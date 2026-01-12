Menu Rechercher
0 - 0
15'
Coupe de France 2025/2026 16èmes de finale
PSG
0 - 0
15'
Paris FC
Diffusé sur beIN SPORTS 1, France 3
Temps forts
Pas d'événements majeurs
Voir le live commenté
Possession 74% PSG Paris FC
Tirs 1 0 0 1 1 1
Compositions PSG 4-3-3 Paris FC 5-4-1
La suite après cette publicité

Prono

Qui va gagner ?
1 PSG N NUL 2 PFC
1281 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Dribbles réussis
#1 Logo Paris FC Nhoa Sangui 2
Interceptions
#1 Logo Paris Saint-Germain Lucas Beraldo 2 #2 Logo Paris Saint-Germain Vitinha 2

Analyse avant-match

Voir tout
Série en cours
V
V
V
V
V
D
V
D
N
N
Rencontres précédentes
100% 2 Victoires 0% 0 Nul 0% 0 Victoire

Blessures & suspensions

Matvey Safonov Matvey Safonov Blessure à la main Kang-In Lee Kang-In Lee Ischio-jambiers Quentin Ndjantou Quentin Ndjantou Blessure musculaire Lucas Chevalier Lucas Chevalier Blessure au genou
Moses Simon Moses Simon Fracture de la jambe Pierre Lees-Melou Pierre Lees-Melou Blessure à la jambe Nouha Dicko Nouha Dicko Inconnu Pierre-Yves Hamel Pierre-Yves Hamel Blessure au mollet Samir Chergui Samir Chergui Blessure musculaire Willem Geubbels Willem Geubbels Inconnu

Top commentaires

🔴TIC🏆TAC🔵 20:58 Salut et bon match à tous les Sextuplés Parisiens ALLEZ PARIS 🔴🏆🔵 5 Répondre
Voir tous les commentaires (28)

Match PSG - Paris FC en direct commenté

16èmes de finale de Coupe de France - lundi 12 janvier 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre PSG et Paris FC (Coupe de France, 16èmes de finale)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 16èmes de finale de Coupe de France entre PSG et Paris FC. Ce match aura lieu le lundi 12 janvier 2026 à 21:10. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : PSG et Paris FC.

On en parle

Arbitres

Ruddy Buquet arbitre principal
0
2
Moyenne de cartons par match sur 2 matchs arbitrés
Thomas Luczynski arbitre assistant
François Boudikian arbitre assistant
Mikael Lesage quatrième arbitre

Lieu du match

Parc des Princes Paris
Parc des Princes
  • Année de construction : 1897
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 47929
  • Affluence moyenne : 37027
  • Affluence maximum : 47929
  • % de remplissage : 79

Match en direct

Date 12 janvier 2026 21:10
Compétition Coupe de France
Saison 2025/2026
Phase 16èmes de finale
Diffusion beIN SPORTS 1, France 3
Code PSG-PFC
Zone France
Équipe à domicile Paris Saint-Germain
Équipe à l'extérieur Paris FC
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre PSG et Paris FC en France ?

Le match est à suivre en direct le 12 janvier 2026 à 21:10 sur beIN SPORTS 1 ou France 3.

Où voir le match PSG Paris FC en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre PSG et Paris FC ?

Paris Saint-Germain : le coach Luis Enrique a choisi une formation en 4-3-3 : L. Chevalier, Beraldo, W. Pacho, I. Zabarnyi, W. Zaïre-Emery, S. Mayulu, Vitinha, Fabián Ruiz, K. Kvaratskhelia, Gonçalo Ramos, B. Barcola.

Paris FC : de son côté, l'équipe dirigée par S. Gilli évolue dans un système de jeu en 5-4-1 : O. Nkambadio, Otávio, T. Kolodziejczak, M. Mbow, T. Ollila, N. Sangui, A. Gory, A. Camara, M. Lopez, M. Cafaro, W. Geubbels.

Qui arbitre le match PSG Paris FC ?

Ruddy Buquet est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match PSG Paris FC ?

Paris accueille le match au Parc des Princes.

Quelle est la date et l'heure du match PSG Paris FC ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 12 janvier 2026, coup d'envoi 21:10.

Top commentaires

🔴TIC🏆TAC🔵 20:58 Salut et bon match à tous les Sextuplés Parisiens ALLEZ PARIS 🔴🏆🔵 5 Répondre
Voir tous les commentaires (28)
La suite après cette publicité
Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier