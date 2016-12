3e offre en 5 ans du PSG pour Wenger !

Alors qu’Unai Emery a pour le moment sauvé sa tête avec une victoire hier soir contre Lorient (5-0), les dirigeants parisiens pensent tout de même à l’avenir et préfèrent anticiper. Comme c’est le cas depuis maintenant cinq ans, le Paris Saint-Germain va proposer une nouvelle offre à Arsène Wenger d’après les informations de The Sun. C’est déjà la troisième depuis l’arrivée des Qataris à la tête du PSG. Des avances toujours refusées pour l’instant, mais cette fois pourrait être la bonne. L’entraîneur français arrive au terme de son contrat avec les Gunners et Emery ne parvient pas à convaincre sur le banc parisien. Tous les voyants sont au vert. À suivre.

Mourinho s’attaque aussi à Payet

Manchester United fait l’actualité en Angleterre sur les transferts, avec une nouvelle vague d’investissements à venir, comme l’annonce The Daily Telegraph aujourd’hui. Sur sa Une, le journal anglais annonce un investissement record de 355 M€ qui regroupe l’ensemble des mercatos de José Mourinho à la tête des Red Devils. Les potentielles arrivées s’appellent Antoine Griezmann, Victor Lindelöf, Nelson Semedo, Tiémoué Bakayoko et même Dimitri Payet. L’international français serait dans le viseur de Manchester United selon le Daily Star. Arsenal, qui est aussi sur le coup, va donc devoir batailler avec les millions de Mourinho.

Objectif James Rodriguez pour la Juventus

En Italie, le Corriere dello sport fait un point sur le mercato de la Juventus de Turin. Pour cet hiver, le Français Steven N’Zonzi et le Belge Axel Witsel sont fortement pressentis pour rejoindre les rangs des Bianconeri. On parle de 6 millions d’euros pour le milieu de terrain du Zenit. Mahmoud Dahoud du Borussia Mönchengladbach est également une des cibles potentielles de la Juve. En revanche, pour cet été, la grande priorité des dirigeants turinois c’est James Rodriguez. Plus que jamais sur le départ du Real Madrid, la venue du Colombien est envisagée par le président Giuseppe Marotta.