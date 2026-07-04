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Match Canada - Maroc en direct commenté
8èmes de finale de Coupe du Monde - samedi 4 juillet 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Canada et Maroc (Coupe du Monde, 8èmes de finale)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 8èmes de finale de Coupe du Monde entre Canada et Maroc. Ce match aura lieu le samedi 4 juillet 2026 à 19:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Canada et Maroc.
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Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Canada et Maroc en France ?
Le match est à suivre en direct le 04 juillet 2026 à 19:00 sur beIN SPORTS 1 ou M6.
- Où voir le match Canada Maroc en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Canada et Maroc ?
Canada : le coach J. Marsch a choisi une formation en 4-4-2 : M. Crépeau, R. Laryea, M. Bombito, L. De Fougerolles, A. Johnston, A. Ahmed, S. Eustaquio, N. Sigur, T. Buchanan, T. Oluwaseyi, J. David.
Maroc : de son côté, l'équipe dirigée par M. Ouahbi évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : Y. Bono, N. Mazraoui, R. Halhal, I. Diop, A. Hakimi, N. El Aynaoui, A. Bouaddi, B. El Khannouss, A. Ounahi, Brahim Díaz, I. Saibari.
- Qui arbitre le match Canada Maroc ?
Michael Oliver est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Canada Maroc ?
Houston, Texas accueille le match au Houston Stadium.
- Quelle est la date et l'heure du match Canada Maroc ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 04 juillet 2026, coup d'envoi 19:00.