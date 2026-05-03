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Match Espanyol - Real Madrid en direct commenté
34e journée de Liga - dimanche 3 mai 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Espanyol et Real Madrid (Liga, 34e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 34e journée de Liga entre Espanyol et Real Madrid. Ce match aura lieu le dimanche 3 mai 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Espanyol et Real Madrid.
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Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Espanyol et Real Madrid en France ?
Le match est à suivre en direct le 03 mai 2026 à 21:00 sur beIN SPORTS 1.
- Où voir le match Espanyol Real Madrid en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Espanyol et Real Madrid ?
Espanyol : le coach Manolo González a choisi une formation en 4-2-3-1 : M. Dmitrović, Carlos Romero, L. Cabrera, Fernando Calero, O. El Hilali, Urko González de Zárate, Ramon Terrats, T. Dolan, Edu Expósito, Rubén Sánchez, Roberto Fernández.
Real Madrid : de son côté, l'équipe dirigée par Arbeloa évolue dans un système de jeu en 4-4-2 : A. Lunin, F. Mendy, Dean Huijsen, A. Rüdiger, T. Alexander-Arnold, J. Bellingham, Thiago Pitarch, A. Tchouameni, F. Valverde, Vinícius Júnior, Brahim Díaz.
- Qui arbitre le match Espanyol Real Madrid ?
Jesús Gil Manzano est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Espanyol Real Madrid ?
Cornella de Llobregat accueille le match au RCDE Stadium.
- Quelle est la date et l'heure du match Espanyol Real Madrid ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 03 mai 2026, coup d'envoi 21:00.