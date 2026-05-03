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0 - 0
54'
Liga 2025/2026 34e journée
Espanyol
0 - 0
MT : 0-0
54'
Real Madrid
Diffusé sur beIN SPORTS 1
Temps forts
Pas d'événements majeurs
mi-temps
0 - 0
25'
O. El Hilali
Voir le live commenté
Classement live 2 Real Madrid 75 12 Espanyol 40
Possession 63% Real Madrid Espanyol
Tirs 10 8 7 2 1 8
Grosses occasions créées 100% Espanyol 1 Real Madrid 0
Compositions Espanyol 4-2-3-1 Real Madrid 4-4-2
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Prono

Qui va gagner ?
1 ESP N NUL 2 RMA
380 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Espanyol Barcelone Edu Expósito 1
Tirs (%)
#1 Logo Real Madrid CF Federico Valverde 1/2 50% #2 Logo Espanyol Barcelone Edu Expósito 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Real Madrid CF Jude Bellingham 3
Fautes subies
#1 Logo Real Madrid CF Vinícius Júnior 6 #2 Logo Real Madrid CF Jude Bellingham 3 #3 Logo Espanyol Barcelone Omar El Hilali 2
Tirs (%)
#1 Logo Espanyol Barcelone Ramón Terrats 0/2 0% #2 Logo Espanyol Barcelone Roberto Fernández 0/2 0% #3 Logo Espanyol Barcelone Rubén Sánchez 0/2 0%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Real Madrid CF Vinícius Júnior 6/8 75% #2 Logo Real Madrid CF Jude Bellingham 7/10 70% #3 Logo Espanyol Barcelone Roberto Fernández 6/10 60%
Interceptions
#1 Logo Real Madrid CF Aurélien Tchouameni 4 #2 Logo Espanyol Barcelone Edu Expósito 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Espanyol Barcelone Roberto Fernández 4/7 57% #2 Logo Real Madrid CF Dean Huijsen 3/6 50%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Espanyol Barcelone Omar El Hilali 0/4 0% #2 Logo Espanyol Barcelone Edu Expósito 0/4 0% #3 Logo Espanyol Barcelone Urko González 0/4 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Real Madrid CF Fran García 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Real Madrid CF Antonio Rüdiger 38/40 95% #2 Logo Real Madrid CF Thiago Pitarch 33/36 92% #3 Logo Real Madrid CF Aurélien Tchouameni 41/45 91%

Analyse avant-match

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Série en cours
N
D
D
N
D
N
V
D
N
D
Rencontres précédentes
15% 6 Victoires 7% 3 Nuls 78% 32 Victoires

Blessures & suspensions

Javi Puado Javi Puado Lésion du ligament croisé antérieur du genou Rubén Sánchez Rubén Sánchez Inconnu Pol Lozano Pol Lozano Carton rouge
Rodrygo Rodrygo Lésion du ligament croisé antérieur du genou Kylian Mbappé Kylian Mbappé Ischio-jambiers Daniel Carvajal Daniel Carvajal Blessure à l'orteil Thibaut Courtois Thibaut Courtois Blessure à la cuisse Éder Militão Éder Militão Ischio-jambiers Trent Alexander-Arnold Trent Alexander-Arnold Inconnu Arda Güler Arda Güler Ischio-jambiers

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Match Espanyol - Real Madrid en direct commenté

34e journée de Liga - dimanche 3 mai 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Espanyol et Real Madrid (Liga, 34e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 34e journée de Liga entre Espanyol et Real Madrid. Ce match aura lieu le dimanche 3 mai 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Espanyol et Real Madrid.

On en parle

Arbitres

Jesús Gil Manzano arbitre principal
0.3
3.7
Moyenne de cartons par match sur 19 matchs arbitrés
Ángel Nevado Rodríguez arbitre assistant
Javier Martínez Nicolás arbitre assistant
Millan Bárcenas Torres quatrième arbitre
Iván Caparrós Hernández arbitre VAR
Jorge Figueroa Vázquez arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

RCDE Stadium Cornella de Llobregat
RCDE Stadium
  • Année de construction : 2009
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 40423
  • Affluence moyenne : 19674
  • Affluence maximum : 40423
  • % de remplissage : 48

Match en direct

Date 03 mai 2026 21:00
Compétition Liga
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 34
Diffusion beIN SPORTS 1
Affluence 31733
Code ESP-RMA
Zone Espagne
Équipe à domicile Espanyol
Équipe à l'extérieur Real Madrid
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Espanyol et Real Madrid en France ?

Le match est à suivre en direct le 03 mai 2026 à 21:00 sur beIN SPORTS 1.

Où voir le match Espanyol Real Madrid en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Espanyol et Real Madrid ?

Espanyol : le coach Manolo González a choisi une formation en 4-2-3-1 : M. Dmitrović, Carlos Romero, L. Cabrera, Fernando Calero, O. El Hilali, Urko González de Zárate, Ramon Terrats, T. Dolan, Edu Expósito, Rubén Sánchez, Roberto Fernández.

Real Madrid : de son côté, l'équipe dirigée par Arbeloa évolue dans un système de jeu en 4-4-2 : A. Lunin, F. Mendy, Dean Huijsen, A. Rüdiger, T. Alexander-Arnold, J. Bellingham, Thiago Pitarch, A. Tchouameni, F. Valverde, Vinícius Júnior, Brahim Díaz.

Qui arbitre le match Espanyol Real Madrid ?

Jesús Gil Manzano est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Espanyol Real Madrid ?

Cornella de Llobregat accueille le match au RCDE Stadium.

Quelle est la date et l'heure du match Espanyol Real Madrid ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 03 mai 2026, coup d'envoi 21:00.

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