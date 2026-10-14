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3 - 6
terminé
Ligue des Champions UEFA 2026/2027 2e journée
LASK
3 - 6
MT : 0-3
terminé
Liverpool
Temps forts
78'
3 - 6
F. Flecker (PD Y. Dibango)
74'
2 - 6
F. Flecker (PD Y. Dibango)
72'
1 - 6
(PD J. Frimpong) L. Koumas
66'
1 - 5
(PD J. Frimpong) B. Barcola
63'
1 - 4
R. Ljubičić (PD Y. Dibango)
51'
0 - 4
(PD K. Tsimikas) J. Frimpong
mi-temps
0 - 3
37'
0 - 3
(PD F. Wirtz) B. Barcola
24'
0 - 2
(PD L. Koumas) B. Barcola
22'
0 - 1
(PD K. Tsimikas) R. Araujo

Notes des joueurs

#1 Logo Liverpool FC B. Barcola 9.7 #2 Logo Liverpool FC J. Jacquet 8.4 #3 Logo Liverpool FC R. Ngumoha 8.2 Voir le classement complet
#1 Logo Liverpool FC B. Barcola 9.0 #2 Logo Liverpool FC J. Frimpong 8.6 #3 Logo Liverpool FC K. Tsimikas 8.1 Voir le classement complet
Note les joueurs
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Statistiques

Classement live 2 Liverpool 6 34 LASK 0
Possession 64% Liverpool LASK
Tirs 12 8 17 4 9 26
Grosses occasions créées 56% Liverpool 5 LASK 4
Compositions LASK 5-3-2 Liverpool 4-2-3-1

Prono

Qui va gagner ?
1 ASK N NUL 2 LIV
292 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Linzer ASK Junior Yvan Nyabeye Dibango 3 #2 Logo Liverpool FC Jeremie Frimpong 2 #3 Logo Liverpool FC Kostas Tsimikas 1
Tirs (%)
#1 Logo Linzer ASK Florian Flecker 2/2 100% #2 Logo Liverpool FC Bradley Barcola 4/5 80% #3 Logo Linzer ASK Kryštof Daněk 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Liverpool FC Rio Ngumoha 6 #2 Logo Liverpool FC Bradley Barcola 5 #3 Logo Linzer ASK Samuel Oluwabukunmi Adeniran 2
Fautes subies
#1 Logo Liverpool FC Kostas Tsimikas 3 #2 Logo Liverpool FC Rio Ngumoha 2
Ballons touchés
#1 Logo Liverpool FC Kostas Tsimikas 108 #2 Logo Liverpool FC Trey Nyoni 105
Tirs (%)
#1 Logo Liverpool FC Ryan Gravenberch 0/2 0% #2 Logo Linzer ASK Christoph Lang 0/2 0% #3 Logo Linzer ASK Kasper Poul Mølgaard Jørgensen 0/2 0%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Linzer ASK Kryštof Daněk 4/5 80% #2 Logo Liverpool FC Florian Wirtz 5/7 71% #3 Logo Linzer ASK Alemão 5/7 71%
Interceptions
#1 Logo Liverpool FC Ryan Gravenberch 3 #2 Logo Liverpool FC Trey Nyoni 2 #3 Logo Linzer ASK Alemão 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Liverpool FC Ronald Araújo 2/2 100% #2 Logo Liverpool FC Trey Nyoni 2/2 100%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Liverpool FC Ryan Gravenberch 0/5 0% #2 Logo Linzer ASK Alessandro Schöpf 0/4 0% #3 Logo Linzer ASK Samuel Oluwabukunmi Adeniran 0/4 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Linzer ASK Kasper Poul Mølgaard Jørgensen 0/4 0% #2 Logo Linzer ASK Junior Yvan Nyabeye Dibango 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Liverpool FC Ryan Gravenberch 38/38 100% #2 Logo Linzer ASK Alemão 38/38 100% #3 Logo Linzer ASK Alessandro Schöpf 29/30 97%
Corners et centres réussis
#1 Logo Liverpool FC Kostas Tsimikas 5
Passes réussies dans le dernier tiers
#1 Logo Liverpool FC Kostas Tsimikas 22 #2 Logo Liverpool FC Florian Wirtz 21

Classement buteurs

#2 Logo Liverpool FC Bradley Barcola 3 #6 Logo Linzer ASK Florian Flecker 2 #20 Logo Liverpool FC Lewis Koumas 1 Voir le classement complet

Analyse avant-match

Voir tout
Série en cours
D
V
N
D
D
D
V
V
N
V
Rencontres précédentes
0% 0 Victoire 0% 0 Nul 100% 3 Victoires

Blessures & suspensions

Conor Bradley Conor Bradley Blessure au genou Jérémy Jacquet Jérémy Jacquet Blessure à l'épaule Cody Gakpo Cody Gakpo Ischio-jambiers Cody Gakpo Cody Gakpo Blessure à la cheville Dominik Szoboszlai Dominik Szoboszlai Ischio-jambiers Alexander Isak Alexander Isak Blessure à la cuisse Alexander Isak Alexander Isak Blessure à la cuisse Giovanni Leoni Giovanni Leoni Lésion du ligament croisé antérieur du genou Virgil van Dijk Virgil van Dijk Coup Ronald Araújo Ronald Araújo Maladie Freddie Woodman Freddie Woodman Blessure à la cheville Hugo Ekitike Hugo Ekitike Rupture du tendon d'Achille Vítězslav Jaroš Vítězslav Jaroš Lésion du ligament croisé antérieur du genou

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Match LASK - Liverpool en direct commenté

2e journée de Ligue des Champions UEFA - mercredi 14 octobre 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre LASK et Liverpool (Ligue des Champions UEFA, 2e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 2e journée de Ligue des Champions UEFA entre LASK et Liverpool. Ce match aura lieu le mercredi 14 octobre 2026 à 18:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : LASK et Liverpool.

On en parle

Arbitres

Tobias Stieler arbitre principal
0
0
Nombre de cartons lors de son unique match arbitré
Jonas Weickenmeier arbitre assistant
Lasse Koslowski arbitre assistant
Matthias Jöllenbeck quatrième arbitre
Lukas Fähndrich arbitre VAR
Tomasz Kwiatkowski arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Raiffeisen Arena Linz
Raiffeisen Arena
  • Année de construction : 2023
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 19080
  • Affluence moyenne : 13716
  • Affluence maximum : 19080
  • Affluence minimum : 7900
  • % de remplissage : 71

Match en direct

Date 14 octobre 2026 18:45
Compétition Ligue des Champions
Saison 2026/2027
Phase Phase de Ligue - journée 2
Diffusion CANAL+ FOOT
Code ASK-LIV
Zone Europe
Équipe à domicile Linzer ASK
Équipe à l'extérieur Liverpool
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Quel est le résultat du match entre LASK et Liverpool ?

Liverpool a remporté la rencontre sur le score de 3-6.

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre LASK et Liverpool en France ?

Le match est à suivre en direct le 14 octobre 2026 à 18:45 sur CANAL+ FOOT.

Où voir le match LASK Liverpool en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre LASK et Liverpool ?

Linzer ASK : le coach D. Kühbauer a choisi une formation en 5-3-2 : L. Jungwirth, A. Andrade, Alemão, X. Mbuyamba, Y. Dibango, K. Jørgensen, A. Schöpf, M. Bogarde, K. Daněk, S. Adeniran, C. Lang.

Liverpool : de son côté, l'équipe dirigée par Andoni Iraola évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : Alisson Becker, K. Tsimikas, J. Jacquet, R. Araujo, J. Frimpong, T. Nyoni, R. Gravenberch, R. Ngumoha, F. Wirtz, B. Barcola, L. Koumas.

Qui arbitre le match LASK Liverpool ?

Tobias Stieler est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match LASK Liverpool ?

Linz accueille le match au Raiffeisen Arena.

Quelle est la date et l'heure du match LASK Liverpool ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 14 octobre 2026, coup d'envoi 18:45.

Qui a marqué des buts pour Liverpool ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Liverpool : R. Araujo 22', B. Barcola 24' 37' 66', J. Frimpong 51', L. Koumas 72'.

Qui a marqué des buts pour LASK ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour LASK : R. Ljubičić 63', F. Flecker 74' 78'.

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