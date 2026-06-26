Match Sénégal - Irak en direct commenté

3e journée de Coupe du Monde - vendredi 26 juin 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Sénégal et Irak (Coupe du Monde, 3e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 3e journée de Coupe du Monde entre Sénégal et Irak. Ce match aura lieu le vendredi 26 juin 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Sénégal et Irak.