L’élimination surprise du PSG sidère la presse, le Real Madrid rêve d’un destin à la Zidane

Le Paris FC fait sensation

Exploit incroyable du Paris FC ! Le plus petit des clubs de la capitale est allé battre son voisin 1-0 au Parc des Princes en 16e de finale de Coupe de France grâce au seul but de Jonathan Ikoné, formé au PSG, qui plus est. Une défaite marquante pour le champion de France en titre qui ne manque pas de surprendre la presse française, mais pas que. « Tremblement de terre » pour Le Parisien, « un coup de tonnerre » pour L’Équipe. Et si l’on dépasse les frontières françaises, l’étonnement est tout aussi grand. La Gazzetta dello Sport parle d’une « révolution française », quand AS se contente d’une « surprise à Paris ». Bref, peu importe le superlatif utilisé, le succès du Paris FC n’était absolument pas attendu, au regard de la 15e place en Ligue 1 du promu qui vit une période compliquée.

Álvaro Arbeloa, un Zidane bis ?

Le Real Madrid a annoncé la nouvelle dans un communiqué, Xabi Alonso n’est plus l’entraîneur du club espagnol. Il sera remplacé par Álvaro Arbeloa. Ce dernier va prendre la relève de son grand ami Xabi Alonso. Un choix plutôt logique en cours de saison, surtout qu’il réalisait du très bon travail avec la Castilla. En Espagne, on se met même à rêver d’un destin à la Zidane. Il faut dire que le contexte est très similaire : Arbeloa est un entraîneur sans expérience au niveau professionnel, mais il a fait ses preuves avec l’équipe réserve du Real et il se sent prêt. Maintenant, il faudra réussir à gérer un vestiaire de stars qui a donné beaucoup de fil à retordre à l’entraîneur qui était sûrement le plus coté au monde il y a encore quelques mois. Mais Álvaro Arbeloa n’est pas seul et il le sait certainement.

Bruno Fernandes inquiète ses coéquipiers

À Manchester United, c’est Michael Carrick qui va retrouver son poste, après le limogeage de Rúben Amorim. La mission s’annonce encore une fois périlleuse, surtout au vu de l’état des troupes, notamment Bruno Fernandes. « Ses coéquipiers ont peur qu’il en ait marre » écrit même le Manchester Evening News. Plus le temps passe, plus le marasme grandit, et Bruno Fernandes n’aura raté aucun épisode. Le Portugais expliquait même le mois dernier que la direction avait tenté de le faire partir pour libérer de la masse salariale. En interne, ses coéquipiers craindraient que le Portugais finisse par craquer, mais en même temps, ils comprendraient sa décision vu tout ce qu’il a traversé et surtout ce qu’il a fait à Manchester United.