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1 - 0
MT
Coupe du Monde 2026 Canada/Mexico/USA 3e journée
Sénégal
1 - 0
MT
Irak
Diffusé sur beIN SPORTS 2
Temps forts
mi-temps
1 - 0
13'
Rebin Sulaka
4'
1 - 0
H. Diarra (PD L. Camara)
Voir le live commenté
Côtes en live 1 1.00 N 28.0 2 110 winamax bonus 100€
Classement live 3 Sénégal 3 4 Irak 0
Possession 59% Sénégal Irak
Tirs 10 8 4 2 0 4
Grosses occasions créées 100% Sénégal 1 Irak 0
Compositions Sénégal 4-2-3-1 Irak 4-1-4-1
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Prono

Qui va gagner ?
SEN
NUL
IRQ
1 1.23 N 7.25 2 9.5
368 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Flag Sénégal Abdoulaye Seck 1
Tirs (%)
#1 Flag Sénégal Sadio Mané 1/2 50%
Fautes subies
#1 Flag Irak Ibrahim Bayesh 2
Tirs (%)
#1 Flag Irak Ali Jasim 0/3 0% #2 Flag Sénégal Abdoulaye Seck 0/2 0%
Duels gagnés (%)
#1 Flag Sénégal Idrissa Gana Gueye 6/7 86% #2 Flag Sénégal Ismail Jakobs 4/7 57% #3 Flag Irak Ali Al Hamadi 4/9 44%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Flag Sénégal Ismail Jakobs 3/3 100% #2 Flag Sénégal Idrissa Gana Gueye 2/2 100% #3 Flag Sénégal Moussa Niakhaté 2/3 67%
Duels gagnés (%)
#1 Flag Irak Ibrahim Bayesh 0/7 0% #2 Flag Sénégal Ibrahim Mbaye 0/5 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Flag Irak Ibrahim Bayesh 0/4 0%
Passes (%)
#1 Flag Sénégal Moussa Niakhaté 31/35 89% #2 Flag Sénégal Idrissa Gana Gueye 30/35 86%
Corners et centres réussis
#1 Flag Sénégal Lamine Camara 3

Analyse avant-match

Voir tout
Probabilité de victoire
53% 40% 7%
Série en cours
D
D
N
D
V
D
D
D
N
V
Rencontres précédentes
0% 0 Victoire 0% 0 Nul 0% 0 Victoire

Blessures & suspensions

Pape Matar Sarr Pape Matar Sarr Coup Ismail Jakobs Ismail Jakobs Rupture du tendon d'Achille

Top commentaires

The truth 21:54 ça dépend des autres matchs. Pour l’instant le Sénégal est qualifié à la place de l’écosse. Pour l’instant!!!!! 1 Répondre
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Match Sénégal - Irak en direct commenté

3e journée de Coupe du Monde - vendredi 26 juin 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Sénégal et Irak (Coupe du Monde, 3e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 3e journée de Coupe du Monde entre Sénégal et Irak. Ce match aura lieu le vendredi 26 juin 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Sénégal et Irak.

On en parle

Arbitres

Anthony Taylor arbitre principal
0
1
Moyenne de cartons par match sur 2 matchs arbitrés
Gary Beswick arbitre assistant
Adam Nunn arbitre assistant
Khalid Saleh Al Turais quatrième arbitre
Fedayi San arbitre VAR
Ivan Bebek arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Toronto Stadium Toronto, Ontario
Toronto Stadium
  • Année de construction : 2007
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 43036
  • Affluence moyenne : 24118
  • Affluence maximum : 44828
  • % de remplissage : 61

Match en direct

Date 26 juin 2026 21:00
Compétition Coupe du Monde
Saison 2026 Canada/Mexico/USA
Phase Phase de poules - Groupe I - journée 3
Diffusion beIN SPORTS 2
Code SEN-IRQ
Zone International
Équipe à domicile Sénégal
Équipe à l'extérieur Irak
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Sénégal et Irak en France ?

Le match est à suivre en direct le 26 juin 2026 à 21:00 sur beIN SPORTS 2.

Où voir le match Sénégal Irak en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Sénégal et Irak ?

Sénégal : le coach P. Thiaw a choisi une formation en 4-2-3-1 : M. Diaw, I. Jakobs, M. Niakhaté, A. Seck, K. Diatta, H. Diarra, I. Gueye, S. Mané, L. Camara, I. Mbaye, I. Sarr.

Irak : de son côté, l'équipe dirigée par G. Arnold évolue dans un système de jeu en 4-1-4-1 : Ahmed Basil, Merchas Doski, Rebin Sulaka, Akam Hashem, Frans Putros, Amir Al Ammari, Ahmed Qasem, Zidane Iqbal, Ibrahim Bayesh, Ali Jasim, Ali Al Hamadi.

Qui arbitre le match Sénégal Irak ?

Anthony Taylor est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Sénégal Irak ?

Toronto, Ontario accueille le match au Toronto Stadium.

Quelle est la date et l'heure du match Sénégal Irak ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 26 juin 2026, coup d'envoi 21:00.

Qui a marqué le but pour Sénégal ?

Un seul but a été inscrit pour Sénégal par H. Diarra 4'.

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