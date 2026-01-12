Prono
Match PSG - Paris FC en direct commenté
16èmes de finale de Coupe de France - lundi 12 janvier 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre PSG et Paris FC (Coupe de France, 16èmes de finale)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 16èmes de finale de Coupe de France entre PSG et Paris FC. Ce match aura lieu le lundi 12 janvier 2026 à 21:10. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : PSG et Paris FC.
Arbitres
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre PSG et Paris FC en France ?
Le match est à suivre en direct le 12 janvier 2026 à 21:10 sur beIN SPORTS 1 ou France 3.
- Où voir le match PSG Paris FC en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre PSG et Paris FC ?
Paris Saint-Germain : le coach Luis Enrique a choisi une formation en 4-3-3 : L. Chevalier, Beraldo, W. Pacho, I. Zabarnyi, W. Zaïre-Emery, S. Mayulu, Vitinha, Fabián Ruiz, K. Kvaratskhelia, Gonçalo Ramos, B. Barcola.
Paris FC : de son côté, l'équipe dirigée par S. Gilli évolue dans un système de jeu en 5-4-1 : O. Nkambadio, Otávio, T. Kolodziejczak, M. Mbow, T. Ollila, N. Sangui, A. Gory, A. Camara, M. Lopez, M. Cafaro, W. Geubbels.
- Qui arbitre le match PSG Paris FC ?
Ruddy Buquet est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match PSG Paris FC ?
Paris accueille le match au Parc des Princes.
- Quelle est la date et l'heure du match PSG Paris FC ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 12 janvier 2026, coup d'envoi 21:10.