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Match Sénégal - Irak en direct commenté
3e journée de Coupe du Monde - vendredi 26 juin 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Sénégal et Irak (Coupe du Monde, 3e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 3e journée de Coupe du Monde entre Sénégal et Irak. Ce match aura lieu le vendredi 26 juin 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Sénégal et Irak.
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Sénégal et Irak en France ?
Le match est à suivre en direct le 26 juin 2026 à 21:00 sur beIN SPORTS 2.
- Où voir le match Sénégal Irak en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Sénégal et Irak ?
Sénégal : le coach P. Thiaw a choisi une formation en 4-2-3-1 : M. Diaw, I. Jakobs, M. Niakhaté, A. Seck, K. Diatta, H. Diarra, I. Gueye, S. Mané, L. Camara, I. Mbaye, I. Sarr.
Irak : de son côté, l'équipe dirigée par G. Arnold évolue dans un système de jeu en 4-1-4-1 : Ahmed Basil, Merchas Doski, Rebin Sulaka, Akam Hashem, Frans Putros, Amir Al Ammari, Ahmed Qasem, Zidane Iqbal, Ibrahim Bayesh, Ali Jasim, Ali Al Hamadi.
- Qui arbitre le match Sénégal Irak ?
Anthony Taylor est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Sénégal Irak ?
Toronto, Ontario accueille le match au Toronto Stadium.
- Quelle est la date et l'heure du match Sénégal Irak ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 26 juin 2026, coup d'envoi 21:00.
- Qui a marqué le but pour Sénégal ?
Un seul but a été inscrit pour Sénégal par H. Diarra 4'.