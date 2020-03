La BBC, relayée par Scottish Football FR, révèle aujourd’hui une décision surprenante, qui apparait comme une première dans un contexte de paralysie totale du football mondial. La Highland League, 5e division nord de l’Ecosse, a décidé, faute de visibilité sur la suite d’une saison interrompue au moins jusqu’au 30 avril, de clôturer son championnat 2019/20 avant les six dernières journées et de désigner l’actuel leader avec 13 points d’avance sur son dauphin, Brora Rangers, champion ! Le club a d’ailleurs publié un message pour officialiser la nouvelle sur son compter Twitter, dans lequel le manager, Steven Mackay, a félicité ses troupes.

« Notre objectif au début de la saison était de terminer le championnat en tant que champion et les garçons l’ont fait, c’est pourquoi je suis incroyablement fier d’eux et de ce qu’ils ont accompli. Bien sûr, nous aurions voulu gagner le championnat en jouant tous nos matches, mais cela n’a pas été possible. Le conseil d’administration et les clubs de la Highland League méritent une grande reconnaissance pour avoir pris une décision correcte et juste. Je pense que personne ne peut nier que mes joueurs ont été les plus réguliers cette saison et qu’ils méritent d’être couronnés champions, même s’ils ont dû faire face à une rude concurrence de la part d’autres clubs ».

Par conséquent, les Brora Rangers se retrouvent qualifiés pour les plays-offs d’accession à la League Two, premier échelon du football professionnel écossais. Ils devront affronter le champion de Lowland League, cinquième division sud de l’Ecosse qui n’a pas encore décidé de l’issue à donner à son championnat. Les vainqueurs de ce duel devront ensuite affronter la lanterne rouge de la League Two (D4) pour déterminer qui évoluera en SPFL (D1 à D4) la saison prochaine. Mais la Ligue de football professionnel écossaise n’a pas encore statué sur l’issue à donner à sa saison. On assiste à un précédent qui pourrait bien donner des idées à d’autres championnats, dans d’autres pays.