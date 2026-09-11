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1 - 0
85'
Ligue 1 McDonald's 2026/2027 4e journée
Rennes
1 - 0
MT : 0-0
85'
Marseille
Diffusé sur DAZN, Ligue 1+
Temps forts
52'
1 - 0
A. Thomasson (PD Mousa Al-Tamari)
mi-temps
0 - 0
Pas d'événements majeurs
Voir le live commenté
Classement live 1 Rennes 10 11 Marseille 3
Possession 51% Marseille Rennes
Tirs 18 11 8 7 4 12
Grosses occasions créées 50% Rennes 1 Marseille 1
Compositions Rennes 4-3-2-1 Marseille 4-2-3-1
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Prono

Qui va gagner ?
1 SRFC N NUL 2 OM
584 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Stade Rennais FC Mousa Al-Tamari 1 #2 Logo Marseille Amine Gouiri 1
Tirs (%)
#1 Logo Stade Rennais FC Valentin Rongier 2/2 100% #2 Logo Stade Rennais FC Ludovic Blas 2/3 67% #3 Logo Marseille Amine Harit 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Marseille Amine Gouiri 4 #2 Logo Marseille Amine Harit 3 #3 Logo Marseille Igor Paixão 3
Fautes subies
#1 Logo Marseille Amine Harit 3 #2 Logo Stade Rennais FC Charlie Cresswell 3 #3 Logo Marseille Emerson 3
Tirs (%)
#1 Logo Stade Rennais FC Mahdi Camara 0/2 0% #2 Logo Stade Rennais FC Esteban Lepaul 0/2 0% #3 Logo Marseille Amine Gouiri 0/2 0%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Marseille Emerson 6/7 86% #2 Logo Stade Rennais FC Charlie Cresswell 10/12 83% #3 Logo Marseille Amine Harit 9/11 82%
Interceptions
#1 Logo Stade Rennais FC Mahamadou Nagida 5 #2 Logo Marseille Conrad Egan-Riley 5 #3 Logo Marseille Pierre-Emile Højbjerg 3
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Marseille Pierre-Emile Højbjerg 3/3 100% #2 Logo Marseille Emerson 2/2 100% #3 Logo Stade Rennais FC Anthony Rouault 2/2 100%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Stade Rennais FC Valentin Rongier 0/6 0% #2 Logo Stade Rennais FC Ludovic Blas 0/5 0% #3 Logo Stade Rennais FC Issa Soumaré 0/4 0%
Dribbles subis
#1 Logo Stade Rennais FC Przemysław Frankowski 3
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Stade Rennais FC Esteban Lepaul 0/3 0% #2 Logo Stade Rennais FC Ludovic Blas 0/2 0% #3 Logo Marseille Timothy Weah 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Stade Rennais FC Adrien Thomasson 48/53 91% #2 Logo Stade Rennais FC Valentin Rongier 48/53 91% #3 Logo Marseille Conrad Egan-Riley 43/48 90%
Corners et centres réussis
#1 Logo Marseille Emerson 3

Analyse avant-match

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Série en cours
V
V
N
D
D
D
D
V
D
V
Rencontres précédentes
32% 18 Victoires 20% 11 Nuls 48% 27 Victoires

Blessures & suspensions

Przemysław Frankowski Przemysław Frankowski Blessure musculaire Przemysław Frankowski Przemysław Frankowski Maladie Przemysław Frankowski Przemysław Frankowski Blessure au mollet Valentin Rongier Valentin Rongier Blessure à l'aine Valentin Rongier Valentin Rongier Maladie Issa Soumaré Issa Soumaré Blessure à la cheville Issa Soumaré Issa Soumaré Blessure au talon Anthony Rouault Anthony Rouault Blessure à l'épaule Arnaud Nordin Arnaud Nordin Ischio-jambiers Arnaud Nordin Arnaud Nordin Blessure à la cheville Mousa Al-Tamari Mousa Al-Tamari Blessure à la cheville
Tochukwu Nnadi Tochukwu Nnadi Blessure au genou Geoffrey Kondogbia Geoffrey Kondogbia Blessure à la cuisse Geoffrey Kondogbia Geoffrey Kondogbia Blessure à la cuisse Geoffrey Kondogbia Geoffrey Kondogbia Inconnu Timothy Weah Timothy Weah Inconnu Conrad Egan-Riley Conrad Egan-Riley Blessure à la cuisse Nayef Aguerd Nayef Aguerd Blessure à la hanche Nayef Aguerd Nayef Aguerd Coup

Top commentaires

Nico 21:01 Ca joue bien ça fait plaisir ! On a un énorme calendrier comme je dis depuis le debut. On fera pas bcp de points jusqu'à la 5 ème journée. Mais aucune inquiétude. Contre les "moyens et petits" on fera le pleins et on sera proche de la conférence voir europa league. J'ai confiance en Genesio il y a déjà des prémices, du beau jeu, des circuits préférentiels, alors que l'équipe qu'il a est faible quantitativement se sera trop court. Mais on a la chance d'avoir un entraineur qui ressortira le max de son groupe. Alors laissez le temps, ne râlez pas si défaite ce soir à Besiktas et Paris se serait juste "normal". Apres ca et la trêve ça ira bcp mieux j'en suis persuadé ! On voit déjà contre les gros que ça joue pas mal ! 5 Répondre
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Match Rennes - Marseille en direct commenté

4e journée de Ligue 1 McDonald's - vendredi 11 septembre 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Rennes et Marseille (Ligue 1 McDonald's, 4e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 4e journée de Ligue 1 McDonald's entre Rennes et Marseille. Ce match aura lieu le vendredi 11 septembre 2026 à 20:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Rennes et Marseille.

On en parle

Arbitres

Jeremy Stinat arbitre principal
0
1.7
Moyenne de cartons par match sur 3 matchs arbitrés
Thomas Luczynski arbitre assistant
Christophe Mouysset arbitre assistant
Remi Landry quatrième arbitre
Mickaël Leleu quatrième arbitre
Marc Bollengier arbitre VAR
Cyril Gringore arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Roazhon Park Rennes
Roazhon Park
  • Année de construction : 1912
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 31127
  • Affluence moyenne : 21293
  • Affluence maximum : 29278
  • % de remplissage : 68

Match en direct

Date 11 septembre 2026 20:45
Compétition Ligue 1
Saison 2026/2027
Phase Saison régulière - journée 4
Diffusion DAZN, Ligue 1+
Code SRFC-OM
Zone France
Équipe à domicile Rennes
Équipe à l'extérieur Olympique de Marseille
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Rennes et Marseille en France ?

Le match est à suivre en direct le 11 septembre 2026 à 20:45 sur DAZN ou Ligue 1+.

Où voir le match Rennes Marseille en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZN.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Rennes et Marseille ?

Rennes : le coach F. Haise a choisi une formation en 4-3-2-1 : B. Samba, A. Nagida, A. Rouault, C. Cresswell, P. Frankowski, V. Rongier, A. Thomasson, M. Camara, I. Soumaré, L. Blas, E. Lepaul.

Olympique de Marseille : de son côté, l'équipe dirigée par B. Génésio évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : J. de Lange, Emerson, N. Aguerd, C. Egan-Riley, T. Weah, P. Højbjerg, H. Abdelli, Igor Paixão, A. Gomes, A. Harit, A. Gouiri.

Qui arbitre le match Rennes Marseille ?

Jeremy Stinat est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Rennes Marseille ?

Rennes accueille le match au Roazhon Park.

Quelle est la date et l'heure du match Rennes Marseille ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 11 septembre 2026, coup d'envoi 20:45.

Qui a marqué le but pour Rennes ?

Un seul but a été inscrit pour Rennes par A. Thomasson 52'.

Top commentaires

Nico 21:01 Ca joue bien ça fait plaisir ! On a un énorme calendrier comme je dis depuis le debut. On fera pas bcp de points jusqu'à la 5 ème journée. Mais aucune inquiétude. Contre les "moyens et petits" on fera le pleins et on sera proche de la conférence voir europa league. J'ai confiance en Genesio il y a déjà des prémices, du beau jeu, des circuits préférentiels, alors que l'équipe qu'il a est faible quantitativement se sera trop court. Mais on a la chance d'avoir un entraineur qui ressortira le max de son groupe. Alors laissez le temps, ne râlez pas si défaite ce soir à Besiktas et Paris se serait juste "normal". Apres ca et la trêve ça ira bcp mieux j'en suis persuadé ! On voit déjà contre les gros que ça joue pas mal ! 5 Répondre
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