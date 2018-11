Qualifiée pour la première fois depuis 2006 à l’Euro de la catégorie, l’équipe de France Espoirs disputait un match amical ce soir face à une nation souvent saluée pour sa régularité chez les U21 : l’Espagne. C’était là une belle occasion pour les hommes de Sylvain Ripoll de préparer la compétition de juin prochain en Pologne. Problème, le sélectionneur devait faire face à pas mal d’absences entre les blessures de Aouar, Dembélé, Diallo et Ntcham. Niakhaté palliait l’absence du capitaine et joueur de Dortmund alors que Sissoko prenait place au milieu dans une composition offensive puisque Saint-Maximin, Reine-Adelaïde, Bamba et Terrier étaient tous titulaires devant. En face, l’Espagne se présentait en 4-3-3 avec le trio Mayoral-Oyarzabal-Pedraza pour animer l’attaque.

On assistait à un début de rencontre animée entre deux équipes qui tentaient délibérément de jouer vers l’avant. A ce petit jeu, c’est la Rojita qui maitrisaient le mieux la situation, malgré une première frappe de Terrier dans les bras de Simon (7e). Les Bleuets craquaient finalement dès la 9e minute. Reine-Adelaïde et Mukiele perdaient leur concentration en ne se comprenant pas sur une touche. Pedraza en profitait et s’écroulait après un contact avec l’ancien Montpellierain. Oyarzabal trompait Bernardoni (0-1, 11e). Les Français mettaient un peu de temps à se remettre dans la partie, jusqu’à ce que Angelino sauve son camp sur cette reprise de Terrier (19e).

La France revient sur la fin

Le côté droit espagnol mené par Palencia et le buteur faisait mal mais c’est bien depuis la gauche qu’on manquait de peu d’assister au break. Mayoral trouvait Soler isolé dans l’axe et frappait sur la barre (34e). Dominés, les Tricolores subissaient tout en s’offrant quelques situations mais ça ne suffisait pas et l’Espagne repartait au vestiaire avec un avantage mérité. Ils revenaient avec un peu plus de tranchant sur le terrain. La rentrée de Guendouzi offrait aussi plus de stabilité au milieu à l’heure de jeu et faisait monter tout le bloc. Ils occupaient plus souvent la surface adverse mais les occasions manquaient encore à l’appel. Un tir du gauche d’Upamecano n’était tout de même pas loin de faire mouche (52e).

En contre, la Rojita faisait mal aussi. Sur une action venue de la droite, Niakhaté contrait un centre sur son propre poteau (67e). Le rythme retombait légèrement, notamment à cause des fautes qui se multipliaient et des changements. L’entrant Mateta parvenait justement à faire la différence. Sur une transversale d’Upamecano, l’attaquant de Mayence prenait le meilleur sur Soler et égalisait (1-1, 79e). Une égalisation méritée mais la fin de match offrait encore quelques situations de chaque côté. C’est tout de même la France qui terminait mieux. Malgré un siège de la cage espagnole durant le temps additionnel, le score ne bougeait plus et les deux équipes se quittaient sur un nul logique.