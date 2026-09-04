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Match Lyon - Auxerre en direct commenté
3e journée de Ligue 1 McDonald's - vendredi 4 septembre 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Lyon et Auxerre (Ligue 1 McDonald's, 3e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 3e journée de Ligue 1 McDonald's entre Lyon et Auxerre. Ce match aura lieu le vendredi 4 septembre 2026 à 19:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Lyon et Auxerre.
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Lyon et Auxerre en France ?
Le match est à suivre en direct le 04 septembre 2026 à 19:00 sur DAZN ou Ligue 1+.
- Où voir le match Lyon Auxerre en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZN.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Lyon et Auxerre ?
Olympique Lyonnais : le coach Paulo Fonseca a choisi une formation en 4-2-3-1 : D. Greif, Abner Vinícius, M. Niakhaté, F. Bacher, Z. Athekame, T. Morton, M. Bidstrup, P. Šulc, C. Tolisso, E. Nuamah, L. Openda.
Auxerre : de son côté, l'équipe dirigée par W. Still évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : M. Diop, C. Akpa, C. Makosso, E. Legros, L. Sy, K. Danois, A. Piedfort, N. Ahamada, R. Labeau Lascary, C. Archer, D. Loader.
- Qui arbitre le match Lyon Auxerre ?
Ruddy Buquet est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Lyon Auxerre ?
Décines-Charpieu accueille le match au Groupama Stadium.
- Quelle est la date et l'heure du match Lyon Auxerre ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 04 septembre 2026, coup d'envoi 19:00.
- Qui a marqué des buts pour Lyon ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Lyon : F. Bacher 28', Z. Athekame 31', E. Nuamah 53'.
- Qui a marqué le but pour Auxerre ?
Un seul but a été inscrit pour Auxerre par C. Archer 42'.