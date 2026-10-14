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Match LASK - Liverpool en direct commenté
2e journée de Ligue des Champions UEFA - mercredi 14 octobre 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre LASK et Liverpool (Ligue des Champions UEFA, 2e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 2e journée de Ligue des Champions UEFA entre LASK et Liverpool. Ce match aura lieu le mercredi 14 octobre 2026 à 18:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : LASK et Liverpool.
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Match en direct
FAQ
- Quel est le résultat du match entre LASK et Liverpool ?
Liverpool a remporté la rencontre sur le score de 3-6.
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre LASK et Liverpool en France ?
Le match est à suivre en direct le 14 octobre 2026 à 18:45 sur CANAL+ FOOT.
- Où voir le match LASK Liverpool en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre LASK et Liverpool ?
Linzer ASK : le coach D. Kühbauer a choisi une formation en 5-3-2 : L. Jungwirth, A. Andrade, Alemão, X. Mbuyamba, Y. Dibango, K. Jørgensen, A. Schöpf, M. Bogarde, K. Daněk, S. Adeniran, C. Lang.
Liverpool : de son côté, l'équipe dirigée par Andoni Iraola évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : Alisson Becker, K. Tsimikas, J. Jacquet, R. Araujo, J. Frimpong, T. Nyoni, R. Gravenberch, R. Ngumoha, F. Wirtz, B. Barcola, L. Koumas.
- Qui arbitre le match LASK Liverpool ?
Tobias Stieler est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match LASK Liverpool ?
Linz accueille le match au Raiffeisen Arena.
- Quelle est la date et l'heure du match LASK Liverpool ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 14 octobre 2026, coup d'envoi 18:45.
- Qui a marqué des buts pour Liverpool ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Liverpool : R. Araujo 22', B. Barcola 24' 37' 66', J. Frimpong 51', L. Koumas 72'.
- Qui a marqué des buts pour LASK ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour LASK : R. Ljubičić 63', F. Flecker 74' 78'.