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0 - 0
32'
Ligue 1 McDonald's 2026/2027 6e journée
Lens
0 - 0
32'
Lyon
Diffusé sur DAZN, Ligue 1+
Temps forts
Pas d'événements majeurs
Voir le live commenté
Classement live 2 Lyon 12 11 Lens 5
Possession 62% Lens Lyon
Tirs 5 4 1 1 0 1
Compositions Lens 3-4-2-1 Lyon 4-2-3-1
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Prono

Qui va gagner ?
1 RCL N NUL 2 OL
501 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Tirs (%)
#1 Logo Lens Florian Sotoca 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Lyon Ernest Nuamah 2
Fautes subies
#1 Logo Lyon Corentin Tolisso 2 #2 Logo Lyon Loïs Openda 2 #3 Logo Lyon Ernest Nuamah 2
Duels gagnés (%)
#1 Logo Lyon Corentin Tolisso 4/4 100% #2 Logo Lens Ismaëlo Ganiou 4/5 80% #3 Logo Lyon Ernest Nuamah 4/8 50%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Lyon Corentin Tolisso 2/2 100% #2 Logo Lens Jonathan Gradit 2/4 50%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Lens Yacine Titraoui 0/4 0% #2 Logo Lens Jonathan Gradit 0/4 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Lens Matthieu Udol 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Lens Ruben Aguilar 26/30 87% #2 Logo Lens Ismaëlo Ganiou 31/36 86%
Corners et centres réussis
#1 Logo Lens Florian Thauvin 3

Analyse avant-match

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Série en cours
D
N
V
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V
N
Rencontres précédentes
26% 9 Victoires 23% 8 Nuls 51% 18 Victoires

Blessures & suspensions

Jonathan Gradit Jonathan Gradit Fracture de la jambe Abdallah Sima Abdallah Sima Blessure à la cuisse Maik Nawrocki Maik Nawrocki Lésion du ligament croisé antérieur du genou
Justin Bengui João Justin Bengui João Blessure au bras Ernest Nuamah Ernest Nuamah Blessure à la cuisse Ruben Kluivert Ruben Kluivert Pneumonie Julien Duranville Julien Duranville Blessure musculaire Tyler Morton Tyler Morton Lésion du bassin Tanner Tessmann Tanner Tessmann Blessure musculaire Clinton Mata Clinton Mata Blessure à la cheville Moussa Niakhaté Moussa Niakhaté Ischio-jambiers Mohamed Ouédraogo Mohamed Ouédraogo Lésion du ligament croisé antérieur du genou

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J’yrondaimdebordel 20:50 Bonsoir à tous et bonne reprise de Ligue 1 , toujours sans Bordeaux 😭 4 Répondre
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Match Lens - Lyon en direct commenté

6e journée de Ligue 1 McDonald's - vendredi 9 octobre 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Lens et Lyon (Ligue 1 McDonald's, 6e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 6e journée de Ligue 1 McDonald's entre Lens et Lyon. Ce match aura lieu le vendredi 9 octobre 2026 à 20:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Lens et Lyon.

On en parle

Arbitres

Jeremy Stinat arbitre principal
0
3
Moyenne de cartons par match sur 5 matchs arbitrés
Christophe Mouysset arbitre assistant
Julien Haulbert arbitre assistant
Azzedine Souifi quatrième arbitre
Nicolas Rainville arbitre VAR
François Letexier arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Stade Bollaert-Delelis Lens
Stade Bollaert-Delelis
  • Année de construction : 1933
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 41233
  • Affluence moyenne : 30901
  • Affluence maximum : 41052
  • % de remplissage : 75

Match en direct

Date 09 octobre 2026 20:45
Compétition Ligue 1
Saison 2026/2027
Phase Saison régulière - journée 6
Diffusion DAZN, Ligue 1+
Code RCL-OL
Zone France
Équipe à domicile Lens
Équipe à l'extérieur Olympique Lyonnais
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Lens et Lyon en France ?

Le match est à suivre en direct le 09 octobre 2026 à 20:45 sur DAZN ou Ligue 1+.

Où voir le match Lens Lyon en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZN.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Lens et Lyon ?

Lens : le coach Y. Cahuzac a choisi une formation en 3-4-2-1 : R. Risser, K. Antonio, I. Ganiou, J. Gradit, M. Udol, Y. Titraoui, M. Cuisance, R. Aguilar, F. Sotoca, F. Thauvin, O. Édouard.

Olympique Lyonnais : de son côté, l'équipe dirigée par Paulo Fonseca évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : D. Greif, Abner Vinícius, R. Kluivert, F. Bacher, Z. Athekame, T. Morton, M. Bidstrup, C. Tolisso, P. Šulc, E. Nuamah, L. Openda.

Qui arbitre le match Lens Lyon ?

Jeremy Stinat est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Lens Lyon ?

Lens accueille le match au Stade Bollaert-Delelis.

Quelle est la date et l'heure du match Lens Lyon ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 09 octobre 2026, coup d'envoi 20:45.

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J’yrondaimdebordel 20:50 Bonsoir à tous et bonne reprise de Ligue 1 , toujours sans Bordeaux 😭 4 Répondre
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