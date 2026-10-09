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Match Lens - Lyon en direct commenté
6e journée de Ligue 1 McDonald's - vendredi 9 octobre 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Lens et Lyon (Ligue 1 McDonald's, 6e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 6e journée de Ligue 1 McDonald's entre Lens et Lyon. Ce match aura lieu le vendredi 9 octobre 2026 à 20:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Lens et Lyon.
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Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Lens et Lyon en France ?
Le match est à suivre en direct le 09 octobre 2026 à 20:45 sur DAZN ou Ligue 1+.
- Où voir le match Lens Lyon en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZN.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Lens et Lyon ?
Lens : le coach Y. Cahuzac a choisi une formation en 3-4-2-1 : R. Risser, K. Antonio, I. Ganiou, J. Gradit, M. Udol, Y. Titraoui, M. Cuisance, R. Aguilar, F. Sotoca, F. Thauvin, O. Édouard.
Olympique Lyonnais : de son côté, l'équipe dirigée par Paulo Fonseca évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : D. Greif, Abner Vinícius, R. Kluivert, F. Bacher, Z. Athekame, T. Morton, M. Bidstrup, C. Tolisso, P. Šulc, E. Nuamah, L. Openda.
- Qui arbitre le match Lens Lyon ?
Jeremy Stinat est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Lens Lyon ?
Lens accueille le match au Stade Bollaert-Delelis.
- Quelle est la date et l'heure du match Lens Lyon ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 09 octobre 2026, coup d'envoi 20:45.