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Coupe du Monde 2026 Canada/Mexico/USA 16èmes de finale
Angleterre
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Rép. Dém. Congo
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Temps forts
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(PD C. Mbemba) B. Cipenga
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Côtes en live 1 1.72 N 3.30 2 4.40 winamax bonus 100€
Possession 76% Rép. Dém. Congo Angleterre
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Compositions Angleterre 4-2-3-1 Rép. Dém. Congo 4-3-3
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Match Angleterre - Rép. Dém. Congo en direct commenté

16èmes de finale de Coupe du Monde - mercredi 1 juillet 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Angleterre et Rép. Dém. Congo (Coupe du Monde, 16èmes de finale)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 16èmes de finale de Coupe du Monde entre Angleterre et Rép. Dém. Congo. Ce match aura lieu le mercredi 1 juillet 2026 à 18:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Angleterre et Rép. Dém. Congo.

On en parle

Arbitres

Adham Mohammad Tumah Makhadmeh arbitre principal
Mohammad Mustafa Hassan Al Kalaf arbitre assistant
Ahmad Moannes Nadi Al Roalle arbitre assistant
Khalid Saleh Al Turais quatrième arbitre
Mohammed Obaid Khadim arbitre VAR
Khamis Mohamed Al Marri arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Atlanta Stadium Atlanta, Georgia
Atlanta Stadium
  • Année de construction : 2017
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 68239
  • Affluence moyenne : 49403
  • Affluence maximum : 71635
  • Affluence minimum : 20335
  • % de remplissage : 69

Match en direct

Date 01 juillet 2026 18:00
Compétition Coupe du Monde
Saison 2026 Canada/Mexico/USA
Phase 16èmes de finale
Diffusion Prime Video, M6
Code ANG-COD
Zone International
Équipe à domicile Angleterre
Équipe à l'extérieur République Démocrate du Congo
Résultats En direct
Buteurs En direct
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Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Angleterre et Rép. Dém. Congo en France ?

Le match est à suivre en direct le 01 juillet 2026 à 18:00 sur Prime Video ou M6.

Où voir le match Angleterre Rép. Dém. Congo en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de Prime Video.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Angleterre et Rép. Dém. Congo ?

Angleterre : le coach T. Tuchel a choisi une formation en 4-2-3-1 : J. Pickford, N. O'Reilly, M. Guéhi, E. Konsa, D. Spence, D. Rice, E. Anderson, M. Rashford, J. Bellingham, N. Madueke, H. Kane.

République Démocrate du Congo : de son côté, l'équipe dirigée par S. Desabre évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : L. Mpasi, A. Masuaku, A. Tuanzebe, C. Mbemba, A. Wan-Bissaka, N. Sadiki, S. Moutoussamy, N. Mukau, B. Cipenga, Y. Wissa, N. Mbuku.

Qui arbitre le match Angleterre Rép. Dém. Congo ?

Adham Mohammad Tumah Makhadmeh est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Angleterre Rép. Dém. Congo ?

Atlanta, Georgia accueille le match au Atlanta Stadium.

Quelle est la date et l'heure du match Angleterre Rép. Dém. Congo ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 01 juillet 2026, coup d'envoi 18:00.

Qui a marqué le but pour Rép. Dém. Congo ?

Un seul but a été inscrit pour Rép. Dém. Congo par B. Cipenga 7'.

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