1 - 0
27'
Coupe d'Afrique des Nations 2025 Morocco Quarts de finale
Égypte
1 - 0
27'
Côte d'Ivoire
Temps forts
4'
1 - 0
Omar Marmoush (PD Emam Ashour)
Voir le live commenté
Possession 67% Côte d'Ivoire Égypte
Tirs 2 1 4 1 0 4
Grosses occasions créées 100% Égypte 1 Côte d'Ivoire 0
Compositions Égypte 4-3-1-2 Côte d'Ivoire 4-3-3
Stats joueurs

Grosses occasions créées
#1 Flag Égypte Emam Ashour Metwally Abdelghany 1
Dribbles réussis
#1 Flag Côte d'Ivoire Yan Diomandé 2 #2 Flag Côte d'Ivoire Amad Diallo 2 #3 Flag Égypte Omar Marmoush 2
Fautes subies
#1 Flag Égypte Omar Marmoush 2
Duels gagnés (%)
#1 Flag Côte d'Ivoire Christ Inao 4/5 80% #2 Flag Égypte Omar Marmoush 6/8 75% #3 Flag Côte d'Ivoire Ibrahim Sangaré 5/7 71%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Flag Côte d'Ivoire Evann Guessand 2/2 100%
Duels gagnés (%)
#1 Flag Côte d'Ivoire Yan Diomandé 0/5 0% #2 Flag Égypte Emam Ashour Metwally Abdelghany 0/4 0% #3 Flag Égypte Mohamed Salah 0/4 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Flag Égypte Hossam Abdelmaguid 0/2 0%

Analyse avant-match

Série en cours
V
N
V
V
V
V
V
N
V
V
Rencontres précédentes
100% 1 Victoire 0% 0 Nul 0% 0 Victoire

Blessures & suspensions

Clément Akpa Clément Akpa Maladie Wilfried Singo Wilfried Singo Blessure musculaire

Match Égypte - Côte d'Ivoire en direct commenté

Quarts de finale de Coupe d'Afrique des Nations - samedi 10 janvier 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Égypte et Côte d'Ivoire (Coupe d'Afrique des Nations, Quarts de finale)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Quarts de finale de Coupe d'Afrique des Nations entre Égypte et Côte d'Ivoire. Ce match aura lieu le samedi 10 janvier 2026 à 20:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Égypte et Côte d'Ivoire.

On en parle

Arbitres

Mustapha Ghorbal arbitre principal
Adel Abane arbitre assistant
Abbes Zerhouni arbitre assistant
Jean-Jacques Ndala Ngambo quatrième arbitre
Khalil Hassani arbitre VAR
Lahlou Benbraham arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Stade d'Agadir Agadir
Stade d'Agadir
  • Année de construction : 2013
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 45480
  • Affluence moyenne : 8750
  • Affluence maximum : 30000
  • % de remplissage : 18

Match en direct

Date 10 janvier 2026 20:00
Compétition Coupe d'Afrique des Nations
Saison 2025 Morocco
Phase Quarts de finale
Diffusion beIN SPORTS 1
Code EGY-CIV
Zone Afrique
Équipe à domicile Égypte
Équipe à l'extérieur Côte d'Ivoire
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Égypte et Côte d'Ivoire en France ?

Le match est à suivre en direct le 10 janvier 2026 à 20:00 sur beIN SPORTS 1.

Où voir le match Égypte Côte d'Ivoire en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Égypte et Côte d'Ivoire ?

Égypte : le coach Hossam Hassan a choisi une formation en 4-3-1-2 : Mohamed El Shenawy, Ahmed Abou El Fotouh, Rami Rabia, Yasser Ibrahim, Mohamed Hany, Hamdi Fathy, Hossam Abdelmaguid, Marwan Attia, Emam Ashour, Omar Marmoush, Mohamed Salah.

Côte d'Ivoire : de son côté, l'équipe dirigée par E. Faé évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : Y. Fofana, G. Konan, E. Ndicka, O. Kossounou, G. Doué, F. Kessié, I. Sangaré, C. Inao Oulaï, Y. Diomandé, E. Guessand, A. Diallo.

Qui arbitre le match Égypte Côte d'Ivoire ?

Mustapha Ghorbal est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Égypte Côte d'Ivoire ?

Agadir accueille le match au Stade d'Agadir.

Quelle est la date et l'heure du match Égypte Côte d'Ivoire ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 10 janvier 2026, coup d'envoi 20:00.

Qui a marqué le but pour Égypte ?

Un seul but a été inscrit pour Égypte par Omar Marmoush 4'.

Top commentaires

Filou Ajaccio 20:23 Oui aussi , j ai vu deux reportages et ils ont une forme de résilience hors du commun et une mentalité de dingue . Je sais pas c est difficile a expliquer , pourtant j ai regarder des reportages sur beaucoup de pays , mais les ivoiriens et les irakiens m ont marqué 1 Répondre
Voir tous les commentaires (12)
