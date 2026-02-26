Juventus : le message de Zhegrova après l’élimination

Une soirée légendaire achevée dans des regrets éternels. La Juventus a réussi à rattraper ses 3 buts de retard face à Galatasaray, arrachant la prolongation, le tout en jouant à 10 suite à l’expulsion de Kelly. Et la Vieille Dame est passée tout près d’inscrire le 4e, sur une action mal conclue par l’ancien Lillois Edon Zhegrova, auteur par ailleurs d’une plutôt bonne entrée.

Juste après son loupé, c’est Osimhen qui s’en allait inscrire un but pour les Turcs, avant que Baris vienne conclure le score. Critiqué pour son loupé, Zhegrova s’est fendu d’un message sur ses réseaux sociaux. « Ce soir, ça fait mal. Mais cette défaite fait partie de mon parcours ! Je suis fier de l’équipe et de la mentalité dont elle a fait preuve. Merci à tous les supporters présents au stade, vous avez été fantastiques. » Le public turinois a effectivement poussé son équipe jusqu’au bout, et l’a applaudi malgré l’élimination à l’issue de la rencontre.