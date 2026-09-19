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4 - 0
terminé
Ligue 1 McDonald's 2026/2027 5e journée
Lyon
4 - 0
MT : 2-0
terminé
Rennes
Temps forts
76'
4 - 0
C. Tolisso (PD Z. Athekame)
49'
3 - 0
Z. Athekame
mi-temps
2 - 0
30'
2 - 0
E. Nuamah (PD P. Šulc)
7'
1 - 0
E. Nuamah (PD C. Tolisso)

Notes des joueurs

#1 Logo Lyon E. Nuamah 8.7 #2 Logo Lyon C. Tolisso 8.2 #3 Logo Lyon Z. Athekame 8.2 Voir le classement complet
#1 Logo Lyon C. Tolisso 8.8 #2 Logo Lyon E. Nuamah 8.5 #3 Logo Lyon Z. Athekame 8.1 Voir le classement complet
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Statistiques

Classement live 2 Lyon 11 5 Rennes 10
Possession 55% Rennes Lyon
Tirs 15 6 9 9 4 13
Grosses occasions créées 80% Lyon 4 Rennes 1
Compositions Lyon 4-2-3-1 Rennes 4-1-4-1

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1 OL N NUL 2 SRFC
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Stats joueurs

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Grosses occasions créées
#1 Logo Lyon Corentin Tolisso 2 #2 Logo Lyon Loïs Openda 1 #3 Logo Lyon Pavel Šulc 1
Tirs (%)
#1 Logo Lyon Corentin Tolisso 2/2 100% #2 Logo Lyon Ernest Nuamah 4/6 67% #3 Logo Stade Rennais FC Esteban Lepaul 2/3 67%
Dribbles réussis
#1 Logo Stade Rennais FC Mahdi Camara 4 #2 Logo Lyon Ernest Nuamah 2 #3 Logo Lyon Corentin Tolisso 2
Fautes subies
#1 Logo Lyon Corentin Tolisso 4 #2 Logo Lyon Tyler Morton 3 #3 Logo Stade Rennais FC Valentin Rongier 2
Tirs (%)
#1 Logo Stade Rennais FC Charlie Cresswell 0/2 0%
Dépossédé du ballon
#1 Logo Stade Rennais FC Adrien Thomasson 4
Duels gagnés (%)
#1 Logo Stade Rennais FC Mahdi Camara 7/8 88% #2 Logo Stade Rennais FC Charlie Cresswell 5/7 71% #3 Logo Lyon Ernest Nuamah 5/7 71%
Interceptions
#1 Logo Lyon Moussa Niakhaté 3 #2 Logo Stade Rennais FC Adrien Thomasson 2 #3 Logo Stade Rennais FC Valentin Rongier 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Stade Rennais FC Charlie Cresswell 3/4 75% #2 Logo Stade Rennais FC Adrien Thomasson 2/3 67% #3 Logo Stade Rennais FC Abdelhamid Aït Boudlal 2/3 67%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Lyon Pavel Šulc 0/6 0% #2 Logo Stade Rennais FC Arnaud Nordin 0/6 0% #3 Logo Lyon Mads Bidstrup 0/5 0%
Dribbles subis
#1 Logo Lyon Corentin Tolisso 3
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Lyon Corentin Tolisso 0/4 0% #2 Logo Lyon Pavel Šulc 0/3 0% #3 Logo Stade Rennais FC Esteban Lepaul 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Stade Rennais FC Brice Samba 32/33 97% #2 Logo Stade Rennais FC Abdelhamid Aït Boudlal 59/62 95% #3 Logo Stade Rennais FC Valentin Rongier 40/44 91%
Corners et centres réussis
#1 Logo Stade Rennais FC Adrien Thomasson 3

Classement buteurs

#5 Logo Stade Rennais FC Esteban Lepaul 3 #5 Logo Lyon Ernest Nuamah 3 #12 Logo Lyon Zachary Athekame 2 #21 Logo Lyon Noah Nartey 1 #21 Logo Lyon Felix Bacher 1 Voir le classement complet

Analyse avant-match

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Série en cours
V
N
V
N
D
N
V
V
V
N
Rencontres précédentes
42% 22 Victoires 25% 13 Nuls 33% 17 Victoires

Blessures & suspensions

Justin Bengui João Justin Bengui João Blessure au bras Ernest Nuamah Ernest Nuamah Blessure à la cuisse Ruben Kluivert Ruben Kluivert Pneumonie Julien Duranville Julien Duranville Blessure musculaire Tyler Morton Tyler Morton Lésion du bassin Tanner Tessmann Tanner Tessmann Blessure musculaire Nicolás Tagliafico Nicolás Tagliafico Blessure musculaire Clinton Mata Clinton Mata Blessure à la cheville
Przemysław Frankowski Przemysław Frankowski Blessure musculaire Przemysław Frankowski Przemysław Frankowski Maladie Przemysław Frankowski Przemysław Frankowski Blessure au mollet Valentin Rongier Valentin Rongier Blessure à l'aine Valentin Rongier Valentin Rongier Maladie Issa Soumaré Issa Soumaré Blessure à la cheville Issa Soumaré Issa Soumaré Blessure au talon Anthony Rouault Anthony Rouault Blessure à l'épaule Arnaud Nordin Arnaud Nordin Ischio-jambiers Arnaud Nordin Arnaud Nordin Blessure à la cheville Mousa Al-Tamari Mousa Al-Tamari Blessure à la cheville

Top commentaires

Nono 22:34 palalala j'ai plus de mots tellement ça fait longtemps que j'avais pas vu un match aussi propre et maitrisé. 5 Répondre
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Match Lyon - Rennes en direct commenté

5e journée de Ligue 1 McDonald's - samedi 19 septembre 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Lyon et Rennes (Ligue 1 McDonald's, 5e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 5e journée de Ligue 1 McDonald's entre Lyon et Rennes. Ce match aura lieu le samedi 19 septembre 2026 à 20:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Lyon et Rennes.

On en parle

Arbitres

Mathieu Vernice arbitre principal
0.3
1
Moyenne de cartons par match sur 3 matchs arbitrés
Steven Torregrossa arbitre assistant
Florian Gonçalves de Araujo arbitre assistant
Ruddy Buquet quatrième arbitre
Cédric Dos Santos arbitre VAR
Eric Wattellier arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Groupama Stadium Décines-Charpieu
Groupama Stadium
  • Année de construction : 2016
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 61556
  • Affluence moyenne : 30249
  • Affluence maximum : 58257
  • % de remplissage : 51

Match en direct

Date 19 septembre 2026 20:45
Compétition Ligue 1
Saison 2026/2027
Phase Saison régulière - journée 5
Diffusion DAZN, Ligue 1+ 2
Code OL-SRFC
Zone France
Équipe à domicile Olympique Lyonnais
Équipe à l'extérieur Rennes
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Quel est le résultat du match entre Lyon et Rennes ?

Lyon a remporté la rencontre sur le score de 4-0.

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Lyon et Rennes en France ?

Le match est à suivre en direct le 19 septembre 2026 à 20:45 sur DAZN ou Ligue 1+ 2.

Où voir le match Lyon Rennes en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZNou Ligue 1+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Lyon et Rennes ?

Olympique Lyonnais : le coach Paulo Fonseca a choisi une formation en 4-2-3-1 : D. Greif, Abner Vinícius, M. Niakhaté, F. Bacher, Z. Athekame, T. Morton, M. Bidstrup, P. Šulc, C. Tolisso, E. Nuamah, L. Openda.

Rennes : de son côté, l'équipe dirigée par F. Haise évolue dans un système de jeu en 4-1-4-1 : B. Samba, Q. Merlin, C. Cresswell, A. Aït Boudlal, P. Frankowski, V. Rongier, A. Nordin, A. Thomasson, M. Camara, Eliezer Mayenda, B. Dia.

Qui arbitre le match Lyon Rennes ?

Mathieu Vernice est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Lyon Rennes ?

Décines-Charpieu accueille le match au Groupama Stadium.

Quelle est la date et l'heure du match Lyon Rennes ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 19 septembre 2026, coup d'envoi 20:45.

Qui a marqué des buts pour Lyon ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Lyon : E. Nuamah 7' 30', Z. Athekame 49', C. Tolisso 76'.

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