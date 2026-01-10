Prono
Match Égypte - Côte d'Ivoire en direct commenté
Quarts de finale de Coupe d'Afrique des Nations - samedi 10 janvier 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Égypte et Côte d'Ivoire (Coupe d'Afrique des Nations, Quarts de finale)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Quarts de finale de Coupe d'Afrique des Nations entre Égypte et Côte d'Ivoire. Ce match aura lieu le samedi 10 janvier 2026 à 20:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Égypte et Côte d'Ivoire.
Arbitres
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Égypte et Côte d'Ivoire en France ?
Le match est à suivre en direct le 10 janvier 2026 à 20:00 sur beIN SPORTS 1.
- Où voir le match Égypte Côte d'Ivoire en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Égypte et Côte d'Ivoire ?
Égypte : le coach Hossam Hassan a choisi une formation en 4-3-1-2 : Mohamed El Shenawy, Ahmed Abou El Fotouh, Rami Rabia, Yasser Ibrahim, Mohamed Hany, Hamdi Fathy, Hossam Abdelmaguid, Marwan Attia, Emam Ashour, Omar Marmoush, Mohamed Salah.
Côte d'Ivoire : de son côté, l'équipe dirigée par E. Faé évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : Y. Fofana, G. Konan, E. Ndicka, O. Kossounou, G. Doué, F. Kessié, I. Sangaré, C. Inao Oulaï, Y. Diomandé, E. Guessand, A. Diallo.
- Qui arbitre le match Égypte Côte d'Ivoire ?
Mustapha Ghorbal est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Égypte Côte d'Ivoire ?
Agadir accueille le match au Stade d'Agadir.
- Quelle est la date et l'heure du match Égypte Côte d'Ivoire ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 10 janvier 2026, coup d'envoi 20:00.
- Qui a marqué le but pour Égypte ?
Un seul but a été inscrit pour Égypte par Omar Marmoush 4'.