Match Canada - Maroc en direct commenté

8èmes de finale de Coupe du Monde - samedi 4 juillet 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Canada et Maroc (Coupe du Monde, 8èmes de finale)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 8èmes de finale de Coupe du Monde entre Canada et Maroc. Ce match aura lieu le samedi 4 juillet 2026 à 19:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Canada et Maroc.