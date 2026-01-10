CAN 2025 : l’Egypte évite le piège de la Côte d’Ivoire et rejoint le Sénégal

L’affiche entre l’Égypte et la Côte d’Ivoire constituait l’un des chocs les plus attendus des quarts de finale de la CAN 2025, disputé au Stade d’Agadir sous la direction de l’arbitre Mustapha Ghorbal. Les Pharaons de Hossam Hassan se présentaient en 4-3-1-2 avec Salah et Marmoush en pointe, tandis que les Éléphants d’Emerse Faé optaient pour un 4-3-3 équilibré articulé autour de Kessié et Sangaré. Cette rencontre venait compléter un tableau déjà prestigieux, marqué plus tôt par la qualification du Sénégal face au Mali, celle du Nigeria contre l’Algérie et la victoire du Maroc face au Cameroun, confirmant le niveau très relevé de ces phases finales. Dans une ambiance électrique, les deux nations, anciennes championnes d’Afrique, entraient sur la pelouse avec l’ambition claire de rejoindre le dernier carré et de poursuivre leur rêve continental.

L’Égypte entrait parfaitement dans son match et frappait dès les premières minutes. Profitant d’une perte de balle de Kessié sous le pressing de Fathy, Ashour lançait Marmoush dans la profondeur, et l’attaquant prenait le dessus sur Kossounou avant d’ajuster Fofana d’une frappe du pied droit pour ouvrir le score (4e). Les Pharaons adoptaient ensuite un bloc bas mais restaient dangereux en transition. Sur la première véritable opportunité ivoirienne, Rabia réalisait un sauvetage exceptionnel devant Diallo après un centre en retrait de Diomandé, alors que le ballon semblait filer au fond (17e). L’efficacité égyptienne faisait de nouveau la différence sur corner : après une erreur de relance de Doué, Salah déposait un centre parfait au second poteau et Rabia dominait Sangaré pour doubler la mise de la tête (32e). La Côte d’Ivoire réagissait toutefois avant la pause, profitant d’un coup franc rentrant de Diomandé mal négocié par la défense, Fotouh déviant involontairement le ballon dans ses propres filets pour relancer le suspense (40e).

Les Pharaons maîtrisent la peur

Au retour des vestiaires, l’Égypte reprenait sur le même tempo et se montrait immédiatement tranchante. Sur une superbe ouverture de Rabia côté gauche, Ashour contrôlait avant de délivrer une passe décisive de l’extérieur du pied droit vers Salah, qui devançait Konan et concluait à bout portant pour redonner deux buts d’avance aux Pharaons (52e). Ce troisième but semblait assommer provisoirement les Éléphants, qui conservaient néanmoins la possession sans parvenir à déséquilibrer le bloc égyptien, bien organisé autour de Rabia et Ibrahim. L’Égypte gérait alors ses temps forts et ses temps faibles, alternant séquences défensives et projections rapides, tandis que la Côte d’Ivoire cherchait la faille par des centres et des coups de pied arrêtés.

La fin de rencontre se révélait plus tendue après la réduction du score ivoirienne. Sur un corner, El Shenawy se manquait dans sa sortie avant de se rattraper partiellement sur une déviation de Sangaré, mais Doué suivait bien et poussait le ballon au fond pour ramener les Éléphants à un but (73e). La Côte d’Ivoire poussait alors dans les dernières minutes, multipliant les centres et les situations dans la surface, mais l’Égypte résistait avec sang-froid pour préserver son avantage jusqu’au coup de sifflet final. Grâce à cette victoire maîtrisée malgré une fin de match sous pression, les Pharaons validaient leur qualification pour les demi-finales et s’offraient un affrontement très attendu face au Sénégal, dans un choc explosif entre deux prétendants majeurs au titre continental.