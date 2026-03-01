LdC : la Juventus a contacté l’UEFA furieuse !

Lors du match retour des barrages de Ligue des Champions face à Galatasaray, l’arbitre a expulsé le défenseur Lloyd Kelly peu après la reprise après une faute jugé accidentelle mais jugé dangereux après intervention de la VAR, transformant un deuxième jaune en rouge direct vers la 48e minute. Ce carton a laissé Juventus à dix juste au moment où elle revenait à 1-0 et a pesé lourd dans la qualification, même si les Turinois ont réussi à égaliser au score cumulé avant de s’incliner en prolongation (7-5 au total). De nombreux observateurs et dirigeants ont jugé la décision excessive, arguant qu’il s’agissait d’un contact involontaire et que l’arbitrage vidéo a amplifié l’erreur plutôt qu’il ne l’a corrigée.

Frustré par cet épisode, le club turinois a contacté l’UEFA de manière informelle pour dénoncer cette erreur d’arbitrage, estimant que l’expulsion avait directement contribué à leur élimination prématurée. L’administrateur délégué de la Juventus, Damien Comolli, s’est publiquement montré très critique envers le choix de l’arbitre, rappelant notamment son manque d’expérience dans les rencontres européennes majeures et qualifiant la décision de «frustrante». L’instance européenne, de son côté, a déjà publié une justification technique du rouge, mais cette explication n’a pas calmé la controverse, ni les critiques entourant l’utilisation de la VAR dans cet épisode clé de la compétition.