Match Espanyol - Real Madrid en direct commenté

34e journée de Liga - dimanche 3 mai 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Espanyol et Real Madrid (Liga, 34e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 34e journée de Liga entre Espanyol et Real Madrid. Ce match aura lieu le dimanche 3 mai 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Espanyol et Real Madrid.