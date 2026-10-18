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Match Lyon - Nice en direct commenté
7e journée de Ligue 1 McDonald's - dimanche 18 octobre 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Lyon et Nice (Ligue 1 McDonald's, 7e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 7e journée de Ligue 1 McDonald's entre Lyon et Nice. Ce match aura lieu le dimanche 18 octobre 2026 à 20:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Lyon et Nice.
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Match en direct
FAQ
- Quel est le résultat du match entre Lyon et Nice ?
Lyon a remporté la rencontre sur le score de 2-1.
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Lyon et Nice en France ?
Le match est à suivre en direct le 18 octobre 2026 à 20:45 sur DAZN ou Ligue 1+.
- Où voir le match Lyon Nice en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZN.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Lyon et Nice ?
Olympique Lyonnais : le coach Paulo Fonseca a choisi une formation en 4-3-3 : R. Descamps, Abner Vinícius, M. Niakhaté, Clinton Mata, Z. Athekame, N. Nartey, T. Tessmann, M. Bidstrup, J. Duranville, P. Šulc, K. Boudache.
OGC Nice : de son côté, l'équipe dirigée par O. Pantaloni évolue dans un système de jeu en 3-4-2-1 : Y. Diouf, X. Mandza, Y. Ndayishimiye, Mohamed Abdelmonem, N. Nkounkou, A. Witsel, H. Boudaoui, J. Clauss, M. Amoura, G. Hein, E. Wahi.
- Qui arbitre le match Lyon Nice ?
François Letexier est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Lyon Nice ?
Décines-Charpieu accueille le match au Groupama Stadium.
- Quelle est la date et l'heure du match Lyon Nice ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 18 octobre 2026, coup d'envoi 20:45.
- Qui a marqué le but pour Nice ?
Un seul but a été inscrit pour Nice par E. Wahi 18'.
- Qui a marqué des buts pour Lyon ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Lyon : P. Šulc 32', T. Tessmann 36'.