La victoire était impérative pour le PSG ce soir. Sur une série de trois rencontres sans victoire en championnat, le club de la capitale risquait, en cas de non victoire, de voir Monaco et l’OGC Nice prendre un avantage conséquent en tête. Les Niçois, champions d’automne, étaient par exemple 7 points devant avant le coup d’envoi des matchs du soir. Une rencontre ultimatum pour le coach parisien également, déjà sous la menace d’une possible éviction. Unai Emery faisait ainsi des choix forts. Kevin Trapp était ainsi préféré à Alphonse Areola dans les cages, le Français étant plutôt critiqué ces derniers temps. Nkunku était encore titularisé, en l’absence de Di Maria, Jesé ou Hatem Ben Arfa.

Les premiers instants de la partie étaient plutôt équilibrés, avec des Lorientais qui montraient les dents. Il fallait attendre la 19e minute pour assister à la première opportunité sérieuse du PSG. Delecroix repoussait tant bien que mal un centre-shoot de Lucas, et derrière, Thiago Silva reprenait mais manquait le cadre, Ciani ayant dévié la frappe de justesse. Les Franciliens n’allaient cependant pas mettre longtemps à faire la différence. Matuidi décalait pour Meunier, qui éliminait un défenseur d’un sombrero avant de lober le portier adverse (1-0, 25e). Décidément, quand il marque le Belge ne fait pas les choses à moitié !

La manita pour le PSG

Le champion de France en titre vivait une soirée relativement tranquille, et se contentait de conserver le ballon sans imprégner un rythme particulièrement élevé. Et les Merlus allaient même aider les Franciliens à aggraver leur avance, puisqu’après un centre de Lucas, Zargo Touré s’interposait devant Cavani mais terminait par expédier le ballon au fond de ses cages (2-0, 42e). Peu après le retour des vestiaires, les Parisiens allaient plier la rencontre. Sur un corner tiré par Lucas, Thiago Silva prenait le dessus au premier poteau pour expédier une tête qui a touché le poteau avant de se loger au fond des filets (3-0, 50e).

Et ce n’était pas terminé, puisque Cavani allait aussi y aller de son but - son 18e but de la saison en L1 - sur penalty (4-0, 63e). Verratti allait ensuite faire parler la magie, avec un amour de ballon piqué pour Lucas, qui concluait l’action à merveille devant le portier lorientais (5-0, 70e). Soirée tranquille pour le Paris Saint-Germain, qui signe un bon coup puisqu’il profite du match nul de Nice pour revenir à cinq points des Aiglons. Unai Emery va pouvoir manger son turrón tranquillement...

