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Match Lyon - Rennes en direct commenté
5e journée de Ligue 1 McDonald's - samedi 19 septembre 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Lyon et Rennes (Ligue 1 McDonald's, 5e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 5e journée de Ligue 1 McDonald's entre Lyon et Rennes. Ce match aura lieu le samedi 19 septembre 2026 à 20:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Lyon et Rennes.
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Match en direct
FAQ
- Quel est le résultat du match entre Lyon et Rennes ?
Lyon a remporté la rencontre sur le score de 4-0.
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Lyon et Rennes en France ?
Le match est à suivre en direct le 19 septembre 2026 à 20:45 sur DAZN ou Ligue 1+ 2.
- Où voir le match Lyon Rennes en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZNou Ligue 1+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Lyon et Rennes ?
Olympique Lyonnais : le coach Paulo Fonseca a choisi une formation en 4-2-3-1 : D. Greif, Abner Vinícius, M. Niakhaté, F. Bacher, Z. Athekame, T. Morton, M. Bidstrup, P. Šulc, C. Tolisso, E. Nuamah, L. Openda.
Rennes : de son côté, l'équipe dirigée par F. Haise évolue dans un système de jeu en 4-1-4-1 : B. Samba, Q. Merlin, C. Cresswell, A. Aït Boudlal, P. Frankowski, V. Rongier, A. Nordin, A. Thomasson, M. Camara, Eliezer Mayenda, B. Dia.
- Qui arbitre le match Lyon Rennes ?
Mathieu Vernice est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Lyon Rennes ?
Décines-Charpieu accueille le match au Groupama Stadium.
- Quelle est la date et l'heure du match Lyon Rennes ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 19 septembre 2026, coup d'envoi 20:45.
- Qui a marqué des buts pour Lyon ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Lyon : E. Nuamah 7' 30', Z. Athekame 49', C. Tolisso 76'.