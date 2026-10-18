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2 - 1
terminé
Ligue 1 McDonald's 2026/2027 7e journée
Lyon
2 - 1
MT : 2-1
terminé
Nice
Temps forts
70'
K. Nakamura
mi-temps
2 - 1
36'
2 - 1
T. Tessmann (PD Z. Athekame)
32'
1 - 1
P. Šulc (PD J. Duranville)
18'
0 - 1
(PD J. Clauss) E. Wahi

Notes des joueurs

#1 Logo OGC Nice E. Wahi 5.1 #2 Logo OGC Nice Mohamed Abdelmonem 4.7 #3 Logo OGC Nice J. Clauss 4.6 Voir le classement complet
#1 Logo Lyon T. Tessmann 8.0 #2 Logo Lyon Z. Athekame 7.8 #3 Logo Lyon Clinton Mata 7.2 Voir le classement complet
Note les joueurs
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Statistiques

Classement live 1 Lyon 14 13 Nice 8
Possession 52% Nice Lyon
Tirs 8 4 7 4 5 12
Grosses occasions créées 50% Lyon 2 Nice 2
Compositions Lyon 4-3-3 Nice 3-4-2-1

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1 OL N NUL 2 OGCN
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Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo OGC Nice Jonathan Clauss 1 #2 Logo Lyon Julien Duranville 1 #3 Logo Lyon Zachary Athekame 1
Tirs (%)
#1 Logo OGC Nice Niels Nkounkou 2/2 100% #2 Logo Lyon Tanner Tessmann 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo OGC Nice Hicham Boudaoui 2 #2 Logo Lyon Julien Duranville 2 #3 Logo OGC Nice Elye Wahi 2
Fautes subies
#1 Logo Lyon Kaïl Boudache 5 #2 Logo Lyon Zachary Athekame 3 #3 Logo OGC Nice Mohamed Abdelmonem 2
Duels gagnés (%)
#1 Logo Lyon Tanner Tessmann 6/8 75% #2 Logo Lyon Zachary Athekame 8/11 73% #3 Logo OGC Nice Mohamed Abdelmonem 12/17 71%
Interceptions
#1 Logo Lyon Mads Bidstrup 3 #2 Logo OGC Nice Mohamed Abdelmonem 3 #3 Logo OGC Nice Jonathan Clauss 3
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Lyon Tanner Tessmann 4/4 100% #2 Logo OGC Nice Youssouf Ndayishimiye 3/3 100%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Lyon Mads Bidstrup 0/8 0% #2 Logo OGC Nice Niels Nkounkou 0/8 0% #3 Logo Lyon Pavel Šulc 0/7 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo OGC Nice Hicham Boudaoui 0/3 0% #2 Logo Lyon Pavel Šulc 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo OGC Nice Axel Witsel 37/37 100% #2 Logo OGC Nice Gauthier Hein 34/35 97% #3 Logo Lyon Clinton Mata 64/68 94%
Passes réussies dans le dernier tiers
#1 Logo OGC Nice Jonathan Clauss 20

Classement buteurs

#10 Logo Lyon Ernest Nuamah 3 #15 Logo Lyon Zachary Athekame 2 #15 Logo OGC Nice Elye Wahi 2 Voir le classement complet

Analyse avant-match

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Série en cours
V
D
V
V
N
V
V
D
N
D
Rencontres précédentes
52% 26 Victoires 24% 12 Nuls 24% 12 Victoires

Blessures & suspensions

Justin Bengui João Justin Bengui João Blessure au bras Ernest Nuamah Ernest Nuamah Blessure à la cuisse Ruben Kluivert Ruben Kluivert Pneumonie Loïs Openda Loïs Openda Blessure à la jambe Julien Duranville Julien Duranville Blessure musculaire Tyler Morton Tyler Morton Lésion du bassin Tanner Tessmann Tanner Tessmann Blessure musculaire Nicolás Tagliafico Nicolás Tagliafico Blessure musculaire Clinton Mata Clinton Mata Blessure à la cheville Mohamed Ouédraogo Mohamed Ouédraogo Lésion du ligament croisé antérieur du genou
Laurent Abergel Laurent Abergel Lésion du ligament croisé antérieur du genou Morgan Sanson Morgan Sanson Blessure à la cuisse Jonathan Clauss Jonathan Clauss Blessure à la cuisse Sofiane Diop Sofiane Diop Maladie Antoine Mendy Antoine Mendy Lésion du ligament croisé antérieur du genou Ali Abdi Ali Abdi Blessure à la cuisse

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Juni Nhó 21:22 Pavel me fait penser a Thomas Müller du Bayern pas tres beau a voir jouer mais quel efficacité 5 Répondre
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Match Lyon - Nice en direct commenté

7e journée de Ligue 1 McDonald's - dimanche 18 octobre 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Lyon et Nice (Ligue 1 McDonald's, 7e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 7e journée de Ligue 1 McDonald's entre Lyon et Nice. Ce match aura lieu le dimanche 18 octobre 2026 à 20:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Lyon et Nice.

On en parle

Arbitres

François Letexier arbitre principal
0.3
2
Moyenne de cartons par match sur 4 matchs arbitrés
Aurélien Berthomieu arbitre assistant
Mehdi Rahmouni arbitre assistant
Ruddy Buquet quatrième arbitre
Nicolas Rainville arbitre VAR
Hamid Guenaoui arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Groupama Stadium Décines-Charpieu
Groupama Stadium
  • Année de construction : 2016
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 61556
  • Affluence moyenne : 29703
  • Affluence maximum : 58257
  • % de remplissage : 50

Match en direct

Date 18 octobre 2026 20:45
Compétition Ligue 1
Saison 2026/2027
Phase Saison régulière - journée 7
Diffusion DAZN, Ligue 1+
Code OL-OGCN
Zone France
Équipe à domicile Olympique Lyonnais
Équipe à l'extérieur OGC Nice
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Quel est le résultat du match entre Lyon et Nice ?

Lyon a remporté la rencontre sur le score de 2-1.

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Lyon et Nice en France ?

Le match est à suivre en direct le 18 octobre 2026 à 20:45 sur DAZN ou Ligue 1+.

Où voir le match Lyon Nice en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZN.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Lyon et Nice ?

Olympique Lyonnais : le coach Paulo Fonseca a choisi une formation en 4-3-3 : R. Descamps, Abner Vinícius, M. Niakhaté, Clinton Mata, Z. Athekame, N. Nartey, T. Tessmann, M. Bidstrup, J. Duranville, P. Šulc, K. Boudache.

OGC Nice : de son côté, l'équipe dirigée par O. Pantaloni évolue dans un système de jeu en 3-4-2-1 : Y. Diouf, X. Mandza, Y. Ndayishimiye, Mohamed Abdelmonem, N. Nkounkou, A. Witsel, H. Boudaoui, J. Clauss, M. Amoura, G. Hein, E. Wahi.

Qui arbitre le match Lyon Nice ?

François Letexier est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Lyon Nice ?

Décines-Charpieu accueille le match au Groupama Stadium.

Quelle est la date et l'heure du match Lyon Nice ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 18 octobre 2026, coup d'envoi 20:45.

Qui a marqué le but pour Nice ?

Un seul but a été inscrit pour Nice par E. Wahi 18'.

Qui a marqué des buts pour Lyon ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Lyon : P. Šulc 32', T. Tessmann 36'.

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