Notes des joueurs
Statistiques
SondagesVoir tous
Prono
Stats joueursPlus de statistiques
Classement buteurs
Analyse avant-matchVoir tout
Blessures & suspensions
Top commentaires
Match Juventus - Galatasaray en direct commenté
Tour éliminatoire de Ligue des Champions UEFA - mercredi 25 février 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Juventus et Galatasaray (Ligue des Champions UEFA, Tour éliminatoire)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Tour éliminatoire de Ligue des Champions UEFA entre Juventus et Galatasaray. Ce match aura lieu le mercredi 25 février 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Juventus et Galatasaray.
On en parle
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Quel est le résultat du match entre Juventus et Galatasaray ?
Juventus a remporté la rencontre sur le score de 3-2.
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Juventus et Galatasaray en France ?
Le match est à suivre en direct le 25 février 2026 à 21:00 sur CANAL+ SPORT 360.
- Où voir le match Juventus Galatasaray en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Juventus et Galatasaray ?
Juventus Turin : le coach L. Spalletti a choisi une formation en 4-3-3 : M. Perin, W. McKennie, L. Kelly, F. Gatti, P. Kalulu, K. Thuram, M. Locatelli, T. Koopmeiners, K. Yıldız, J. David, Francisco Conceição.
Galatasaray : de son côté, l'équipe dirigée par O. Buruk évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : U. Çakır, I. Jakobs, A. Bardakcı, D. Sánchez, R. Sallai, M. Lemina, L. Torreira, N. Lang, Gabriel Sara, B. Yılmaz, V. Osimhen.
- Qui arbitre le match Juventus Galatasaray ?
João Pedro Silva Pinheiro est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Juventus Galatasaray ?
Torino accueille le match au Allianz Stadium.
- Quelle est la date et l'heure du match Juventus Galatasaray ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 25 février 2026, coup d'envoi 21:00.
- Qui a marqué des buts pour Juventus ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Juventus : M. Locatelli 37' (sp.), F. Gatti 70', W. McKennie 82'.
- Qui a marqué des buts pour Galatasaray ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Galatasaray : V. Osimhen 105+1', B. Yılmaz 119'.