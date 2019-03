À moins de trois mois de sa Copa America (14 juin - 7 juillet), le Brésil se rendait à Porto au Portugal pour y disputer une rencontre amicale face au Panama. Depuis son élimination en quart de finale de la Coupe du Monde l’été dernier, la Seleçao a réalisé un parcours parfait de six victoires en autant de rencontres. Mieux, elle n’a pas encaissé un seul but mais n’a pas beaucoup brillé non plus avec notamment trois victoires sur la plus petite des marges. À trois jours d’un autre amical face à la République Tchèque, Tite profitait de cette rencontre pour faire tourner son effectif. Ederson prenait place dans les buts, Fagner et Alex Telles occupaient les ailes entre une défense centrale composée de Miranda et Militao.

Les supporters brésiliens attendaient ce match avec beaucoup de curiosité, et notamment la performance de Lucas Paqueta. En l’absence de Neymar, présent en tribune mais toujours blessé, le joueur du Milan enfilé le numéro 10 pour sa 3e sélection. Aligné au milieu dans ce 4-3-3 en compagnie d’Arthur et de Casemiro, il avait pour rôle de faire le liant avec un trio d’attaque emmené par Firmino, Coutinho et Richarlison. On a d’abord vu le milieu offensif dans un registre plus défensif, lors qu’Alex Telles connut quelques trous dans son couloir (7e, 12e). Le latéral gauche offrait pourtant la première situation de son équipe en déposant un centre sur la tête de Firmino (18e). C’est ensuite Arthur qui s’illustrait avec deux belles situations (22e, 23e).

Le Panama pas ridicule

Pas franchement convaincant face aux Canaleros, qui étaient présents en Russie, le Brésil fonctionnait par à-coup. Coutinho réalisait une prestation dans la même lignée qu’avec le Barça, Firmino n’existait pas et Richarlison manquait des choses parfois simples. Heureusement, il y avait Lucas Paqueta pour secouer tout le monde. Après un ballon de Fagner, Casemiro trouvait le numéro 10 dont la reprise du plat du pied faisait mouche (1-0, 32e). La fête ne durait pas pour la Seleçao qui se relâchait immédiatement après l’ouverture du score. La faute à Richarlison notamment, coupable d’une faute évitable dans son camp. Étrangement seul sur ce coup-franc et aidé par le mauvais alignement de... Richarlison, Adolfo Machado catapultait une tête puissante dans la lucarne d’Ederson et égalisait (1-1, 35e).

Tout était à refaire pour les Brésiliens après ce premier but encaissé depuis le mondial. Il fallait attendre la seconde période pour avoir à nouveau quelques actions à se mettre sous la dent. Certes les quintuples champions du monde dominaient la possession et globalement la rencontre mais ils rencontraient une étonnante fébrilité sur certaines situations. Le Brésil touchait rapidement du bois par Richarlison (51e) dont la pause a fait du bien. Le joueur d’Everton a retrouvé ses jambes dans le couloir droit et faisait trembler la défense à plusieurs reprises (69e, 71e) sans pouvoir faire bouger le tableau d’affichage. Le Panama aussi a eu ses situations, avec en point d’orgue cette nouvelle tête d’Harold Cummings sur la barre (51e). Il a finalement été signalé hors-jeu. Cette belle frappe de José Rodriguez repoussée par Ederson (49e). En fin de rencontre, le Brésil a tenté mais c’était trop tard et doit se contenter d’un nul. Il aurait même pu perdre si Fajardo n’avait pas manqué sa reprise (90e+5). Pas de quoi rassurer à quelques semaines de la Copa America...

Revivez le film du match sur notre live.