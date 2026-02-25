Menu Rechercher
3 - 2
terminé
Ligue des Champions UEFA 2025/2026 Tour éliminatoire
Juventus
3 - 2
Agrégé 5-7
terminé
Galatasaray
Temps forts
119'
3 - 2
(PD W. Singo) B. Yılmaz
MT prolong.
3 - 1
105+1'
3 - 1
(PD B. Yılmaz) V. Osimhen
Début prolong.
3 - 0
82'
3 - 0
W. McKennie (PD T. Koopmeiners)
70'
2 - 0
F. Gatti (PD P. Kalulu)
50'
L. Kelly
mi-temps
1 - 0
37'
1 - 0
M. Locatelli (SP)

Notes des joueurs

#1 Logo Galatasaray SK D. Sánchez 9.0 #2 Logo Galatasaray SK I. Jakobs 9.0 #3 Logo Galatasaray SK L. Sané 9.0 Voir le classement complet
#1 Logo Juventus Turin M. Locatelli 8.5 #2 Logo Juventus Turin W. McKennie 8.0 #3 Logo Juventus Turin F. Gatti 7.7 Voir le classement complet
Note les joueurs
La suite après cette publicité

Statistiques

Possession 53% Galatasaray Juventus
Tirs 28 19 8 9 8 16
Grosses occasions créées 71% Juventus 5 Galatasaray 2
Compositions Juventus 4-3-3 Galatasaray 4-2-3-1

Sondages

Voir tous
Qui est l'homme du match Juventus - Galatasaray ?
- Fin dans 2h
Génération de l'image en cours

Prono

Qui va gagner ?
1 JUV N NUL 2 GS
572 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Juventus Turin Kenan Yıldız 1 #2 Logo Juventus Turin Francisco Conceição 1 #3 Logo Juventus Turin Jérémie Boga 1
Tirs (%)
#1 Logo Galatasaray SK Victor Osimhen 5/6 83% #2 Logo Juventus Turin Manuel Locatelli 2/3 67% #3 Logo Juventus Turin Federico Gatti 2/4 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Juventus Turin Kenan Yıldız 3 #2 Logo Juventus Turin Filip Kostić 2 #3 Logo Galatasaray SK Noa Lang 2
Fautes subies
#1 Logo Galatasaray SK Mario Lemina 3 #2 Logo Galatasaray SK Sacha Boey 3 #3 Logo Juventus Turin Francisco Conceição 3
Ballons touchés
#1 Logo Juventus Turin Manuel Locatelli 108 #2 Logo Galatasaray SK Davinson Sánchez 103
Tirs (%)
#1 Logo Juventus Turin Jérémie Boga 0/3 0% #2 Logo Juventus Turin Khéphren Thuram 0/3 0% #3 Logo Galatasaray SK Gabriel Sara 0/2 0%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Galatasaray SK Mario Lemina 8/8 100% #2 Logo Galatasaray SK Davinson Sánchez 8/9 89% #3 Logo Juventus Turin Manuel Locatelli 11/15 73%
Interceptions
#1 Logo Galatasaray SK Lucas Torreira 3 #2 Logo Galatasaray SK Mario Lemina 3 #3 Logo Juventus Turin Manuel Locatelli 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Galatasaray SK Wilfried Singo 2/2 100% #2 Logo Galatasaray SK Davinson Sánchez 2/2 100% #3 Logo Galatasaray SK Abdülkerim Bardakcı 6/8 75%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Juventus Turin Vasilije Adžić 0/5 0% #2 Logo Galatasaray SK Leroy Sané 0/5 0% #3 Logo Juventus Turin Edon Zhegrova 0/5 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Juventus Turin Vasilije Adžić 0/2 0% #2 Logo Galatasaray SK Noa Lang 0/2 0% #3 Logo Galatasaray SK Barış Yılmaz 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Juventus Turin Teun Koopmeiners 43/46 93% #2 Logo Galatasaray SK İlkay Gündoğan 52/56 93% #3 Logo Galatasaray SK Mario Lemina 39/42 93%
Corners et centres réussis
#1 Logo Juventus Turin Teun Koopmeiners 3
Passes réussies dans le dernier tiers
#1 Logo Juventus Turin Kenan Yıldız 24 #2 Logo Juventus Turin Manuel Locatelli 22 #3 Logo Juventus Turin Weston McKennie 20

Classement buteurs

#4 Logo Galatasaray SK Victor Osimhen 7 #17 Logo Juventus Turin Weston McKennie 4 Voir le classement complet

Analyse avant-match

Voir tout
Série en cours
D
D
D
N
D
D
V
V
V
V
Rencontres précédentes
50% 1 Victoire 0% 0 Nul 50% 1 Victoire

Blessures & suspensions

Lloyd Kelly Lloyd Kelly Blessure à la cuisse Arkadiusz Milik Arkadiusz Milik Blessure au mollet Kenan Yıldız Kenan Yıldız Blessure au mollet Manuel Locatelli Manuel Locatelli Blessure à la cheville Gleison Bremer Gleison Bremer Blessure à la cuisse Dušan Vlahović Dušan Vlahović Blessure à l'aine Emil Holm Emil Holm Blessure au mollet
Yunus Akgün Yunus Akgün Blessure au genou Sacha Boey Sacha Boey Inconnu Victor Osimhen Victor Osimhen Blessure au genou Uğurcan Çakır Uğurcan Çakır Blessure musculaire Ismail Jakobs Ismail Jakobs Rupture du tendon d'Achille

Top commentaires

Bad Gone69 22:34 La juve va t-elle réussi lexploit a se qualifier a 10 contre 11 👀 2 Répondre
Voir tous les commentaires (79)

Match Juventus - Galatasaray en direct commenté

Tour éliminatoire de Ligue des Champions UEFA - mercredi 25 février 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Juventus et Galatasaray (Ligue des Champions UEFA, Tour éliminatoire)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Tour éliminatoire de Ligue des Champions UEFA entre Juventus et Galatasaray. Ce match aura lieu le mercredi 25 février 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Juventus et Galatasaray.

On en parle

Arbitres

João Pedro Silva Pinheiro arbitre principal
0.1
3.1
Moyenne de cartons par match sur 9 matchs arbitrés
Bruno Miguel Alves Jesus arbitre assistant
Luciano António Gomes Maia arbitre assistant
João António Ferreira Gonçalves quatrième arbitre
Jérôme Brisard arbitre VAR
Tomasz Kwiatkowski arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Allianz Stadium Torino
Allianz Stadium
  • Année de construction : 2011
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 41689
  • Affluence moyenne : 29863
  • Affluence maximum : 45666
  • % de remplissage : 66

Match en direct

Date 25 février 2026 21:00
Compétition Ligue des Champions UEFA
Saison 2025/2026
Phase Tour éliminatoire
Diffusion CANAL+ SPORT 360
Code JUV-GS
Zone Europe
Équipe à domicile Juventus Turin
Équipe à l'extérieur Galatasaray
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Quel est le résultat du match entre Juventus et Galatasaray ?

Juventus a remporté la rencontre sur le score de 3-2.

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Juventus et Galatasaray en France ?

Le match est à suivre en direct le 25 février 2026 à 21:00 sur CANAL+ SPORT 360.

Où voir le match Juventus Galatasaray en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Juventus et Galatasaray ?

Juventus Turin : le coach L. Spalletti a choisi une formation en 4-3-3 : M. Perin, W. McKennie, L. Kelly, F. Gatti, P. Kalulu, K. Thuram, M. Locatelli, T. Koopmeiners, K. Yıldız, J. David, Francisco Conceição.

Galatasaray : de son côté, l'équipe dirigée par O. Buruk évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : U. Çakır, I. Jakobs, A. Bardakcı, D. Sánchez, R. Sallai, M. Lemina, L. Torreira, N. Lang, Gabriel Sara, B. Yılmaz, V. Osimhen.

Qui arbitre le match Juventus Galatasaray ?

João Pedro Silva Pinheiro est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Juventus Galatasaray ?

Torino accueille le match au Allianz Stadium.

Quelle est la date et l'heure du match Juventus Galatasaray ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 25 février 2026, coup d'envoi 21:00.

Qui a marqué des buts pour Juventus ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Juventus : M. Locatelli 37' (sp.), F. Gatti 70', W. McKennie 82'.

Qui a marqué des buts pour Galatasaray ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Galatasaray : V. Osimhen 105+1', B. Yılmaz 119'.

Top commentaires

Bad Gone69 22:34 La juve va t-elle réussi lexploit a se qualifier a 10 contre 11 👀 2 Répondre
Voir tous les commentaires (79)
La suite après cette publicité
Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier