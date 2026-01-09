CAN 2025 : Inao Oulaï, Diallo, Diomandé, Touré, la nouvelle génération dorée de la Côte d’Ivoire fait très peur !

Le coup du marteau est prêt à résonner de nouveau lors de la Coupe d’Afrique des Nations 2025. Deux ans après sa victoire à domicile après un début de compétition chaotique, la Côte d’Ivoire se présente au Maroc avec un peu plus de certitudes. Si tout n’a pas été parfait lors de la phase de poules, certaines individualités sont sorties du lot. De jeunes éléments qui ont eu du protagonisme lors du huitième de finale face au Burkina Faso. Dans une rencontre fratricide entre deux pays frontaliers aux liens forts, la Côte d’Ivoire n’a fait qu’une bouchée de son adversaire en s’imposant 3-0. Une victoire qui porte la marque de sa jeune garde.

Alors que lors du sacre il y a 2 ans, les cadres se nommaient Ghislain Konan, Franck Kessié, Jean Michaël Seri ou encore Sébastien Haller, seul Simon Adingra élu meilleur jeune de la compétition n’était pas un titulaire expérimenté. Cette fois, la transition s’opère de la meilleure des façons. Alors que Serge Aurier, Max-Alain Gradel, Sébastien Haller ou encore Nicolas Pépé ne sont pas du voyage, la Côte d’Ivoire a conservé l’ossature de son sacre en 2023 tout en y incorporant de jolis ajouts. Ainsi, Guéla Doué a profité du forfait de Wilfried Singo pour être incontournable en défense. Le latéral Strasbourgeois réalisant un début de compétition XXL.

Du talent à toutes les lignes

Quatre autres joueurs qui disputent également leur première Coupe d’Afrique des Nations sont en train d’impressionner et de porter les Éléphants. Ancien joueur de Bastia désormais à Trabzonspor, Christ Inao Oulaï (19 ans) vient de mettre Seko Fofana sur le banc au cours de la compétition. Complément idéal de Franck Kessié et d’Ibrahim Sangaré, le milieu relayeur est un vrai poison entre les lignes. Technique et capable de bien tenir le ballon ainsi que de trouver d’excellents circuits de passes, il est aussi doté d’un sacré coffre et récupère beaucoup de ballons. Petit gabarit d’1m73, le natif de Yopougon bluffe au fil des matches. Même chose pour Yan Diomandé (19 ans). Passé en quelques mois de Leganés à l’un des plus gros phénomènes de Bundesliga, l’ailier du RB Leipzig est déjà estimé à 100 millions d’euros par son club. Buteur et passeur décisif contre le Burkina Faso, il a su être le pendant gauche idéal d’Amad Diallo tandis que sa complémentarité avec Ghislain Konan a fait des ravages.

Plus âgé, Amad Diallo (23 ans) s’impose lui comme le patron de l’équipe alors que des joueurs clefs du dernier sacre sont absents devant. Déjà auteur de trois buts, il fait partie des meilleurs buteurs de la compétition derrière le leader Brahim Diaz (4 réalisations). Remuant, décisif et prenant ses responsabilités, le joueur de Manchester United a su faire ce que des joueurs comme Nicolas Pépé ou Wilfried Zaha n’ont jamais vraiment su faire. Il ne faut pas oublier aussi Bazoumana Touré (19 ans), l’ailier d’Hoffenheim compte deux buts et s’affirme comme un joker de luxe précieux. Contre le Burkina Faso, il a marqué tout seul après une récupération et une chevauchée de 80 mètres. Une jeunesse éclatante à la disposition du coach Emerse Faé.

Ce dernier a félicité ses jeunes talents, mais aussi les cadres qui les accompagnent pour former cette belle alchimie : «on m’a beaucoup critiqué sur ma liste, mais on se rend compte aujourd’hui que c’est une très bonne liste. Les jeunes font un excellent travail. Le travail que les gens ne voient pas, c’est le travail de tous nos anciens qui sont tous les jours derrière eux, qui sont tous les jours derrière leur dos, qui leur parlent énormément, qui crient quand il faut crier, qui parlent doucement avec eux quand il faut parler doucement avec eux. Le groupe vit bien, le groupe est content d’être ensemble. On est content de bénéficier de ce travail.» Futur adversaire de la Côte d’Ivoire en quart de finale ce samedi, l’Égypte devra se méfier fortement de cette génération talentueuse ivoirienne qui explose sur cette compétition.