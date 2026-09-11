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Match Rennes - Marseille en direct commenté
4e journée de Ligue 1 McDonald's - vendredi 11 septembre 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Rennes et Marseille (Ligue 1 McDonald's, 4e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 4e journée de Ligue 1 McDonald's entre Rennes et Marseille. Ce match aura lieu le vendredi 11 septembre 2026 à 20:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Rennes et Marseille.
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Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Rennes et Marseille en France ?
Le match est à suivre en direct le 11 septembre 2026 à 20:45 sur DAZN ou Ligue 1+.
- Où voir le match Rennes Marseille en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZN.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Rennes et Marseille ?
Rennes : le coach F. Haise a choisi une formation en 4-3-2-1 : B. Samba, A. Nagida, A. Rouault, C. Cresswell, P. Frankowski, V. Rongier, A. Thomasson, M. Camara, I. Soumaré, L. Blas, E. Lepaul.
Olympique de Marseille : de son côté, l'équipe dirigée par B. Génésio évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : J. de Lange, Emerson, N. Aguerd, C. Egan-Riley, T. Weah, P. Højbjerg, H. Abdelli, Igor Paixão, A. Gomes, A. Harit, A. Gouiri.
- Qui arbitre le match Rennes Marseille ?
Jeremy Stinat est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Rennes Marseille ?
Rennes accueille le match au Roazhon Park.
- Quelle est la date et l'heure du match Rennes Marseille ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 11 septembre 2026, coup d'envoi 20:45.
- Qui a marqué le but pour Rennes ?
Un seul but a été inscrit pour Rennes par A. Thomasson 52'.