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Coupe du Monde 2026 Canada/Mexico/USA 8èmes de finale
Canada
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Maroc
Diffusé sur beIN SPORTS 1, M6
Temps forts
mi-temps
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Pas d'événements majeurs
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Côtes en live 1 3.90 N 2.15 2 2.50 winamax bonus 100€
Possession 67% Maroc Canada
Tirs 4 2 0 2 1 1
Grosses occasions créées 100% Canada 1 Maroc 0
Compositions Canada 4-4-2 Maroc 4-2-3-1
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Prono

Qui va gagner ?
CAN
NUL
MAR
1 5.25 N 3.4 2 1.78
1117 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Flag Canada Ali Ahmed 1
Tirs (%)
#1 Flag Canada Tani Oluwaseyi 1/2 50%
Fautes subies
#1 Flag Maroc Azzedine Ounahi 4 #2 Flag Maroc Noussair Mazraoui 3 #3 Flag Canada Ali Ahmed 2
Dépossédé du ballon
#1 Flag Maroc Neil El Aynaoui 3
Duels gagnés (%)
#1 Flag Canada Tani Oluwaseyi 7/8 88% #2 Flag Maroc Noussair Mazraoui 9/11 82% #3 Flag Maroc Achraf Hakimi 5/8 63%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Flag Canada Tani Oluwaseyi 3/3 100% #2 Flag Maroc Noussair Mazraoui 4/5 80% #3 Flag Maroc Achraf Hakimi 2/3 67%
Duels gagnés (%)
#1 Flag Canada Tajon Buchanan 0/8 0% #2 Flag Canada Jonathan David 0/5 0% #3 Flag Maroc Neil El Aynaoui 0/5 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Flag Canada Tajon Buchanan 0/3 0% #2 Flag Maroc Azzedine Ounahi 0/3 0% #3 Flag Canada Ali Ahmed 0/2 0%
Passes (%)
#1 Flag Maroc Redouane Halhal 49/50 98% #2 Flag Maroc Issa Diop 53/56 95% #3 Flag Maroc Achraf Hakimi 28/32 88%
Corners et centres réussis
#1 Flag Canada Stephen Eustáquio 3

Analyse avant-match

Voir tout
Probabilité de victoire
17% 33% 50%
Série en cours
V
D
V
N
N
V
V
V
N
N
Rencontres précédentes
0% 0 Victoire 0% 0 Nul 100% 2 Victoires

Blessures & suspensions

Stephen Eustáquio Stephen Eustáquio Blessure musculaire Ismaël Koné Ismaël Koné Fracture de la jambe
Yassir Zabiri Yassir Zabiri Blessure musculaire Azzedine Ounahi Azzedine Ounahi Inconnu Rayane Bounida Rayane Bounida Maladie

Match Canada - Maroc en direct commenté

8èmes de finale de Coupe du Monde - samedi 4 juillet 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Canada et Maroc (Coupe du Monde, 8èmes de finale)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 8èmes de finale de Coupe du Monde entre Canada et Maroc. Ce match aura lieu le samedi 4 juillet 2026 à 19:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Canada et Maroc.

On en parle

Arbitres

Michael Oliver arbitre principal
Stuart Burt arbitre assistant
James Mainwaring arbitre assistant
Danny Desmond Makkelie quatrième arbitre
Dennis Johan Higler arbitre VAR
Jarred Gillett arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Houston Stadium Houston, Texas
Houston Stadium
  • Année de construction : 2002
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 68777
  • Affluence moyenne : 60109
  • Affluence maximum : 68777
  • Affluence minimum : 43036
  • % de remplissage : 96

Match en direct

Date 04 juillet 2026 19:00
Compétition Coupe du Monde
Saison 2026 Canada/Mexico/USA
Phase 8èmes de finale
Diffusion beIN SPORTS 1, M6
Code CAN-MAR
Zone International
Équipe à domicile Canada
Équipe à l'extérieur Maroc
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Canada et Maroc en France ?

Le match est à suivre en direct le 04 juillet 2026 à 19:00 sur beIN SPORTS 1 ou M6.

Où voir le match Canada Maroc en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Canada et Maroc ?

Canada : le coach J. Marsch a choisi une formation en 4-4-2 : M. Crépeau, R. Laryea, M. Bombito, L. De Fougerolles, A. Johnston, A. Ahmed, S. Eustaquio, N. Sigur, T. Buchanan, T. Oluwaseyi, J. David.

Maroc : de son côté, l'équipe dirigée par M. Ouahbi évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : Y. Bono, N. Mazraoui, R. Halhal, I. Diop, A. Hakimi, N. El Aynaoui, A. Bouaddi, B. El Khannouss, A. Ounahi, Brahim Díaz, I. Saibari.

Qui arbitre le match Canada Maroc ?

Michael Oliver est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Canada Maroc ?

Houston, Texas accueille le match au Houston Stadium.

Quelle est la date et l'heure du match Canada Maroc ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 04 juillet 2026, coup d'envoi 19:00.

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