auxerre en direct commenté

3e journée de Ligue 1 McDonald's - vendredi 4 septembre 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Lyon et Auxerre (Ligue 1 McDonald's, 3e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 3e journée de Ligue 1 McDonald's entre Lyon et Auxerre. Ce match aura lieu le vendredi 4 septembre 2026 à 19:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Lyon et Auxerre.

On en parle

Arbitres

Ruddy Buquet arbitre principal
0.5
2
Moyenne de cartons par match sur 2 matchs arbitrés
Erwan Finjean arbitre assistant
Julien Haulbert arbitre assistant
Karim Abed quatrième arbitre
Bruno Coue arbitre VAR
Benoît Millot arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Groupama Stadium Décines-Charpieu
Groupama Stadium
  • Année de construction : 2016
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 61556
  • Affluence moyenne : 30296
  • Affluence maximum : 58257
  • % de remplissage : 51

Match en direct

Date 04 septembre 2026 19:00
Compétition Ligue 1 McDonald's
Saison 2026/2027
Phase Saison régulière - journée 3
Diffusion DAZN, Ligue 1+
Code OL-AJA
Zone France
Équipe à domicile Olympique Lyonnais
Équipe à l'extérieur Auxerre
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Lyon et Auxerre en France ?

Le match est à suivre en direct le 04 septembre 2026 à 19:00 sur DAZN ou Ligue 1+.

Où voir le match Lyon Auxerre en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZN.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Lyon et Auxerre ?

Olympique Lyonnais : le coach Paulo Fonseca a choisi une formation en 4-2-3-1 : D. Greif, Abner Vinícius, M. Niakhaté, F. Bacher, Z. Athekame, T. Morton, M. Bidstrup, P. Šulc, C. Tolisso, E. Nuamah, L. Openda.

Auxerre : de son côté, l'équipe dirigée par W. Still évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : M. Diop, C. Akpa, C. Makosso, E. Legros, L. Sy, K. Danois, A. Piedfort, N. Ahamada, R. Labeau Lascary, C. Archer, D. Loader.

Qui arbitre le match Lyon Auxerre ?

Ruddy Buquet est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Lyon Auxerre ?

Décines-Charpieu accueille le match au Groupama Stadium.

Quelle est la date et l'heure du match Lyon Auxerre ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 04 septembre 2026, coup d'envoi 19:00.

Qui a marqué des buts pour Lyon ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Lyon : F. Bacher 28', Z. Athekame 31', E. Nuamah 53'.

Qui a marqué le but pour Auxerre ?

Un seul but a été inscrit pour Auxerre par C. Archer 42'.

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