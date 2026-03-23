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Côte d’Ivoire : Nicolas Pépé appelé en sélection !

Par Allan Brevi
1 min.
Nicolas Pepe @Maxppp

À l’approche de la Coupe du Monde 2026, Emerse Faé poursuit ses réglages avec la Côte d’Ivoire. Le sélectionneur avait récemment dévoilé une liste élargie pour la trêve internationale de mars, marquée notamment par la première convocation d’Elye Wahi et le retour en forme de certains cadres. L’objectif est clair : affiner les automatismes et tester de nouvelles options avant les grandes échéances, avec deux matchs amicaux au programme face à la Corée du Sud puis face à l’Écosse.

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Côte d’Ivoire 🇨🇮🐘
🚨 COMMUNIQUÉ – Fenêtre FIFA (mars 2026)

Yan Diomandé est forfait (blessure à l’épaule).
Il est remplacé par Nicolas Pépé pour les matchs amicaux face à la Corée du Sud et à l’Écosse.

Prompt rétablissement à lui. 🇨🇮
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Mais cette liste a déjà connu un ajustement de dernière minute. Forfait en raison d’une blessure à l’épaule, Yan Diomandé est remplacé par Nicolas Pépé. Écarté ces derniers mois, notamment lors de la CAN 2025, l’ailier de Villarreal fait donc son retour chez les Éléphants. Une opportunité importante pour lui de se relancer en sélection et de marquer des points dans la hiérarchie offensive à l’approche des prochaines compétitions majeures.

Pub. le - MAJ le
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